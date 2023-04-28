Знаток «Что? Когда? Когда?» Борис Белозеров: «Фигурное катание – очень красиво и круто. Для меня — космос, когда люди так делают»

Знаток «Что? Когда? Когда?» Борис Белозеров поделился мнением о фигурном катании.

— Насколько вообще следите за профессиональным спортом?

— Я родился в Петербурге, поэтому симпатизирую футбольному «Зениту». Это история тянется с детства. Слежу за теннисом, когда-то им занимался. Наши ребята, молодое поколение (Даниил Медведев, Андрей Рублев, Карен Хачанов) — огромные молодцы. А так — я болельщик Новака Джоковича с примерно 15-летним стажем.

Смотрю снукер, слежу за киберспортом, работал на чемпионате мира по Dota 2 (The International 10), который выиграла российская команда Team Spirit.

— Мои интервью читают многие болельщики фигурного катания. За этим видом спорта следите?

— Моя мама смотрит фигурное катание, болеет за всех наших. Я, чтобы прям специально, — нет. Разве что катаюсь на коньках. Но прекрасно знаю , Евгению Медведеву, . Из молодых звезд — Софью Акатьеву.

Понятно, что для России — это один из флагманских видов спорта. Как спорт мне оценить фигурку сложно, я смотрю на нее именно как на представление. Это очень красиво и круто. Для меня — космос, когда люди так делают, – рассказал Белозеров.