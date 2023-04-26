Авербух о дуэте Шевченко и Ежлова: «Софья сказала, что она не докаталась, хочет еще попробовать себя. Смотрятся они хорошо, работать им интересно»

Илья Авербух рассказал о создании танцевального дуэта Софья Шевченко – Андрей Ежлов.

«Софья год назад пришла работать в качестве тренера в наш центр с Леной Масленниковой, который мы организовали. В нем работал в свое время и ее партнер Игорь Еременко.

Софья целый год работала как тренер. Андрей Ежлов относительно недавно перешел в танцы. Он действительно прогрессирует очень стремительно, такой он уникальный спортсмен.

Один из немногих танцоров, который прыгает сальто, вряд ли это поможет ему в спортивной борьбе, ха-ха. Мальчик очень талантливый.

Софья сказала, что она не докаталась, хочет еще попробовать себя. Они сами предложили кататься вместе. Им предстоит очень длинный путь. В танцах на льду должна быть длинная дорога.

Смотрятся они хорошо, работать им интересно. Мы им сделали уже произвольную программу. Так что они сейчас работают, набирают форму. Нужно время, в танцах ждать результат через пять минут точно не стоит», – сказал .

Софья Шевченко о дуэте с Ежловым: «Хотелось бы поучаствовать в контрольных прокатах, но это будет зависеть от того, допустят ли нас»