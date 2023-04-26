Команда Тутберидзе поздравила Валиеву с 17-летием: «Здоровья крепкого тебе и вдохновения! Весны в душе, уюта и добра!»

Теги сборная России женское катание Этери Тутберидзе Камила Валиева Фигурное катание

Команда Этери Тутберидзе поздравила фигуристку Камилу Валиеву с 17-летием.

«Здоровья крепкого тебе и вдохновения!

Весны в душе, уюта и добра!

Камила, поздравляем с днем рождения!

Успехов в спорте, света и тепла!» – говорится в поздравлении штаба Тутберидзе.

В 2020 году Валиева стала чемпионкой мира среди юниоров. В сезоне-2022/23 она занимала вторые места в финале Гран-при России и чемпионата страны.

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19 комментариев

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Lapo Elkann
Камилу с днем рождения !

" Успехов в спорте, света и тепла!»
+15
-2
+13
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Соль.
Поздравляю Камилу! Желаю ей всё побороть и быть счастливой.
+11
-1
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Маргарита В Сафронова
Ками, с днӗм рождения! Ты прекрасная фигуристка и прекрасная девушка! Ты словно весенний цветок радуешь взгляд. Пусть всё у тебя будет замечательно. ЛЮБИМ!!!
+9
-2
+7
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Додик Аксель
Присоединяюсь к поздравлению Камилы с Днём рождения ! Здоровья, радости, счастья, благополучия, прекрасного настроения, успехов в учёбе и спорте !
+5
-1
+4
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lyubov61
Камилочку с Днем Рождения! Здоровья, счастья, радости, красоты, новых программ и побед. Пусть все у нее будет хорошо в жизни!
+5
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NataliaB.3003
Ответ Lapo Elkann
Камилу с днем рождения ! " Успехов в спорте, света и тепла!»
Присоединяюсь. )
+6
-2
+4
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Lapo Elkann
Ответ NataliaB.3003
Присоединяюсь. )
+++ Дай Бог , у нее все будет хорошо в спорте, первую лично вас поздравлю.
+5
-2
+3
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<vella>
Я уже поздравила Камилу в другой ветке,
но здесь тоже отмечусь)
с ДР, милая Камичка!
пусть в твоей жизни больше не будет сильных стрессов,
пусть твой талант и дальше радует всех ценителей фк,
пусть сбудется твоя главная мечта!
пусть рядом всегда будут верные друзья.
+2
-1
+1
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Татьяна Семёновна
Камила, детка! Желаю тебе всего самого наилучшего, желаю, чтобы сбылись все твои мечты! Много-много тебе добрых слов от тех, кто по-настоящему с тобой. Самых лучших тебе подарков, самых красивых цветов! И пусть все, кто тебя любит, всегда будут рядом с тобой!
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Августа Тимофеевна
Милая Ками! с Днём рождения тебя, прелестный наш цветочек! Пусть сбудутся все твои мечты и ты нас будешь радовать как можно дольше в спорте! Счастья и удачи во всех начинаниях.🌹🌹🌹Ты - невероятная фигуристка!
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Tan Tan
С Днём Рождения! Успехов, крепкого здоровья, и чтобы не было травм, и чтобы была счастлива
+2
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NataliaB.3003
Ответ Lapo Elkann
+++ Дай Бог , у нее все будет хорошо в спорте, первую лично вас поздравлю.
Спасибо. )
+1
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На Пекин
Интересно, выступление в Казани специально под день рождения Камилы подогнали или это совпадение? В любом случае, с днем рождения, прекрасный возраст.
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expertmer2020
Присоединяемся к поздравлению - в жизни много прекрасного и оно ждёт тебя!
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