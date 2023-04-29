Арсений Федотов: «Те, кто знаком с «Хрустальным» понаслышке, любят говорить о чрезмерной строгости тренеров. Только тренеры строгие, когда это нужно»

Фигурист Арсений Федотов высказался о строгости тренеров «Хрустального».

– Ни о каких переходах не думаю. Мне нравится тренироваться в «Хрустальном». Те, кто знаком с нашей школой понаслышке, любят говорить о чрезмерной строгости тренеров. Только тренеры строгие, когда это нужно. Меня их требования совершенно не напрягают.

– «Хрустальный» славится своими фигуристками, а успехи фигуристов пока намного скромнее. Вас это не смущает?

– Девочек у нас вообще гораздо больше, чем мальчиков. Из фигуристов моего уровня только , выступающий за Грузию, да .

Хотя с девочками тренироваться тоже очень интересно. У Камилы и многому можно научиться. Не только прыжкам, но и вращениям, – сказал чемпион России среди юниоров.

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