Энберт о номере с Медведевой на шоу Авербуха: «Интригу мы подержим. Номер о том, что есть во все времена, и о том, что спасает этот мир»

Теги Илья Авербух сборная России Александр Энберт пары женское катание Евгения Медведева ледовые шоу Фигурное катание

Александр Энберт рассказал о совместном номере с Евгенией Медведевой на шоу Ильи Авербуха.

4 мая в Москве фигуристы выступят в шоу «Чемпионы. Любимые песни о главном».

«Уже есть определенное взаимопонимание, есть определенные совпадения. Илья сказал, что мы практически собрали номер вместе с Евгенией. Это, конечно же, преувеличение. Но мы многое чувствуем, знаем, понимаем, что удобно друг другу, а что – нет.

Номер? Интригу мы подержим. Номер о том, что знают все, что было до нас, есть сейчас и будет после нас, есть во все времена, и о том, что спасает этот мир», – сказал Энберт, серебряный призер Олимпиады-2018 в команде.

«Мы окажемся в ощущении довоенной, военной и послевоенной эпохи времен Великой Отечественной войны». Авербух о концепции шоу «Любимые песни о главном»

6 комментариев

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шампион
Секта свидетелей квада Евгении Медведевой смогла установить телекинетический контакт с собакой Алины Загитовой. "Каскад был...нечестный....Не придержала...Евгения Медведева является истинной чемпионкой..." - сказала Масару. К сожалению, записи сеанса не сохранились. Секта подготовила инсценировку контакта и угрожает выложить ее на спорцру, если Алина Загитова не передаст золотую медаль Евгении Медведевой.
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Верю-не верю
Все, Энберт, ты себя окрасил в цвета, в которые себя окрасил
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закрыт по беспределу
Ну чë.. каждому своë: кому-то ставят номер к шоу, кому-то ищут соперницу вместо Бузовой...
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закрыт по беспределу
Ответ Бедоносец
Мир вообще-то может спасти красота, так что Женя в этом номере 100% попадание в образ.
Да и не только красота.
Любовь и искусство здесь тоже по адресу.
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