Камила Валиева поднялась на высоту 3200 м в горах в Казахстане

Теги сборная России женское катание Камила Валиева Фигурное катание

Камила Валиева посетила каток «Медеу» в Казахстане и поднялась на высоту 3200 м.

Об этом фигуристка рассказала в своем телеграм-канале. 

В Казахстане Валиева в составе группы Этери Тутберидзе выступала в шоу «Чемпионы на льду». Оно прошло 1 мая в Алма-Ате. 

«Мы почти на самом верху – где-то примерно 3200 м, и тут очень красиво. Немного облачно, поднимались мы как ежики в тумане, но это, наверное, того стоило», – сказала Валиева. 

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1 комментарий

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aichicona
Вчера были на шоу в Алматы, получили огромное удовольствие! Все безумно талантливые! Что хочется отметить, не особо понимала раньше про зрелое катание, вчера «вживую» поняла! Опыт и возраст имеют значение) Женя, Лиза были хороши. Камила очень классная конечно, но чувствуется некая внутренняя зажатость что-ли, бесследно не прошли события Олимпиады… Но! Алина - это нечто, Королева, энергия и харизма просто невероятные! А какая красивая😍😍😍 Феномен Загитовой вчера мне стал понятен, она особенная, вот прям Супер Звезда!👏👏👏
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