Евгения Медведева снялась в фотосессии для журнала Hello!
Фигуристка Евгения Медведева снялась в фотосессии для журнала Hello!
В апрельском номере журнала опубликовано интервью с фигуристкой под заголовком «Оглядываться назад – не в моих правилах».
Прокат-рефлексия Медведевой о проигранной Олимпиаде: слезы Тарасовой, живой вокал и неловкий разговор с Хрусталевым
Она строительница нескольких новых тел, к ним и разные личности подобрала. Одно время звали ее многоликая ЕМ.
Давай оглянемся назад
Ведь этого требует время
Негоже идти наугад!
Ну не секс-дива она. Зачем?
Апрель (шутка про 1.04 мне понравилась). Оглядываться назад - не в моих правилах. Вечно Женя о своем - больном.