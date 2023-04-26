Валиева на вопрос, хочет ли она выступить на Олимпиаде-2026: «Да. Но я не люблю загадывать наперед. Когда ты об этом громко заявляешь, обычно это не сбывается»

Теги сборная России женское катание Олимпиада-2026 Камила Валиева Фигурное катание

Камила Валиева рассказала, хочет ли она выступить на Олимпиаде-2026 в Милане.

– Если нашу страну восстановят в международном движении, вы готовы пойти на еще одни Олимпийские игры?

– Если все, что вы сказали, будет, то да. Но я не люблю загадывать наперед. Когда ты об этом громко заявляешь, обычно это не сбывается. Сейчас я хочу просто показывать свое катание и выступать дальше.

– Может, в этом причина, почему вы провели этот сезон так ровно? После Олимпиады была некая недосказанность, ощущение, что вы еще не сказали свое слово.

– Поначалу я вообще не понимала, продолжу я карьеру или нет. Но тренер меня подбадривал. Я нашла в себе силы. Сейчас мне гораздо легче в эмоциональном плане, чем в начале сезона, – сказала фигуристка.

«Три раза пересмотрела произвольную на Олимпиаде – со слезами, но так было нужно». Камила Валиева раскрылась в новом интервью

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2 комментария

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HoratioH
Ни Липницкая, ни Медведева, ни Загитова даже близко не оказались рядом со второй Олимпиадой. Перегорели и закончили. Почему валиева считает, что она сможет? у Тутберидзе конвейер подростков, ей переросток валиева нафиг не нужна будет
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Kuryanin
Радио, радио сделайте громче – сейчас будут танцы,
Сейчас будет жарко, пусть соседи проснутся
Ей сегодня семнадцать, ей сегодня…
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