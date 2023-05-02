Камила Валиева поднялась на высоту 3200 м в горах в Казахстане

Камила Валиева посетила каток «Медеу» в Казахстане и поднялась на высоту 3200 м.

Об этом фигуристка рассказала в своем телеграм-канале.

В Казахстане Валиева в составе группы Этери Тутберидзе выступала в шоу «Чемпионы на льду». Оно прошло 1 мая в Алма-Ате.

«Мы почти на самом верху – где-то примерно 3200 м, и тут очень красиво. Немного облачно, поднимались мы как ежики в тумане, но это, наверное, того стоило», – сказала Валиева.