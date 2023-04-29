Арсений Федотов: «Те, кто знаком с «Хрустальным» понаслышке, любят говорить о чрезмерной строгости тренеров. Только тренеры строгие, когда это нужно»
Фигурист Арсений Федотов высказался о строгости тренеров «Хрустального».
– Ни о каких переходах не думаю. Мне нравится тренироваться в «Хрустальном». Те, кто знаком с нашей школой понаслышке, любят говорить о чрезмерной строгости тренеров. Только тренеры строгие, когда это нужно. Меня их требования совершенно не напрягают.
– «Хрустальный» славится своими фигуристками, а успехи фигуристов пока намного скромнее. Вас это не смущает?
– Девочек у нас вообще гораздо больше, чем мальчиков. Из фигуристов моего уровня только Ника Эгадзе, выступающий за Грузию, да Даниил Самсонов.
Хотя с девочками тренироваться тоже очень интересно. У Камилы Валиевой и Анны Щербаковой многому можно научиться. Не только прыжкам, но и вращениям, – сказал чемпион России среди юниоров.
«Каждый раз млею, какой же он, гад, талантливый!» У Тутберидзе бриллиант в мужском катании – чуть ли не впервые
Про блогерку, которая чайлд-фри под синей лампой, и говорить не стоит, потому что это имя ругательное )
Дай бог дойти так же уверенно до взрослых турниров!
И поэтому "мама никогда не дает забыть о скольжении, вращениях, дорожках."
А вот Косторная в бортик вжималась от одного взгляда тренерши, как мы недавно узнали.
А вы сравните допубертатного Арсения с другими допубертатными.