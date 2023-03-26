Этери Тутберидзе: «Обвинение Томаса Баха в Пекине-2022 несправедливо, я лично ожидаю извинений»
Этери Тутберидзе ждет извинений от главы МОК Томаса Баха за его слова на Олимпиаде.
В Пекине-2022 после произвольной программы у женщин Бах сказал: «Я видел, как Камилу Валиеву встречали самые близкие люди с холодом. Прошли мурашки по коже, мне было холодно смотреть».
«В то время Камила держалась немного в стороне. Ты не обнимешь того, кто не хочет. И проблема не в том, что она потерпела неудачу.
С другой стороны, мы не имеем права сдаваться. Я просто спросила ее, почему она отпустила все после второго элемента. Она просто отказывалась бороться. Кроме того, Олимпиада – это вечеринка. Многие спортсмены мечтают оказаться на ее месте.
Терпеть не могу истерики/срывы спортсменов (Je ne supporte pas les crises des athlètes – так в оригинале – Sports.ru). Потом мы долго вместе сидели в раздевалке. Это обвинение Томаса Баха несправедливо, я лично ожидаю извинений», – рассказала Тутберидзе.
«На встречу Валиевой было холодно смотреть, у меня пошли мурашки». Бах разнес Тутберидзе и ее штаб
а кто их любит? никто не любит)
хотя бы быть рядом с камилой уж можно было
Такая позиция ничего, кроме уважения, не вызывает!
Главе МОК не позволительно делать публичные заявления, носящие крайне субъективный характер. Должность обязывает, знаете ли. Да и про профессиональную этику нельзя забывать.
Почему тренеры должны сопровождать каждого спортсмена, и защищать как от своры собак?
И если бы тогда Тутберидзе шла рядом с Камилой, журналисты думаете стояли бы молча? Если у них была цель затравить, то никто бы им не мешал