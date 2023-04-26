Команда Тутберидзе поздравила Валиеву с 17-летием: «Здоровья крепкого тебе и вдохновения! Весны в душе, уюта и добра!»

Команда Этери Тутберидзе поздравила фигуристку Камилу Валиеву с 17-летием.

«Здоровья крепкого тебе и вдохновения!

Весны в душе, уюта и добра!

Камила, поздравляем с днем рождения!

Успехов в спорте, света и тепла!» – говорится в поздравлении штаба Тутберидзе.

В 2020 году Валиева стала чемпионкой мира среди юниоров. В сезоне-2022/23 она занимала вторые места в финале Гран-при России и чемпионата страны.