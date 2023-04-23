Базылюк и Федотов выиграли финал Кубка Московского спорта в первом спортивном разряде

Теги сборная России результаты женское катание Арсений Федотов Елена Костылева Лев Лазарев Елизавета Андреева Кубок Московского спорта Маргарита Базылюк Алексей Заводских Фигурное катание

Ученики Тутберидзе Базылюк и Федотов победили в финале Кубка Московского спорта.

Фигуристы выступали только с произвольными программами в категории первого спортивного разряда.

Кубок Московского спорта

Финал

1-й спортивный разряд

Произвольная программа

Девочки

1. Маргарита Базылюк – 155,79 

2. Елена Костылева – 141,29

3. Елизавета Андреева – 126,58

Мальчики

1. Арсений Федотов – 178,21

2. Лев Лазарев – 161,72

3. Алексей Заводских – 135,00

Материалы по теме

24 комментария

Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Александр Шульгин
Фетотов сегодня был очень хорош ему можно пожелать только здоровья и никуда не торопится до 17 лет ещё очень далеко не надо спешить. Тоже самое и Базылюк касается.
+25
-2
+23
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Беглый*
Лучшие малыши мирового спорта
+25
-5
+20
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Алё? Алёна
Наконец то! Не прошло и года. Могли бы и анонсировать Финал. Люди бы в прямом эфире посмотрели!
+19
-1
+18
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Светлана Менова
По школам лучше расклад напишите! Эти результаты мы уже давно знаем)))

Арсений и Марго были сегодня безупречны. У Арсения впервые чисто получились 3 квада в ПП, пусть это был и 1 сп, а не КМС, то есть не было одного прыжка.
+17
-4
+13
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Додик Аксель
Мастерам бы катать так программы и набирать такие баллы как победители и серебряные призёры среди перворазрядников.
+14
-1
+13
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Ягун Ягунини
Ответ Loliloo
От Тутберидзе были самые сильные новисы, а у Плющенко вообще ноунеймы.
А кто мешал Плющенко заявить своих самых сильных? Шоу? Ну так это его проблемы. У Тутберидзе Федотов тоже в шоу был занят, но ему дали возможность подготовиться к Битве школ, освободив от поездок в Новосибирск и Омск.
+16
-3
+13
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Pennywise
Риту задолбали автографами. Зигоренко успела откатать программу, а она продолжала их раздавать и фоткаться со зрителями.
+15
-3
+12
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Храбрая виолончелистка
Ответ Mira Val
Таблички: http://ffkm.ru/images/files/online/2023-04-23_final/index.htm
Посмотрела протоколы. Арсений "троечник", и это комплимент) Почти все элементы на гое плюс 3)
+13
-4
+9
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
flyhigh
Ответ Loliloo
От Тутберидзе были самые сильные новисы, а у Плющенко вообще ноунеймы.
Вопросы шефу своему задайте)) его "звезды" ГГ на шоу в санях возят, не барское это дело на соревнованиях выступать
+12
-4
+8
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Александр Шульгин
Ответ фынский аксель
У Плющенко финальное шоу в сезоне сегодня, ему не до соревнований
У Плющенко кстати отмена шоу некоторых произошла видимо в бюджет не уложились, расходы очень большие один Плющенко младший с гонораром как у многократного Олимпийскоо чемпиона чего стоит.
+10
-2
+8
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Voronok
Ответ Loliloo
От Тутберидзе были самые сильные новисы, а у Плющенко вообще ноунеймы.
А кто у Плющенко по новисам может навязать конкуренцию Федотову и Базылюк? Никто.
+10
-2
+8
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
фынский аксель
Ответ Loliloo
От Тутберидзе были самые сильные новисы, а у Плющенко вообще ноунеймы.
У Плющенко финальное шоу в сезоне сегодня, ему не до соревнований
+8
-1
+7
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Mira Val
Ответ Храбрая виолончелистка
Посмотрела протоколы. Арсений "троечник", и это комплимент) Почти все элементы на гое плюс 3)
Да, цель исполнил откатать все чисто, пусть и по 1 сп. с прыжком меньше) И еще много деток показали себя с лучшей стороны, впечатлили скорость и конек некоторых из 2 юн. разряда)
+6
0
+6
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Liza Yakovleva
Ответ Храбрая виолончелистка
Посмотрела протоколы. Арсений "троечник", и это комплимент) Почти все элементы на гое плюс 3)
Арсений сегодня был великолепен!
+4
0
+4
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Светлана Менова
Ответ Loliloo
От Тутберидзе были самые сильные новисы, а у Плющенко вообще ноунеймы.
Чойта. Был бывший великий проект Розанова - Парсегова 😂 правда, походу, Сирожа тогда три года назад переоценил деву - прыжки все с недокрутами и над газеткой. Не на ту поставил.
+8
-5
+3
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Алё? Алёна
Жаль Вадима Воронова! Не сдюжил под конец! Хороший мальчик, нравится мне!
+3
0
+3
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Храбрая виолончелистка
Кстати, Алексей Заводских понравился. Элегантное и осознанное катание у мальчика. Надеюсь, что ультра-си освоит.
+3
0
+3
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Allbee
Ответ Александр Шульгин
У Плющенко кстати отмена шоу некоторых произошла видимо в бюджет не уложились, расходы очень большие один Плющенко младший с гонораром как у многократного Олимпийскоо чемпиона чего стоит.
А Плющенко мл. На разряды не катает?
+4
-1
+3
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Евгения Гринева
Получается зря напрягались, все равно выиграли ЦСКА
+3
-1
+2
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Mira Val
Таблички: http://ffkm.ru/images/files/online/2023-04-23_final/index.htm
+2
0
+2
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Lennuci
Ответ Allbee
А Плющенко мл. На разряды не катает?
Не барское это дело. Он к ОИ сразу готовится.
+1
0
+1
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Светлана Менова
Ответ Евгения Гринева
Получается зря напрягались, все равно выиграли ЦСКА
А где общий зачёт по школам можно посмотреть?
0
0
0
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Показать все комментарии
Укажите причину бана
  • Оскорбление
  • Мат
  • Спам
  • Расизм
  • Провокации
  • Угрозы
  • Систематический оффтоп
  • Мульти-аккаунтинг
  • Прочее
Пожаловаться
  • Спам
  • Оскорбления
  • Расизм
  • Мат
  • Угрозы
  • Прочее
  • Мультиаккаунтинг
  • Систематический оффтоп
  • Провокации
Комментарий отправлен, но без доната
При попытке оплаты произошла ошибка
  • Повторить попытку оплаты
  • Оставить комментарий без доната
  • Изменить комментарий
  • Удалить комментарий