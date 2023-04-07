Евгения Медведева снялась в фотосессии для журнала Hello!

Теги сборная России фото женское катание Евгения Медведева Фигурное катание

Фигуристка Евгения Медведева снялась в фотосессии для журнала Hello!

В апрельском номере журнала опубликовано интервью с фигуристкой под заголовком «Оглядываться назад – не в моих правилах».

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23 комментария

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Вероника Терюшкова
Уже получше
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AllaS
Ответ Kareglazaya
Оглядываться назад - не в моих правилах, поэтому в 2023 году я поставила номер, посвященный событиям Олимпиады-2018 😄
Так это же ЕМ. У нее никогда не замечалась последовательность ни в чем. Она в каждом новом интервью отвергает свои собственные слова. За эти годы создалось впечатление она и не удосуживается помнить, что говорила ранее. Так что тому свидетельство и номер о ОИ, она же не возвращается в прошлое никогда!

Она строительница нескольких новых тел, к ним и разные личности подобрала. Одно время звали ее многоликая ЕМ.
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Александр Скворцов
Нарушь свои правила, Женя!
Давай оглянемся назад
Ведь этого требует время
Негоже идти наугад!
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Самая цитируемая и вообще недура
Ответ lilah
Ну как-то...нет. Она почему-то зажатая на фото, хотя сама по себе красивая девушка. Не помню у неё удачных фотосетов
В красных труселях для озон была хороша! 😂
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Lennuci
Ну, если одеть, положить и чтобы лежала и не двигалась, то можно сказать "вроде ничего".
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Зиля Бадриева
Ответ La Gushka
Фиг с ней, с Медведевой. Гораздо печальней, что нынешние действующие и талантливые фигуристки имеют возможность только в фотосессиях участвовать, а не кататься...
Вы чего? Только что сезон закончился, очень захватывающий. Кто хотел, тот соревновался.
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Залина Малина
"У нас очень сильная тренерская школа: Тутберидзе, Мишин, Водорезова". У последней спортсмены вообще остались? А как её обожает Вайцеховская... На самом деле ни сколько не умаляю заслуги Водорезовой, может быть, проблемы со здоровьем причина.
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Светлана Менова
Те фотки, где Женя не давит из себя секс, вполне ничего.

Ну не секс-дива она. Зачем?
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Большое Путешествие Рузика
Отвратительные фотографии
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Kareglazaya
Оглядываться назад - не в моих правилах, поэтому в 2023 году я поставила номер, посвященный событиям Олимпиады-2018 😄
+35
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La Gushka
Фиг с ней, с Медведевой. Гораздо печальней, что нынешние действующие и талантливые фигуристки имеют возможность только в фотосессиях участвовать, а не кататься...
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Lilek Li
ни гречки, ни риса... не буду покупать ))
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Залина Малина
Босоножки 33 999?
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Алеся Ткаченко
Ракурсы какие то странные
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lilah
Ну как-то...нет. Она почему-то зажатая на фото, хотя сама по себе красивая девушка. Не помню у неё удачных фотосетов
+13
-1
+12
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FS.Nika1
Почему мне смешно?
Апрель (шутка про 1.04 мне понравилась). Оглядываться назад - не в моих правилах. Вечно Женя о своем - больном.
+15
-3
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Maturmalai
Ответ Streetbor
«Оглядываться назад – не в моих правилах». // Заявлять такое после последнего выступления с отсылками к олимпиаде 😁 Ну такое.. Снова не та личность заговорила
Да, и правда забавно.
+13
-2
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Streetbor
«Оглядываться назад – не в моих правилах». // Заявлять такое после последнего выступления с отсылками к олимпиаде 😁 Ну такое.. Снова не та личность заговорила
+52
-5
+47
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SatanA_
Расходимся. Просто расходимся. Молча.
+24
-3
+21
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Екатерина Куракулова
Честно говоря, выглядит как любительская съемка.
+17
-4
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Клопс
Фотосессия огонь 🔥
+4
-7
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Ирина Иванова
Первоапрельский номер?
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Великий Алонсо
А че одетая?
+7
-2
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