Медведева о графике подготовки к шоу: «Тяжела и неказиста жизнь народного фигуриста»

Евгения Медведева рассказала о своем графике .

1 мая двукратная чемпионка мира выступила в шоу Этери Тутберидзе в Алма-Ате, после чего отправилась в Москву, чтобы готовиться к шоу Ильи Авербуха.

«Из аэропорта я сразу поеду кататься в «Мегаспорт», представляете? Тяжела и неказиста жизнь народного фигуриста, вот так вот.

Но чтобы четвертого числа нормально катать два номера новых, приходится крутиться», – сказала фигуристка.