Валиева о своей собаке: «Тот самый друг, который всегда поддержит. Он очень любит Тутберидзе, когда видит ее, даже трясется»

Теги сборная России женское катание Этери Тутберидзе животные и спорт Камила Валиева Фигурное катание

Камила Валиева рассказала о своем питомце – померанском шпице.

– У вас есть любимое животное. Расскажите о нем.

– Да, Лева. Он, кстати, прилетел с нами в Казань. Он прекрасный, как тот самый друг, который всегда поддержит. Порода собаки – померанский шпиц.

– Не боится летать?

– Нет, нормально. Он боится дальних перелетов, но в Казань лететь час, поэтому ему не страшно.

Тутберидзе любит питомцев своих воспитанниц. Она респектит Леву?

– Да, он ей нравится, ха-ха. Он очень любит ее, когда видит Этери Георгиевну, даже трясется, – сказала Валиева. 

«Три раза пересмотрела произвольную на Олимпиаде – со слезами, но так было нужно». Камила Валиева раскрылась в новом интервью

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3 комментария

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Alla Belova
Ответ Серега Москалев
Тутберидзе даже собаки боятся и трясутся перед ней)
Всё - таки от страха или от любви?))
+4
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Серега Москалев
Тутберидзе даже собаки боятся и трясутся перед ней)
+4
-2
+2
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