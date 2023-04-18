13-летняя фигуристка Мария Гордеева заявила о планах выучить тройной аксель.

Спортсменка тренируется в ЦСКА. В этом сезоне она стала бронзовым призером финала Гран-при России среди юниорок.

– Сезон окончен. Над чем теперь работаешь на тренировках?

– Основной упор на тройной аксель. Мы ему и на полу больше времени уделяем, и на льду. Я делаю много подготовительных напрыжек, упражнений и только потом перехожу к прыжку. У меня цель – выучить его до конца сезона, до отпуска, который начнется в мае.

С удочкой прыжок уже получается без проблем. У нас есть договоренность: пять-шесть попыток, и с каждым разом Сергей Дмитриевич (Давыдов) поднимает меня все меньше.

– Чего пока не хватает в акселе?

– Тренеры говорят, какие именно ошибки у меня присутствуют. Одна из них – не до конца собираю группировку. Пока я учила двойной аксель, у меня с ним такая же борьба была. Как закончился сезон, на каждой тренировке по 15 минут работаю над скоростью, подъемом высоты на двойном акселе. Пока не будет высокого двойного, о тройном нельзя думать.

– У тебя есть два четверных (тулуп и сальхов), учишь тройной аксель. Как думаешь, этого будет достаточно?

– В будущем мне было бы интересно выучить лутц. Относительно давно я пробовала, но тренеры решили, что пока за него нет смысла браться, потому что тройной аксель важнее и перспективнее. Помимо акселя и четверных сальхова и тулупа, мне было бы интересно выучить и исполнить и другие квады, – рассказала Гордеева.