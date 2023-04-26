Команда Тутберидзе поздравила Валиеву с 17-летием: «Здоровья крепкого тебе и вдохновения! Весны в душе, уюта и добра!»
Команда Этери Тутберидзе поздравила фигуристку Камилу Валиеву с 17-летием.
«Здоровья крепкого тебе и вдохновения!
Весны в душе, уюта и добра!
Камила, поздравляем с днем рождения!
Успехов в спорте, света и тепла!» – говорится в поздравлении штаба Тутберидзе.
В 2020 году Валиева стала чемпионкой мира среди юниоров. В сезоне-2022/23 она занимала вторые места в финале Гран-при России и чемпионата страны.
" Успехов в спорте, света и тепла!»
но здесь тоже отмечусь)
с ДР, милая Камичка!
пусть в твоей жизни больше не будет сильных стрессов,
пусть твой талант и дальше радует всех ценителей фк,
пусть сбудется твоя главная мечта!
пусть рядом всегда будут верные друзья.