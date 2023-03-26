Этери Тутберидзе: «Обвинение Томаса Баха в Пекине-2022 несправедливо, я лично ожидаю извинений»

ждет извинений от главы МОК Томаса Баха за его слова на .

В Пекине-2022 после произвольной программы у женщин Бах сказал: «Я видел, как встречали самые близкие люди с холодом. Прошли мурашки по коже, мне было холодно смотреть».

«В то время Камила держалась немного в стороне. Ты не обнимешь того, кто не хочет. И проблема не в том, что она потерпела неудачу.

С другой стороны, мы не имеем права сдаваться. Я просто спросила ее, почему она отпустила все после второго элемента. Она просто отказывалась бороться. Кроме того, Олимпиада – это вечеринка. Многие спортсмены мечтают оказаться на ее месте.

Терпеть не могу истерики/срывы спортсменов (Je ne supporte pas les crises des athlètes – так в оригинале – Sports.ru). Потом мы долго вместе сидели в раздевалке. Это обвинение Томаса Баха несправедливо, я лично ожидаю извинений», – рассказала Тутберидзе.

«На встречу Валиевой было холодно смотреть, у меня пошли мурашки». Бах разнес Тутберидзе и ее штаб