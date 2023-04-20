Евгения Медведева опубликовала фотографии в купальнике
Евгения Медведева опубликовала фотографии в зеленом бикини.
Фигуристки Медведева, Анастасия Скопцова и Станислава Константинова сейчас отдыхают на Мальдивах.
Евгения Медведева опубликовала фотографии в зеленом бикини.
Фигуристки Медведева, Анастасия Скопцова и Станислава Константинова сейчас отдыхают на Мальдивах.
У Жени норм фигура. Стройная, лицо интересное, симпатичное. Вот релаьно не понимаю почему все вечно до ее внешности докапываются.
Издалека мне голос чей-то слышится и снится.