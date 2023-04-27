Илья Авербух: «Звездная болезнь – это враг развития. Ее период есть у любого человека, достигшего результата»

Теги Илья Авербух сборная России Фигурное катание

Илья Авербух высказался о звездной болезни у спортсменов.

Серебряный призер Олимпиады-2002, хореограф и продюсер выступил на просветительском марафоне «Знание. Первые» в Архангельске.

«Период звездной болезни есть у любого человека, достигшего результата. Вопрос в ее длительности и воспитании, заложенном родителями и, конечно, тренером. Я принимаю известность отчасти как удачу.

Когда мы в 15 лет выиграли чемпионат мира среди юниоров и я вернулся из Колорадо-Спрингс в свою школу, мне разрешили пройти без сменки, это был звездный час.

Там был большой актовый зал, и я рассказывал, что такое чемпионат мира в Америке, а это было во время перестройки. Звездная болезнь – это враг развития, ее проходят все», – сказал Авербух

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5 комментариев

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Toba Door
Думаю звездная болезнь у авербуха хореографа хроническая
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N-fox
Недарлм есть поговорка про медные трубы. Их сложнее всего преодолеть. Кто переболеет и осознает - у того иммунитет в виде бесценного опыта.
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ОлесяОлеська
Популярностью надо ещё уметь пользоваться.
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expertmer2020
Звёздная болезнь у эгоистического меньшинства - большинство не страдают этой дурью.
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Kovka Gnutik
Ответ Toba Door
Думаю звездная болезнь у авербуха хореографа хроническая
Просто он продолжает чего-то добиваться.
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