Мария Гордеева: «Основной упор на тройной аксель. У меня цель – выучить его до отпуска, который начнется в мае»

Теги Сергей Давыдов сборная России женское катание Мария Гордеева Фигурное катание

13-летняя фигуристка Мария Гордеева заявила о планах выучить тройной аксель.

Спортсменка тренируется в ЦСКА. В этом сезоне она стала бронзовым призером финала Гран-при России среди юниорок.

– Сезон окончен. Над чем теперь работаешь на тренировках?

– Основной упор на тройной аксель. Мы ему и на полу больше времени уделяем, и на льду. Я делаю много подготовительных напрыжек, упражнений и только потом перехожу к прыжку. У меня цель – выучить его до конца сезона, до отпуска, который начнется в мае.

С удочкой прыжок уже получается без проблем. У нас есть договоренность: пять-шесть попыток, и с каждым разом Сергей Дмитриевич (Давыдов) поднимает меня все меньше.

– Чего пока не хватает в акселе?

– Тренеры говорят, какие именно ошибки у меня присутствуют. Одна из них – не до конца собираю группировку. Пока я учила двойной аксель, у меня с ним такая же борьба была. Как закончился сезон, на каждой тренировке по 15 минут работаю над скоростью, подъемом высоты на двойном акселе. Пока не будет высокого двойного, о тройном нельзя думать.

– У тебя есть два четверных (тулуп и сальхов), учишь тройной аксель. Как думаешь, этого будет достаточно?

– В будущем мне было бы интересно выучить лутц. Относительно давно я пробовала, но тренеры решили, что пока за него нет смысла браться, потому что тройной аксель важнее и перспективнее. Помимо акселя и четверных сальхова и тулупа, мне было бы интересно выучить и исполнить и другие квады, – рассказала Гордеева.

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9 комментариев

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Анастасия Прудникова
Удачи Марии!
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Анна Беляева
Ответ Додик Аксель
Два успешных квада и трикселя вполне хватит. Тем более, что триксель можно сольно и в каскаде исполнить в ПП и в каскаде в КП для юниоров. Осваивай успешно Маша триксель. Удачи !
Ей тринадцать. Бороться она будет не только с Двоеглазовой по юниорам, но и с Базылюк, с Костылевой. Большой вопрос, хватит ли ей сальхова и тулупа против этих дам, уже владеющих тем же набором, котоырй она только учит, а у Алисы еще и лутц. Я думаю, к их взрослым стартам старщие квады будут необходимы для борьбы
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galik55
Машенька пусть получится. Удачи
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Ezhevika33
С тройных выезды некрасивые, четверные в недокруты, походу такой же и триксель будет.
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Loliloo
Гордеева систематически недокручивает квады, покажите мне хоть один ее чистый докрученный прыжок! Ей моргали в этом сезоне все что можно, когда нужно было подвинуть Титову, но если таких искусственных ситуаций не будет, то рассчитывать Маше не на что
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tancha.20
Ситуация для юниорок напряженная, если новисов Костылеву и Базылюк тренеры будут выставлять на юниорские прокаты. С этими девочками и взрослая сборная не справится а юниоркам надо тяжело работать и надеяться на случайную бронзу.
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Додик Аксель
Ответ Анна Беляева
Ей тринадцать. Бороться она будет не только с Двоеглазовой по юниорам, но и с Базылюк, с Костылевой. Большой вопрос, хватит ли ей сальхова и тулупа против этих дам, уже владеющих тем же набором, котоырй она только учит, а у Алисы еще и лутц. Я думаю, к их взрослым стартам старщие квады будут необходимы для борьбы
По ходу взросления и выступления с тренерами определятся. Безусловно, что соперницы уже владеют более старшими квадами и триксель прыгают, поэтому надо будет усложняться, чтобы попадать в призы.
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