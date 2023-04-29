«У папы и мысли не было вести меня куда-то еще – взял за руку и привел на каток». Роднина о том, как начинала тренироваться в ЦСКА

Теги Ирина Роднина Фигурное катание

Ирина Роднина рассказала, почему начинала заниматься спортом в ЦСКА.

Сегодня отмечается 100 лет со дня основания спортивного клуба армии.

«ЦСКА – мой родной клуб, который я представляю с 1961 года, так что стаж приличный. Папа у меня был полковником, прошел всю войну, поэтому у него и мысли не было вести меня куда-то еще – взял за руку и привел на каток. Тем более что в том году открылся первый искусственный каток ЦСКА, где тренировались в первую очередь хоккеисты. Но параллельно набирали и группу фигуристов.

ЦСКА и «Динамо» создавались не для спортсменов, а для членов этих организаций. В основном это были военизированные виды спорта, у нас совсем недавно только появилось изменение в законе, которое позволяет ЦСКА и «Динамо» иметь спортивные школы – в наше время спортивных школ у них не было.

Потому народ и злился, что когда подходило время служить, то, например, футболиста или хоккеиста призывали, потому что своих общество воспитать не могло. Но на спортивных объектах создавались команды различных возрастов, по разным видам спорта, и когда появился первый искусственный каток, тогда и стали набирать фигуристов.

Первый раз международное фигурное катание в нашей стране по телевидению показали в 1964 году, поэтому ситуация была не такой, как сейчас, когда родители приводят детей в школу с конкретной целью, мне просто повезло, что мама знала о фигурном катании, а папа был военным. Привели меня заниматься спортом для здоровья, но видите, во что это в итоге вылилось», – рассказала трехкратная олимпийская чемпионка.

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2 комментария

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Ебздрогыч
Для здоровья Роднину в думу привели, кнопочки нажимать за антинародные законы
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Mikkimaus
Всегда удивляюсь когда слышу, что в спорт приводят для здоровья. Там огромные нагрузки уже с детского возраста. И травмы.
Может это шаблон такой у спортсменов-говорить, что их отдали в спорт для здоровья?
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