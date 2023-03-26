Этери Тутберидзе: «Обвинение Томаса Баха в Пекине-2022 несправедливо, я лично ожидаю извинений»

Теги сборная России МОК Томас Бах Олимпиада-2022 женское катание Этери Тутберидзе Камила Валиева Фигурное катание

Этери Тутберидзе ждет извинений от главы МОК Томаса Баха за его слова на Олимпиаде.

В Пекине-2022 после произвольной программы у женщин Бах сказал: «Я видел, как Камилу Валиеву встречали самые близкие люди с холодом. Прошли мурашки по коже, мне было холодно смотреть». 

«В то время Камила держалась немного в стороне. Ты не обнимешь того, кто не хочет. И проблема не в том, что она потерпела неудачу.

С другой стороны, мы не имеем права сдаваться. Я просто спросила ее, почему она отпустила все после второго элемента. Она просто отказывалась бороться. Кроме того, Олимпиада – это вечеринка. Многие спортсмены мечтают оказаться на ее месте.

Терпеть не могу истерики/срывы спортсменов (Je ne supporte pas les crises des athlètes – так в оригинале – Sports.ru). Потом мы долго вместе сидели в раздевалке. Это обвинение Томаса Баха несправедливо, я лично ожидаю извинений», – рассказала Тутберидзе.

«На встречу Валиевой было холодно смотреть, у меня пошли мурашки». Бах разнес Тутберидзе и ее штаб

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39 комментариев

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несахар
"Терпеть не могу истерики/срывы спортсменов")
а кто их любит? никто не любит)
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несахар
не обязательно обнимать
хотя бы быть рядом с камилой уж можно было
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Владислава Крюкова
Ответ tanya_1111
Регламент запрещает проход спортсмен + тренер?
Да. Тренера не могли ходить по выходу для спортсменов. У них отдельный был.
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Алеся Ткаченко
Ответ tanya_1111
Регламент запрещает проход спортсмен + тренер?
Камила после своего пробега с капюшоном ходила с сопровождающим,значит сразу можно было ей его предоставить.ЭТ же все продумывает наперед,в жизни не поверю,что она не допускала мысли что журналисты будут лезть с провокационными вопросами к Камиле .
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Маргарита В Сафронова
Извинений можно ждать от мужчины, от сильной личности. Думаю, в данном случае извинений не будет.
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asusp527
Тутберидзе вела себя как тренер, Бах нагло вмешался, высказавшись подобным образом на весь мир, хотя это не в его кометенции. Боюсь только, извинений не дождаться...
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tanya_1111
Ответ Владислава Крюкова
Эг не бросила спортсмена, а отправила по регламентированному и согласованному организаторами выходу. Почему организаторы, которые заявляли, что безопасность Камилы обеспечивают 60 человек, не смогли выполнить свою функцию?
Регламент запрещает проход спортсмен + тренер?
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Алеся Ткаченко
Ответ tanya_1111
ЭГ и два здоровых лба в виде Дудакова и Глейха бросили спортсмена один на один с журналистами, девочке пришлось капюшоном лицо закрывать, но ЭГ лучше потихоньку в раздевалке поговорить, а потом дома поставить программу "Капюшон"
Тем более раздевалку никто не видел а прятки Камилы от журналистов видели все
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Владислава Крюкова
Ответ tanya_1111
ЭГ и два здоровых лба в виде Дудакова и Глейха бросили спортсмена один на один с журналистами, девочке пришлось капюшоном лицо закрывать, но ЭГ лучше потихоньку в раздевалке поговорить, а потом дома поставить программу "Капюшон"
Эг не бросила спортсмена, а отправила по регламентированному и согласованному организаторами выходу. Почему организаторы, которые заявляли, что безопасность Камилы обеспечивают 60 человек, не смогли выполнить свою функцию?
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Сладкий пончик
Какой кривой перевод с французского, максимально искажающий суть
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Lapo Elkann
Самые позорные слова президента МОК. Сам устроил такой ад юной девушке , что самому стало стыдно и стал винить других. не получится. он оскорбил тренера.
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tanya_1111
ЭГ и два здоровых лба в виде Дудакова и Глейха бросили спортсмена один на один с журналистами, девочке пришлось капюшоном лицо закрывать, но ЭГ лучше потихоньку в раздевалке поговорить, а потом дома поставить программу "Капюшон"
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Владислава Крюкова
Ответ Алеся Ткаченко
Ой,ну вранье же.Камила одна от камер бегала,лицо закрывала,это она так не хотела поддержки?Совсем тренерша завралась,только о себе и думает.
Когда? После пп она от камер бегала и лицо закрывала?
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Алеся Ткаченко
Ой,ну вранье же.Камила одна от камер бегала,лицо закрывала,это она так не хотела поддержки?Совсем тренерша завралась,только о себе и думает.
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Cler
Молодец Этери! В такой ситуации как сейчас не опускать голову как мы все это время делали- нам грязь на голову льют а мы каемся и проглатываем! А она- требует извинений, как личность и как один из заслуженных тренеров ФК… Вещество у Валиевой нашли на уровне статистической погрешности! Допинга НЕ БЫЛО! А все кто ее обвиняют - жертвы информационной войны тех, кому падение этого штаба выгодно во всех отношениях! А ведь за ним будущее и это НАШИ тренеры и наши специалисты- к о если не мы встанет на их защиту?!
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sasha0872
ну и наглая же она
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Урагана Эриксен
Абсолютно правильно себя повела Тутберидзе, если начала бы сразу утешать Валиеву, то неизвестно в какую истерику это бы вылилось. И потом всё по делу было сказано - почему отпустила прокат после первой ошибки, почему не боролась.
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Vasily Ivanov
Как говорится лучшая защита -это нападение .....Щас она еще карту покажет откуда Бах должен извиняться ....😏
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Agura
Молодец, Этери Георгиевна!
Такая позиция ничего, кроме уважения, не вызывает!
Главе МОК не позволительно делать публичные заявления, носящие крайне субъективный характер. Должность обязывает, знаете ли. Да и про профессиональную этику нельзя забывать.
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nina1212
Ответ Katerina Sunny
Можно было и не обнимать, но сопровождать подростка, когда она проходит через толпу журналистов, можно было толпе взрослых догадаться с самого начала.
а толпа журналистов не могла догадаться, что кричать оскорбления подростку - это недопустимо! Когда эту толпу журналистов уже накажут? Почему против них до сих пор не открыли никакого дела?
Почему тренеры должны сопровождать каждого спортсмена, и защищать как от своры собак?
И если бы тогда Тутберидзе шла рядом с Камилой, журналисты думаете стояли бы молча? Если у них была цель затравить, то никто бы им не мешал
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Tzaichiha
Ответ Tzaichiha
Ждать извинений от Баха бесполезно. Лицемер редкостный. Как говорится, в своем глазу он бревна не видит, а в чужом соринку разглядел. Причем даже ту, которой не было.
Мне интересно, кто ставит минусы? Разве то, как «защищенную персону» на Олимпиаде защищали спортивные чиновники не говорит о лицемерии Баха?
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Nataly1991
Нет такой лопаты, чтобы сбить эту корону
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Cler
Не Баху и не нам судить что должно было быть между двумя людьми! Разве эмоциональная разрядка Саши Трусовой, когда за ней бегал пытавшийся как раз обнять ее Дудаков была лучшим зрелищем?! Нужно было чтобы и Ками сделала точно также-обвинила тренеров и все фигурное катание во всем что с ней случилось?! От тогда порадовалась бы вся «мировая общественность», явно рассчитывавшая именно на такое поведение 15 летней нежной девочки! А она взяла и «включила Зою Космодемьянскую»! А истерику выдала та, которую наоборот все считали «крепким орешком»….понятно разочарование Баха и прозападно настроенного ФК бомонда… непонятно только когда СВОИпо этому поводу огорчены и пытаются им подпеть!
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Е...С
Думаю, прийдется долго ждать.
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Евгения Гринева
Ответ angelbf@mail.ru
Ожидаемо, опять обвинила во всём подростка. Видите ли слабачка и истеричка, наслаждалась бы вечеринкой, а не ныла
Она ни про какие вечеринки не говорила, вам с вопросами к переводчикам спортса 🤣
+18
-1
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