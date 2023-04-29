Энберт о номере с Медведевой на шоу Авербуха: «Интригу мы подержим. Номер о том, что есть во все времена, и о том, что спасает этот мир»

Александр Энберт рассказал о совместном номере с Евгенией Медведевой на шоу Ильи Авербуха.

4 мая в Москве фигуристы выступят в шоу «Чемпионы. Любимые песни о главном».

«Уже есть определенное взаимопонимание, есть определенные совпадения. Илья сказал, что мы практически собрали номер вместе с Евгенией. Это, конечно же, преувеличение. Но мы многое чувствуем, знаем, понимаем, что удобно друг другу, а что – нет.

Номер? Интригу мы подержим. Номер о том, что знают все, что было до нас, есть сейчас и будет после нас, есть во все времена, и о том, что спасает этот мир», – сказал Энберт, серебряный призер Олимпиады-2018 в команде.

«Мы окажемся в ощущении довоенной, военной и послевоенной эпохи времен Великой Отечественной войны». Авербух о концепции шоу «Любимые песни о главном»