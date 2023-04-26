Алексей Железняков: «Валиева выдержала прессинг и сумасшествие, которое на нее свалилось. Желаю ей успеха и не терять свой стержень, характер и самообладание»

Теги сборная России женское катание Алексей Железняков Камила Валиева Фигурное катание

Хореограф группы Этери Тутберидзе поздравил Камилу Валиеву с днем рождения.

Сегодня фигуристке исполнилось 17 лет.

«Камилочке желаю всего самого наилучшего, она одна из моих самых любимых и уважаемых учениц. Она молодец, выдержала тот прессинг, то сумасшествие, которое на нее свалилось. Камила не сдалась и не повесила руки, хотя многие бы так не смогли.

Она достойна самый наивысших похвал, хочу, чтобы у нее все получилось, будь то спорт, тренерство, искусство. Везде желаю ей успеха и не терять свой стержень, характер и самообладание. Ну и, конечно, счастья и здоровье, будет все, лишь бы было здоровье», – сказал Алексей Железняков.

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17 комментариев

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Алсу М
Когда уже появится икона великомученицы святой Камилы?
+12
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k4rmazin2007
Вот представим если бы на ОИ не Валиеву поймали на триметазидине, а Кондратюка или Кацалапова. Были бы в их адрес комментарии в стиле: "Он молодец, выдержал тот прессинг, то сумасшествие, которое на него свалилось"?
Была бы поддержка масштабная от бомонда фигурного, от политиков, чиновников итд?
Мне кажется их просто бы затравили свои же. Были бы крики, что они подставили всю команду, что из-за них лишилась золота командного. Те же ТАТ или Авербух не стесняясь могли бы заклеймить их
+8
-5
+3
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Syndycate
Местные петросяны в миллионный раз с шутками про стакан через 3..2..1...
🤣
+11
-9
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Люба Люба
Безымянная девица, ограничившая комментарии ! Ваше мнение вообще никого не волнует, а Ками тем более. Завистница даже на поздравления отреагировалла))))
+4
-3
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Девушка Безимени
Ответ kate_ko
нет, но Камила уже достойно справляется с этой ситуацией и, я думаю, справится, даже если их не снимут
то, что вы думаете, - к делу не пришьешь
+4
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Toba Door
Ответ k4rmazin2007
Вот представим если бы на ОИ не Валиеву поймали на триметазидине, а Кондратюка или Кацалапова. Были бы в их адрес комментарии в стиле: "Он молодец, выдержал тот прессинг, то сумасшествие, которое на него свалилось"? Была бы поддержка масштабная от бомонда фигурного, от политиков, чиновников итд? Мне кажется их просто бы затравили свои же. Были бы крики, что они подставили всю команду, что из-за них лишилась золота командного. Те же ТАТ или Авербух не стесняясь могли бы заклеймить их
Насчет Кондратюка не уверена, у него тоже крыша из этих, маркушу и так переоценили, а вот мг могли загнобить, их и сейчас очень редко называют олимпийскими чемпионами, а марка и камилу только так и называют
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CrazyAboutFS
Все правильно сказал Алексей.
Хочется чтобы дисквал дали не больше 2 лет, чтобы на убили такую уникальную спортсменка.
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kate_ko
Ответ Девушка Безимени
обвинения сняты?
нет, но Камила уже достойно справляется с этой ситуацией и, я думаю, справится, даже если их не снимут
+5
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kate_ko
Ответ Девушка Безимени
то, что вы думаете, - к делу не пришьешь
а я разве выразила свое отношение к делу? нет, я выразила свое отношение к поведению Камилы
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Александр Шульгин
Ответ k4rmazin2007
Вот представим если бы на ОИ не Валиеву поймали на триметазидине, а Кондратюка или Кацалапова. Были бы в их адрес комментарии в стиле: "Он молодец, выдержал тот прессинг, то сумасшествие, которое на него свалилось"? Была бы поддержка масштабная от бомонда фигурного, от политиков, чиновников итд? Мне кажется их просто бы затравили свои же. Были бы крики, что они подставили всю команду, что из-за них лишилась золота командного. Те же ТАТ или Авербух не стесняясь могли бы заклеймить их
Так и было бы
+3
-3
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