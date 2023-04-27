Илья Авербух: «Звездная болезнь – это враг развития. Ее период есть у любого человека, достигшего результата»

Илья Авербух высказался о звездной болезни у спортсменов.

Серебряный призер Олимпиады-2002, хореограф и продюсер выступил на просветительском марафоне «Знание. Первые» в Архангельске.

«Период звездной болезни есть у любого человека, достигшего результата. Вопрос в ее длительности и воспитании, заложенном родителями и, конечно, тренером. Я принимаю известность отчасти как удачу.

Когда мы в 15 лет выиграли чемпионат мира среди юниоров и я вернулся из Колорадо-Спрингс в свою школу, мне разрешили пройти без сменки, это был звездный час.

Там был большой актовый зал, и я рассказывал, что такое чемпионат мира в Америке, а это было во время перестройки. Звездная болезнь – это враг развития, ее проходят все», – сказал .