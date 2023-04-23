Базылюк и Федотов выиграли финал Кубка Московского спорта в первом спортивном разряде

Ученики Тутберидзе Базылюк и Федотов победили в финале Кубка Московского спорта.

Фигуристы выступали только с произвольными программами в категории первого спортивного разряда.

Кубок Московского спорта

Финал

1-й спортивный разряд

Произвольная программа

Девочки

1. Маргарита Базылюк – 155,79

2. Елена Костылева – 141,29

3. Елизавета Андреева – 126,58

Мальчики

1. Арсений Федотов – 178,21

2. Лев Лазарев – 161,72

3. Алексей Заводских – 135,00