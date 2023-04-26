Валиева о своей собаке: «Тот самый друг, который всегда поддержит. Он очень любит Тутберидзе, когда видит ее, даже трясется»
Камила Валиева рассказала о своем питомце – померанском шпице.
– У вас есть любимое животное. Расскажите о нем.
– Да, Лева. Он, кстати, прилетел с нами в Казань. Он прекрасный, как тот самый друг, который всегда поддержит. Порода собаки – померанский шпиц.
– Не боится летать?
– Нет, нормально. Он боится дальних перелетов, но в Казань лететь час, поэтому ему не страшно.
– Тутберидзе любит питомцев своих воспитанниц. Она респектит Леву?
– Да, он ей нравится, ха-ха. Он очень любит ее, когда видит Этери Георгиевну, даже трясется, – сказала Валиева.
«Три раза пересмотрела произвольную на Олимпиаде – со слезами, но так было нужно». Камила Валиева раскрылась в новом интервью
3 комментария