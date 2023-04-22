Камила Валиева рассказала о роли мамы в своей спортивной карьере.

– Ты всегда подчеркиваешь, что мама очень помогает и всегда помогала в спорте. Как думаешь, ты смогла бы пройти этот путь без такого участия?

– Нет. Вообще нет. Она меня записывала на танцы, следила, чтобы я делала упражнения, которые мне помогают в зале. Сейчас у меня это уже сформированная привычка.

Я понимаю, что для достижения пластичности мне нужно пойти на танцы, подкачивать мышцы. Мы занимались очень много вне льда развитием. Она очень помогала мне, я занималась хореографией каждый день по два раза. Ходила во МГАХ (Московскую государственную академию хореографии) на «подготовишки».

Хочется казать большое спасибо маме за этот огромный труд. Она потратила на меня огромное количество времени, и это все дало плоды. Надеюсь, это ее порадовало.

– В самый трудный момент в карьере ты оказалась без мамы. Как это было? Ты все равно чувствовала эту поддержку или ее очень не хватало в этот момент?

– Очень не хотелось тревожить ее, я фильтровала то, что я ей писала, названивала. Я нуждалась в общении, общалась, но очень осторожно, потому что она переживает сильно. В тот момент у меня у самой столько переживаний, поэтому я осторожно с ней общалась.

По большей степени я выговаривала вообще все, что думаю обо всей ситуации, . Но самую большую поддержку я старалась получить от мамы, но при этом осторожно к ней обращаться, – сказала в подкасте «Произвольная программа».

На Олимпиаде-2022 Валиева в составе сборной России выиграла золото командного турнира, но медали вручены не были, так как в отношении фигуристки началось антидопинговое расследование из-за положительной пробы на триметазидин, которую она сдала во время чемпионата России в декабре 2021 года.