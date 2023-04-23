Базылюк и Федотов выиграли финал Кубка Московского спорта в первом спортивном разряде
Ученики Тутберидзе Базылюк и Федотов победили в финале Кубка Московского спорта.
Фигуристы выступали только с произвольными программами в категории первого спортивного разряда.
Кубок Московского спорта
Финал
1-й спортивный разряд
Произвольная программа
Девочки
1. Маргарита Базылюк – 155,79
2. Елена Костылева – 141,29
3. Елизавета Андреева – 126,58
Мальчики
1. Арсений Федотов – 178,21
2. Лев Лазарев – 161,72
3. Алексей Заводских – 135,00
Арсений и Марго были сегодня безупречны. У Арсения впервые чисто получились 3 квада в ПП, пусть это был и 1 сп, а не КМС, то есть не было одного прыжка.