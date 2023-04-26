Алексей Железняков: «Валиева выдержала прессинг и сумасшествие, которое на нее свалилось. Желаю ей успеха и не терять свой стержень, характер и самообладание»
Хореограф группы Этери Тутберидзе поздравил Камилу Валиеву с днем рождения.
Сегодня фигуристке исполнилось 17 лет.
«Камилочке желаю всего самого наилучшего, она одна из моих самых любимых и уважаемых учениц. Она молодец, выдержала тот прессинг, то сумасшествие, которое на нее свалилось. Камила не сдалась и не повесила руки, хотя многие бы так не смогли.
Она достойна самый наивысших похвал, хочу, чтобы у нее все получилось, будь то спорт, тренерство, искусство. Везде желаю ей успеха и не терять свой стержень, характер и самообладание. Ну и, конечно, счастья и здоровье, будет все, лишь бы было здоровье», – сказал Алексей Железняков.
Была бы поддержка масштабная от бомонда фигурного, от политиков, чиновников итд?
Мне кажется их просто бы затравили свои же. Были бы крики, что они подставили всю команду, что из-за них лишилась золота командного. Те же ТАТ или Авербух не стесняясь могли бы заклеймить их
🤣
Хочется чтобы дисквал дали не больше 2 лет, чтобы на убили такую уникальную спортсменка.