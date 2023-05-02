Медведева о графике подготовки к шоу: «Тяжела и неказиста жизнь народного фигуриста»
Евгения Медведева рассказала о своем графике .
1 мая двукратная чемпионка мира выступила в шоу Этери Тутберидзе в Алма-Ате, после чего отправилась в Москву, чтобы готовиться к шоу Ильи Авербуха.
«Из аэропорта я сразу поеду кататься в «Мегаспорт», представляете? Тяжела и неказиста жизнь народного фигуриста, вот так вот.
Но чтобы четвертого числа нормально катать два номера новых, приходится крутиться», – сказала фигуристка.
Какая она, на хрен, народная артистка?
Дешевый ширпотреб. Смотреть противно.
Глупа, самонадеянна, непорядочна, нечистоплотна.
А последний номер - просто кошмар.
Остается только извращаться в фотосессиях на потеху публике.
И ей можно было в рифму сказать нечто подобное про фигуриста,но...народная,ей ближе!)
А Авер - пустоберхство.
Хоть бы нашелся какой дурак и взял замуж, пусть и ненадолго.
А то МЖ кроме комплексов еще и по отсутствию мужского внимания страдает.