Авербух о дуэте Шевченко и Ежлова: «Софья сказала, что она не докаталась, хочет еще попробовать себя. Смотрятся они хорошо, работать им интересно»

Теги Илья Авербух сборная России танцы на льду Софья Шевченко Андрей Ежлов Фигурное катание

Илья Авербух рассказал о создании танцевального дуэта Софья Шевченко – Андрей Ежлов.

«Софья год назад пришла работать в качестве тренера в наш центр с Леной Масленниковой, который мы организовали. В нем работал в свое время и ее партнер Игорь Еременко.

Софья целый год работала как тренер. Андрей Ежлов относительно недавно перешел в танцы. Он действительно прогрессирует очень стремительно, такой он уникальный спортсмен.

Один из немногих танцоров, который прыгает сальто, вряд ли это поможет ему в спортивной борьбе, ха-ха. Мальчик очень талантливый.

Софья сказала, что она не докаталась, хочет еще попробовать себя. Они сами предложили кататься вместе. Им предстоит очень длинный путь. В танцах на льду должна быть длинная дорога.

Смотрятся они хорошо, работать им интересно. Мы им сделали уже произвольную программу. Так что они сейчас работают, набирают форму. Нужно время, в танцах ждать результат через пять минут точно не стоит», – сказал Авербух

Софья Шевченко о дуэте с Ежловым: «Хотелось бы поучаствовать в контрольных прокатах, но это будет зависеть от того, допустят ли нас»

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1 комментарий

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Alla Belova
Смотрятся действительно хорошо!
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