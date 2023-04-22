Валиева об Олимпиаде-2022: «Не хотелось тревожить маму, я фильтровала то, что я ей писала. Выговаривала все, что думаю, Марку Кондратюку»

Теги сборная России Первый канал Олимпиада-2022 женское катание Камила Валиева Марк Кондратюк Фигурное катание

Камила Валиева рассказала о роли мамы в своей спортивной карьере.

– Ты всегда подчеркиваешь, что мама очень помогает и всегда помогала в спорте. Как думаешь, ты смогла бы пройти этот путь без такого участия?

– Нет. Вообще нет. Она меня записывала на танцы, следила, чтобы я делала упражнения, которые мне помогают в зале. Сейчас у меня это уже сформированная привычка.

Я понимаю, что для достижения пластичности мне нужно пойти на танцы, подкачивать мышцы. Мы занимались очень много вне льда развитием. Она очень помогала мне, я занималась хореографией каждый день по два раза. Ходила во МГАХ (Московскую государственную академию хореографии) на «подготовишки».

Хочется казать большое спасибо маме за этот огромный труд. Она потратила на меня огромное количество времени, и это все дало плоды. Надеюсь, это ее порадовало.

– В самый трудный момент в карьере ты оказалась без мамы. Как это было? Ты все равно чувствовала эту поддержку или ее очень не хватало в этот момент?

– Очень не хотелось тревожить ее, я фильтровала то, что я ей писала, названивала. Я нуждалась в общении, общалась, но очень осторожно, потому что она переживает сильно. В тот момент у меня у самой столько переживаний, поэтому я осторожно с ней общалась.

По большей степени я выговаривала вообще все, что думаю обо всей ситуации, Марку Кондратюку. Но самую большую поддержку я старалась получить от мамы, но при этом осторожно к ней обращаться, – сказала Валиева в подкасте «Произвольная программа».

На Олимпиаде-2022 Валиева в составе сборной России выиграла золото командного турнира, но медали вручены не были, так как в отношении фигуристки началось антидопинговое расследование из-за положительной пробы на триметазидин, которую она сдала во время чемпионата России в декабре 2021 года. 

52 комментария

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Маргарита В Сафронова
Марк открылся для меня с новой очень важной стороны. Сам он не сказал об этом ни слова. Марк заслуживает доверия.
+110
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Ягун Ягунини
Ответ Маргарита В Сафронова
Марк открылся для меня с новой очень важной стороны. Сам он не сказал об этом ни слова. Марк заслуживает доверия.
Там был момент, когда ещё не знали у кого именно и что нашли. Одной из версий в сети было то, что Марк как творческая личность, что то покурил. А Марк, приколист, взял и лайкнул этот пост) После чего шуму было, "Ага! Значит это точно он!")
Получается, что Марк, наверняка зная причину задержки с награждением, в какой то мере принял удар на себя.
+84
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kate_ko
"По большей степени я выговаривала вообще все, что думаю обо всей ситуации, Марку Кондратюку." - где-то заволновалась одна Саша))
а если серьезно, мне кажется, Марк отличный собеседник, тонко чувствующий и думающий парень, хорошо, что Камиле было с кем поговорить в такой катастрофический момент своей жизни
+81
-10
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N-fox
Марк, видимо, хороший, добрый, отзывчивый человек.
+43
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Anna Leonova
Кондратюк - человечище!👍🏻
+35
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Viktoria dek
Марк - хороший друг!
+35
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+30
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kate_ko
Ответ Ягун Ягунини
Там был момент, когда ещё не знали у кого именно и что нашли. Одной из версий в сети было то, что Марк как творческая личность, что то покурил. А Марк, приколист, взял и лайкнул этот пост) После чего шуму было, "Ага! Значит это точно он!") Получается, что Марк, наверняка зная причину задержки с награждением, в какой то мере принял удар на себя.
у Марка вообще с чувством юмора и собственного достоинства (не путать с тщеславием!) порядочек)
+32
-2
+30
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Ягун Ягунини
Очень интересное интервью в целом, и особенно в той части, где Камила рассказывает, как она пережила всё то, что с ней было на ОИ. Умная, талантливая, обаятельная и очень сильная девочка.
+46
-16
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Владислава Крюкова
Ответ Маргарита Михайловна
Правильно! Когда принимаешь допинг даже с мамой нужно разговаривать осторожно чтобы не сболтнуть лишнее.
А у вас опыт есть что-ли?) Поделитесь, что вы там принимали
+36
-8
+28
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Targar
абсурдно даже думать, что лучшая фигуристка мира нуждалась в допинге. Камила с самого начала была лучшей и никогда раньше не давала положительный результат на допинг.
скорее всего, конкуренты накачали Камилу наркотиками.
+54
-33
+21
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tull
Ответ Владислава Крюкова
А у вас опыт есть что-ли?) Поделитесь, что вы там принимали
галоперидол
+19
-2
+17
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vanessa2021
Марк вообще хороший парень. Умный, добрый, порядочный. Еще с чу, что немаловажно. Видимо этим и зацепил Сашу. Саше с ним хорошо, расцвела девушка. Вот сначала сколько кричали, зачем он Саше, мол роста маленького, не красавец совсем. Но его душевные качества перевешивают, они почти всегда перевешивают.

А еще получается, что Марк молчал, когда вину за срыв награждения командника в сми вешали на него. Как его крыли, обзывали.. А он молчал. Хотя наверняка знал, у кого проба нечистая..
+22
-6
+16
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Амалия Князева
Ответ Ягун Ягунини
Там был момент, когда ещё не знали у кого именно и что нашли. Одной из версий в сети было то, что Марк как творческая личность, что то покурил. А Марк, приколист, взял и лайкнул этот пост) После чего шуму было, "Ага! Значит это точно он!") Получается, что Марк, наверняка зная причину задержки с награждением, в какой то мере принял удар на себя.
Да уж, яркая иллюстрация, что без брутальной внешности можно быть Мужчиной с большой буквы
+14
0
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Sonya
Марк красавчик, ни словом, ни духом)
Камила очень сильная девочка. Пусть у нее все будет хорошо ❤️
+11
-1
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Зиля Бадриева
Ответ Маргарита В Сафронова
Марк открылся для меня с новой очень важной стороны. Сам он не сказал об этом ни слова. Марк заслуживает доверия.
Марк несколько раз говорил в интервью, что Ками его друг.
+10
0
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Владислава Крюкова
Ответ Gilonjon862
С какого начала она была лучшей? До олимпийского сезона постоянные завалы, а то что она резко стала стабильно выкатывать прогу с 4 ультра си как раз и говорит о вмешательстве фармы в подготовку
Угу, о вмешательстве препарата у которого в побочках тремор и головокружение. Это конечно что же помогает стабилизировать прыжки.
+17
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Targar
Ответ Gilonjon862
С какого начала она была лучшей? До олимпийского сезона постоянные завалы, а то что она резко стала стабильно выкатывать прогу с 4 ультра си как раз и говорит о вмешательстве фармы в подготовку
посмотри на цифры, посмотри на ее результаты, посмотри на ее мировые рекорды. тогда сравните с другими фигуристками
+14
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kate_ko
Ответ Queen Mimi
Почему и зачем Саше волноваться? Они доверяют друг к другу и Марк вроде как не педофил, чтобы встречаться на тот момент с 15 летней.
хспд. шутка юмора же)
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Анна Лисина
Ответ мистер бин
Интересно, когда она расскажет всю правду.
А какую правду вам хотелось бы услышать?
+14
-8
+6
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Ирина Похлебаева
Ответ Владислава Крюкова
Угу, о вмешательстве препарата у которого в побочках тремор и головокружение. Это конечно что же помогает стабилизировать прыжки.
Каждый препарат имеет побочные эффекты.Но это не значит,что у каждого принимающего эти побочные эффекты должны быть,только у определенного небольшого процента лиц.
+7
-1
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ivera
Камила умница, в такой ситуации еще берегла маму, сильная и добрая Камила❤️❤️❤️
+7
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Маргарита В Сафронова
Ответ Зиля Бадриева
Марк несколько раз говорил в интервью, что Ками его друг.
По ходу, настоящий друг.
+6
-1
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22somebody22
Про Кондратюка прям неожиданно.Он то немногим лучше себя почувствовал,когда всплыл допинг,и при этом,ещё и,судя по всему,выступил в роли "жилетки" для виновницы.Не нравится как фигурист,но уже которое вью читаю,и как человек он для меня раскрывается с самых лучших сторон.
+14
-9
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76yjgh98tr675dyt45
Марк какой молодец. С таким можно и в разведку. Хорошо что не леоновой или тутамышевой говорила, уже бы везде слили.
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Владислава Крюкова
Ответ мистер бин
Как была устроена фармподдержка перед Олимпиадой. В курсе ли она была, что принимает, когда появились первые сведения, что с пробой что-то не чисто. Много чего еще.
Если она скажет - пила гипоксен и l-карнитин, препарата который нашли тоже не знаю , дед пил препарат, резал таблетки и плохо вымыл общую бытовую поверхность - вас такая правда устроит? Или вы хотите чтоб спортсмен подтвердил то , что вы себе напридумывали, и только такая правда вас устроит?
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