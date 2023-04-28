Знаток «Что? Когда? Когда?» Борис Белозеров: «Фигурное катание – очень красиво и круто. Для меня — космос, когда люди так делают»

Теги Зенит Новак Джокович сборная России женское катание Евгения Медведева Карен Хачанов Андрей Рублев Даниил Медведев Алина Загитова Камила Валиева Софья Акатьева Борис Белозеров Фигурное катание

Знаток «Что? Когда? Когда?» Борис Белозеров поделился мнением о фигурном катании.

— Насколько вообще следите за профессиональным спортом?

— Я родился в Петербурге, поэтому симпатизирую футбольному «Зениту». Это история тянется с детства. Слежу за теннисом, когда-то им занимался. Наши ребята, молодое поколение (Даниил Медведев, Андрей Рублев, Карен Хачанов) — огромные молодцы. А так — я болельщик Новака Джоковича с примерно 15-летним стажем.

Смотрю снукер, слежу за киберспортом, работал на чемпионате мира по Dota 2 (The International 10), который выиграла российская команда Team Spirit.

— Мои интервью читают многие болельщики фигурного катания. За этим видом спорта следите?

— Моя мама смотрит фигурное катание, болеет за всех наших. Я, чтобы прям специально, — нет. Разве что катаюсь на коньках. Но прекрасно знаю Камилу Валиеву, Евгению Медведеву, Алину Загитову. Из молодых звезд — Софью Акатьеву.

Понятно, что для России — это один из флагманских видов спорта. Как спорт мне оценить фигурку сложно, я смотрю на нее именно как на представление. Это очень красиво и круто. Для меня — космос, когда люди так делают, – рассказал Белозеров.

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