Фигуристка Евгения Медведева снялась в фотосессии для журнала Hello!

В апрельском номере журнала опубликовано интервью с фигуристкой под заголовком «Оглядываться назад – не в моих правилах».

Прокат-рефлексия Медведевой о проигранной Олимпиаде: слезы Тарасовой, живой вокал и неловкий разговор с Хрусталевым