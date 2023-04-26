Валиева о своей собаке: «Тот самый друг, который всегда поддержит. Он очень любит Тутберидзе, когда видит ее, даже трясется»

Камила Валиева рассказала о своем питомце – померанском шпице.

– У вас есть любимое животное. Расскажите о нем.

– Да, Лева. Он, кстати, прилетел с нами в Казань. Он прекрасный, как тот самый друг, который всегда поддержит. Порода собаки – померанский шпиц.

– Не боится летать?

– Нет, нормально. Он боится дальних перелетов, но в Казань лететь час, поэтому ему не страшно.

– любит питомцев своих воспитанниц. Она респектит Леву?

– Да, он ей нравится, ха-ха. Он очень любит ее, когда видит Этери Георгиевну, даже трясется, – сказала Валиева.

«Три раза пересмотрела произвольную на Олимпиаде – со слезами, но так было нужно». Камила Валиева раскрылась в новом интервью