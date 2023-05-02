Медведева о графике подготовки к шоу: «Тяжела и неказиста жизнь народного фигуриста»

Теги сборная России женское катание Евгения Медведева ледовые шоу Фигурное катание

Евгения Медведева рассказала о своем графике .

1 мая двукратная чемпионка мира выступила в шоу Этери Тутберидзе в Алма-Ате, после чего отправилась в Москву, чтобы готовиться к шоу Ильи Авербуха. 

«Из аэропорта я сразу поеду кататься в «Мегаспорт», представляете? Тяжела и неказиста жизнь народного фигуриста, вот так вот. 

Но чтобы четвертого числа нормально катать два номера новых, приходится крутиться», – сказала фигуристка. 

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43 комментария

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Olgacher
Бедная, закрутилась...после отдыха на Мальдивах. Как была пустышка и болтушка во всем, так ничего и не изменилось. И у Аверы будет кататься по кругу, махать руками и играть лицом за приличный гонорар. Народная....
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Лека-Лека
У МЖ самооценка зашкаливает.
Какая она, на хрен, народная артистка?
Дешевый ширпотреб. Смотреть противно.
Глупа, самонадеянна, непорядочна, нечистоплотна.
А последний номер - просто кошмар.
Остается только извращаться в фотосессиях на потеху публике.
+47
-14
+33
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шампион
С учетом того, сколько бюджетных средств попилено на канадских канмкулах МЖ, ее вполне можно считать народной фигуристкой)
+32
-7
+25
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Olgacher
Ответ шампион
С учетом того, сколько бюджетных средств попилено на канадских канмкулах МЖ, ее вполне можно считать народной фигуристкой)
Да ещё и на покатушки в Японии в пандемию , откуда её чуть не выслали за нарушение ковидных ограничений, за квартирку в Москве, которая ей "упала" после ОИ 2018, да и за особнячок в Одинцово как раз после канадских двухгодичных каникул, откуда она вернулась к Этери вся разваленная в хлам и свалилась на дно колодца. Достала что-то
+26
-5
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Ariadnochka
Ответ Лека-Лека
У МЖ самооценка зашкаливает. Какая она, на хрен, народная артистка? Дешевый ширпотреб. Смотреть противно. Глупа, самонадеянна, непорядочна, нечистоплотна. А последний номер - просто кошмар. Остается только извращаться в фотосессиях на потеху публике.
А почему нет? Народная. У нее поклонников достаточно. Не меньше чем у других.
+29
-10
+19
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Oleandra
Почему Медведева ещё остаётся в ТШТ? у Авербуха ведь есть своя группа, переходила бы туда.. или там - сегодня есть, а завтра нет?
+22
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+18
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Vera Goncharova
Бог мой, на ветке с Медведевой можно собрать всю желчь этого мира. Зачем же так обесценивать труд других людей?
+20
-5
+15
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Lilek Li
Народная? пхахахаха
+18
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+14
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Unona73
Мы вот говорим:...жизнь простого программиста!)
И ей можно было в рифму сказать нечто подобное про фигуриста,но...народная,ей ближе!)
+15
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Сашуля П
После хорошего отдыха следует напряжённая работа🙂, удачи Жене🤍
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Татьяна Вересова
Тяжела и неказиста жизнь народной богини❤️
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Лека-Лека
Ответ Oleandra
Почему Медведева ещё остаётся в ТШТ? у Авербуха ведь есть своя группа, переходила бы туда.. или там - сегодня есть, а завтра нет?
ТШТ - это имя, это бренд, это профессионалы.
А Авер - пустоберхство.
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Tytti
Молодец Женя!
+16
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Helesh
Ждём с нетерпением шоу, новую программу, очень интересно какая музыка. И с Сашей новая программа под шикарную музыку
+11
-2
+9
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smoky eyes
Ответ Olgacher
Бедная, закрутилась...после отдыха на Мальдивах. Как была пустышка и болтушка во всем, так ничего и не изменилось. И у Аверы будет кататься по кругу, махать руками и играть лицом за приличный гонорар. Народная....
Интересно, чем должен обидеть или задеть человек, чтобы писать про него комментарии в таком тоне. Не в претензию,, просто интересно. Ваш комментарий выбираю, только потому что в топе. Ничего личного)
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victoire
Ответ Lrs Pshn
Специально для Olgacher, которая ограничила комментарии к свои комментариям, боится чего-то что-ли? Olgacher, сильно обидно, что Алиненка Авер не берет, да и у Навки в третьем составе? Уж Алиненок бы у Авера и катал все, что хочешь, хоть Монро, хоть фонарь в груди, и прыгал бы неутомимо, но не берут, красавицу нашу, любимицу всенародную. А берут Медведеву с ее ездой по кругу. Ничего этот Авер не понимал и не понимает! Не видит красы Алинкиной, но может ему просто сияние ее шлема глаза слепит, кто знает..
Да просто Алина может выбирать то шоу, которое ей больше нравится. Ну и не жалуется, когда рабочий график плотный)
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fillette
Ответ Lrs Pshn
Специально для Olgacher, которая ограничила комментарии к свои комментариям, боится чего-то что-ли? Olgacher, сильно обидно, что Алиненка Авер не берет, да и у Навки в третьем составе? Уж Алиненок бы у Авера и катал все, что хочешь, хоть Монро, хоть фонарь в груди, и прыгал бы неутомимо, но не берут, красавицу нашу, любимицу всенародную. А берут Медведеву с ее ездой по кругу. Ничего этот Авер не понимал и не понимает! Не видит красы Алинкиной, но может ему просто сияние ее шлема глаза слепит, кто знает..
По поводу Алины Авер уже как-то все сказал - у нее слишком высокие гонорары для его шоу. А у Навки она может катать каким угодно составом, хоть десятым, но когда важное выступление и надо подтверждать класс - берут Алину, как в этом году в Дубай, в то время, когда все первые пахали в Москве и Питере на елках (ЕМ не знаю, где пахала и у кого, не слежу ))... Алина уже может все эти шоу передавать в руки и ноги молодых - пусть пашут, со льда не вставая ). У Алины есть работа поперспективнее, чем катание в шоу до пенсии ).
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Аленка_76
Трудяга Женя! Молодец, все успевает!
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Tresk2
Женька молодец! Везде успевает.
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Toba Door
Ответ Lrs Pshn
Специально для Olgacher, которая ограничила комментарии к свои комментариям, боится чего-то что-ли? Olgacher, сильно обидно, что Алиненка Авер не берет, да и у Навки в третьем составе? Уж Алиненок бы у Авера и катал все, что хочешь, хоть Монро, хоть фонарь в груди, и прыгал бы неутомимо, но не берут, красавицу нашу, любимицу всенародную. А берут Медведеву с ее ездой по кругу. Ничего этот Авер не понимал и не понимает! Не видит красы Алинкиной, но может ему просто сияние ее шлема глаза слепит, кто знает..
Не по карману жадному ище Олимпийских чемпионов приглашать, вот и довольствуется обиженками Олимпийских игр, а если серьезно Авербух ненавидит Алину, будь его воля её духа в лп не было, поэтому и аню туда притащил, чтобы Алине досадить и гонорар урезать
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Lennuci
Медведева снова первая. Из вагона вышла.
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Лия Романова
народная любовь всегда с Женей, была есть и останется❤️ Успехов и удачных выступлений!
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Лека-Лека
Ответ Toba Door
Комментарий удален модератором
Замуж ей надо. А фотосессиями она с забвением борется.
Хоть бы нашелся какой дурак и взял замуж, пусть и ненадолго.
А то МЖ кроме комплексов еще и по отсутствию мужского внимания страдает.
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Наталья Полякова
Женя умница и трудяга!!! Счастья тебе во всех твоих делах!!🥰! А всем хейтерам-добра, изливайте свою желчь на свои семьи, и не обесценивайте чужой труд!!! 🙌
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Olgacher
Ответ Lrs Pshn
Специально для Olgacher, которая ограничила комментарии к свои комментариям, боится чего-то что-ли? Olgacher, сильно обидно, что Алиненка Авер не берет, да и у Навки в третьем составе? Уж Алиненок бы у Авера и катал все, что хочешь, хоть Монро, хоть фонарь в груди, и прыгал бы неутомимо, но не берут, красавицу нашу, любимицу всенародную. А берут Медведеву с ее ездой по кругу. Ничего этот Авер не понимал и не понимает! Не видит красы Алинкиной, но может ему просто сияние ее шлема глаза слепит, кто знает..
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