Алексей Железняков: «Валиева выдержала прессинг и сумасшествие, которое на нее свалилось. Желаю ей успеха и не терять свой стержень, характер и самообладание»

Хореограф группы Этери Тутберидзе поздравил Камилу Валиеву с днем рождения.

Сегодня фигуристке исполнилось 17 лет.

«Камилочке желаю всего самого наилучшего, она одна из моих самых любимых и уважаемых учениц. Она молодец, выдержала тот прессинг, то сумасшествие, которое на нее свалилось. Камила не сдалась и не повесила руки, хотя многие бы так не смогли.

Она достойна самый наивысших похвал, хочу, чтобы у нее все получилось, будь то спорт, тренерство, искусство. Везде желаю ей успеха и не терять свой стержень, характер и самообладание. Ну и, конечно, счастья и здоровье, будет все, лишь бы было здоровье», – сказал .