Евгения Медведева опубликовала фотографии в купальнике

Теги сборная России фото женское катание Евгения Медведева Фигурное катание

Евгения Медведева опубликовала фотографии в зеленом бикини.

Фигуристки Медведева, Анастасия Скопцова и Станислава Константинова сейчас отдыхают на Мальдивах. 

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130 комментариев

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ИннаВБ
Ответ Призрачный триксель
Талию где будем делать?
Чего то то не сходится сфотками из Максим😜
+105
-16
+89
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Призрачный триксель
Талию где будем делать?
+114
-27
+87
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alexnew
А еще мутнее фото не нашла?
+83
-9
+74
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Агент Картер
В комментариях как обычно собрались красавицы и красавцы поливающие грязью внешность наших фигуристок и считающие что все обязаны выглядеть как модели Виктория Сикрет. Что ж...ждём ссылок на ваши фотки в бикини. Оценим насколько вы хороши)
У Жени норм фигура. Стройная, лицо интересное, симпатичное. Вот релаьно не понимаю почему все вечно до ее внешности докапываются.
+120
-52
+68
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Пользователь Гугла
а я все думал почему она все время в халате на пляже фоткается
+69
-18
+51
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Allbee
Сомнительной красоты бикини
+58
-9
+49
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Вера Подгорных
А где та Женя, которая в журнале Максим была? Ведь получается правду писали, что вместо ее Стася Константинова снималась, а голову потом приклеили.
+78
-30
+48
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russalka
Вот кто не должен делать фото в купальнике, так это Медведева
+56
-18
+38
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шампион
Вторую фотку делала личность с близорукостью
+45
-7
+38
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Arzu0203
да уж, а в Максимке чужое тело показала со своим лицом, зачем? Что мы Женю не знаем, что-ли😂😂😂
+52
-15
+37
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ИннаВБ
Ответ Алексей Токарев
Красивые мышцы на животе, у Олимпийской чемпионки.
Где вы тут увидели Олимпийскую чемпионку? Все Олимпийские Чемпионки в Новосибирске😅
+41
-5
+36
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Соня Розенфельд
Круто отдыхают девчонки, красотки все ❤️🤤
+47
-12
+35
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Arzu0203
Ответ Пользователь Гугла
а я все думал почему она все время в халате на пляже фоткается
девчонки в вечерних платьях чёрных шли, а Женька ситцевом, с длинным рукавом, знамо откуда вынутое, купальник, конечно, нет слов, оттуда же,, видимо😂😂😂
+49
-14
+35
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Додик Аксель
Гляжусь в тебя как в зеркало... и хочется напиться.
Издалека мне голос чей-то слышится и снится.
+39
-6
+33
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Versa
А где местные поборники морали с криками "о ужас, фото в купальнике, все видно"? :DDD
+39
-6
+33
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Пользователь Гугла
жаль ноги обрезала, хотелось бы полностью насладится
+37
-5
+32
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Arzu0203
Ответ Пользователь Гугла
а поясок должен типа подчеркнуть талию
сначала её надо найти
+42
-10
+32
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Lennuci
Костюм Ихтиандра надо было с собой брать. Сразила бы всех там.
+42
-13
+29
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Алеся Ткаченко
Это вообще что ?Такие фотки бракуют как неудачные а не хвастаются ими
+34
-6
+28
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or.om
Я никогда наверное не пойму, зачем делать новость с каждого поста фигуристов
+29
-2
+27
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Tlna
И где главные моралисты сайта?? Ау. Какие то карявые фото.
+34
-8
+26
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Е...С
Ответ Призрачный триксель
Талию где будем делать?
С талией почти у всех фигуристок проблема.
+41
-16
+25
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Люблю Женьку
Ответ Наталья Полякова
Женечка ты красотка!!! Всегда свети на радость своим поклонникам и фанатам.❤❤❤ И чтобы у хейтеров ж горела от зависти. Знай- ты лучшая 💖💖💖
А чему тут можно завидовать? 😉 😀
+30
-5
+25
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Team Moonbear
Красотка 🔥
+45
-24
+21
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несахар
срамота
+35
-14
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