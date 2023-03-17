Спортивный психолог о Валиевой: «То, что она продолжает карьеру, может выходить на лед, говорит о том, что она преодолела кризис. Иначе мы бы ее не видели»

Теги сборная России Олимпиада-2022 женское катание психология Камила Валиева Фигурное катание

Психолог считает, что Камила Валиева хорошо справилась со стрессом от Олимпиады.

В феврале 2022 года во время Игр в Пекине стало известно, что Валиева сдала положительный допинг-тест на триметазидин – сама проба была взята в декабре 2021 года на чемпионате России.

На Играх Валиева выиграла золото в командном турнире, но награждение до сих пор не состоялось из-за начала расследования. В личном турнире она стала четвертой.

«Для каждого человека это чрезмерный стресс. Я не берусь судить, была там психологическая подготовка, не была, как оно могло быть – очень легко рассуждать, но прочувствовать и поделиться этим может только сам человек.

Не буду рассказывать, как она себя чувствовала, лучше пригласить ее и с ней об этом поговорить. Как справлялся человек, может сказать только он сам.

То, что она продолжает карьеру, может выходить на лед, для нее это не является травмой, она ставит программу, которую катает, как мы видим, с удовольствием, продолжает свою специализацию – говорит о том, что этот кризис, скорее всего, она преодолела.

В противном случае мы бы ее не видели», – сказала спортивный психолог Виктория Борзенкова в подкасте «Ход коньком»

Произвольная программа Валиевой в этом сезоне была посвящена событиям Пекина-2022. 

«Моя версия, что программа про Олимпиаду – это психологический тренинг. Прожить, чтобы отпустить», – отметил комментатор Андрей Журанков.

«Это как вариант. То, что она это переживает и многократно это переживает, вопрос десенсибилизации. Когда мы много бьем, у нас формируется костная мозоль.

Сначала разбивается в кровь, затем срабатывает мобилизация и включается защитная реакция. Точно так же и с психикой. Возможно, проживая эту историю, она десенсибилизируется и уровень накала падает.

Как вариант, я не буду говорить, что это так – лучше спрашивать у штаба, у Этери и самой Камилы, какая была цель постановки. Что именно они хотели показать, донести, прожить», – сказала Борзенкова.

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14 комментариев

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Tanya Reed
Мне нравится Камила как фигуристка ,и я хочу, чтобы она продолжала выступать. Только вот никакого кризиса я не вижу. Заняла в личном 4-е место? Ну не она одна пролетела мимо пьедестала. Бойкова с Козловским тоже не о 4-м месте мечтали, но их почему-то никто не утешает, медали, машины, призовые не вручает. Камила не дисквалифицирована, катает и на соревнованиях, и в шоу, деньги идут. Сама она постоянно смеется, не похожа на страдалицу. Вот у кого кризис, так это у Трусовой- поставила квады свои на кон и проиграла, и выступать уже перестала.
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Владислава Крюкова
Ответ Lana-shu
Главное, чтобы участники командника кризис преодолели. Потерять золото из за космоса , та еще напасть.
Не из-за Камилы, а из-за Вада. Камила не отвечает за время обработки проб лабой вады. Все участники это понимают, кроме комментаторов.
Что вы за участников командника переживаете? Они все плюшки получили как олимпийские чемпионы и все Камилу поддерживают.
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Владислава Крюкова
Ответ Iuasamotu
Попасть и выиграть, это разные вещи. Камила уже проигрывает чемпионат России, а через три года она просто не попадёт в сборную, ибо юные и дерзкие её туда не пустят.
Глупости написали.
Камила проиграла ЧР из-за того что выкатила чистый прокат и его не хватило или потому что бабку сделала и из-за этого элемент потеряла?
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Versa
А почему все психологи / эксперты и тд - все говорят только о Валиевой? У нее в пробе был найден запрещенный препарат. Она этим подставила и на текущий момент лишила остальных ребят заслуженных медалей. А они точно так же катались, старались, но имели при этом чистые пробы. Но все носятся только с той, у кого грязная проба) великолепно
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Kareglazaya
Ответ Lana-shu
Главное, чтобы участники командника кризис преодолели. Потерять золото из за космоса , та еще напасть.
Да и в других командах наверняка настроение не самое лучшее. Те же японцы выиграли бронзу и теперь непонятно сколько лет будут ее ждать.
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Iuasamotu
Ответ Ang Feo
Почему же никогда? Даже с отстранением на следующие ОИ вполне может попасть.
Попасть и выиграть, это разные вещи. Камила уже проигрывает чемпионат России, а через три года она просто не попадёт в сборную, ибо юные и дерзкие её туда не пустят.
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Viks
Ответ Lana-shu
Главное, чтобы участники командника кризис преодолели. Потерять золото из за космоса , та еще напасть.
Участники командника ещё в кризис не вошли - он начнётся после оглашения решения КАС.
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Toba Door
Очень трудно ребенку когда повсюду ему суют ордена медали, призовые, грибы подарки, нахваливают, не каждый это выдержит, а участники командника, какое дело психологов до из переживаний, когда весь сезон идешь к золото ои, всю жизнь этого ждешь, потом появляется новая героиня страдалица
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Viks
Ответ Ang Feo
Почему же никогда? Даже с отстранением на следующие ОИ вполне может попасть.
Вряд ли. Вот если бы не тянули дело 2 года, то тогда бы смогла отбыть и успеть вернуться.
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Viks
она преодолела кризис." --- Какой кризис? Вот у Трусовой был кризис, с истерикой, после индивидуальных соревнований на олимпиаде.
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oldparakhod
Психологов развелось то. )
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Ang Feo
Ответ Iuasamotu
Такой кризис невозможно преодолеть, ибо она каждый день осознает, что профукала Олимпиаду и никогда не станет чемпионкой мира и Олимпийских игр.
Почему же никогда? Даже с отстранением на следующие ОИ вполне может попасть.
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Lana-shu
Главное, чтобы участники командника кризис преодолели. Потерять золото из за космоса , та еще напасть.
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Iuasamotu
Такой кризис невозможно преодолеть, ибо она каждый день осознает, что профукала Олимпиаду и никогда не станет чемпионкой мира и Олимпийских игр.
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