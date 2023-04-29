Арсений Федотов: «Те, кто знаком с «Хрустальным» понаслышке, любят говорить о чрезмерной строгости тренеров. Только тренеры строгие, когда это нужно»

Теги сборная России мужское катание женское катание сборная Грузии Анна Щербакова Камила Валиева Даниил Самсонов Арсений Федотов Ника Эгадзе Фигурное катание

Фигурист Арсений Федотов высказался о строгости тренеров «Хрустального».

– Ни о каких переходах не думаю. Мне нравится тренироваться в «Хрустальном». Те, кто знаком с нашей школой понаслышке, любят говорить о чрезмерной строгости тренеров. Только тренеры строгие, когда это нужно. Меня их требования совершенно не напрягают.

– «Хрустальный» славится своими фигуристками, а успехи фигуристов пока намного скромнее. Вас это не смущает?

– Девочек у нас вообще гораздо больше, чем мальчиков. Из фигуристов моего уровня только Ника Эгадзе, выступающий за Грузию, да Даниил Самсонов.

Хотя с девочками тренироваться тоже очень интересно. У Камилы Валиевой и Анны Щербаковой многому можно научиться. Не только прыжкам, но и вращениям, – сказал чемпион России среди юниоров.

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19 комментариев

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Ира Полубоярова
Абсолютно то же самое говорят и Даниил, и Даниэль, и Ника, и Морис, и все девочки. Но хейтерам все же виднее, какая обстановка царит на катке)
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Лорелея
Умница, очень талантливый ребенок.
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Lapo Elkann
На уровне Арсения ни то что в хрустальном, но и в России никого не было. По сезону выиграл все старты .
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Lapo Elkann
Ответ Ира Полубоярова
Абсолютно то же самое говорят и Даниил, и Даниэль, и Ника, и Морис, и все девочки. Но хейтерам все же виднее, какая обстановка царит на катке)
Журналисты своим делом перестали заниматься, основное занятие хейт хрустального.
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Валерий Петров
Ответ Lapo Elkann
Журналисты своим делом перестали заниматься, основное занятие хейт хрустального.
Да, но журналистов, пишущих о фк не так уж и много, по пальцам можно пересчитать - попрыгушка в воду Вайц, Жуков, Лесик, Имамов, и аж целых два (!) Кузнецова со своими сосайдами... Хайпожоры знатные, чего уж там.
Про блогерку, которая чайлд-фри под синей лампой, и говорить не стоит, потому что это имя ругательное )
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Olga.t
Такой талантливый мальчик, душа радуется.
Дай бог дойти так же уверенно до взрослых турниров!
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olvl
Какие замечательные у нас юные фигуристы. Арсений просто чудо-мальчик. Весь сезон радовал всех. Успехов в следующем сезоне.
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Лакс
Мама Арсения закончила мехмат МГУ чтобы)) "просчитывать контент". При необходимости может подключиться и папа - выпускник Физтеха и сотрудник Курчатовки.
И поэтому "мама никогда не дает забыть о скольжении, вращениях, дорожках."
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Додик Аксель
Из всего небольшого интервью Борису Ходоровскому ( лучший и эрудированный спортивный журналист в Питере, по моему мнению и общению со многими в своё время ), выдернули именно эти вопросы. Но Арсений не только талантливый юный фигурист, но умный и воспитанный юный молодой человек. Удачи и успеха ему в новом сезоне !
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Rush
Ответ Lapo Elkann
Журналисты своим делом перестали заниматься, основное занятие хейт хрустального.
Может по заявке работают?
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Ezhevika33
Ответ Syndycate
Прыжкам и особенно вращениям Ани стоит поучиться ага, пхахаха🤣😂
Знаменитые твизловращения Щербаковой мало кто может повторить )))
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Ezhevika33
Ответ Ира Полубоярова
Абсолютно то же самое говорят и Даниил, и Даниэль, и Ника, и Морис, и все девочки. Но хейтерам все же виднее, какая обстановка царит на катке)
Из тех, кто там на сегодня тренируется никто и не сможет сказать что-то другое. Он же не враг себе.
А вот Косторная в бортик вжималась от одного взгляда тренерши, как мы недавно узнали.
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AAPolyansky
у Арсения все хорошо и с мотивацией, и с результатами, работать с ним - одно удовольствие: он позитивный, нетоксичный и при этом очень техничный и творческий. для тренера радость такой спортсмен
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alexnew
:))
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Дудабот Уно
Руки прочь от Арсения, бумагомараки! Это даже не белыми нитками, это аж степлером строительным накреативили. Не пиарится пиар на пируэтах?))
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jasonbrowdy
Ответ Lapo Elkann
На уровне Арсения ни то что в хрустальном, но и в России никого не было. По сезону выиграл все старты .
Гуменник, Семенко, Мозалев, Алиев не на уровне Арсения. Фанаты ТШТ нашли себе очередного допубертатного идола походу.
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Lapo Elkann
Ответ jasonbrowdy
Гуменник, Семенко, Мозалев, Алиев не на уровне Арсения. Фанаты ТШТ нашли себе очередного допубертатного идола походу.
Плющенко забыли. он тоже был лучше Арсения.
А вы сравните допубертатного Арсения с другими допубертатными.
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