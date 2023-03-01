12-летняя фигуристка Варвара Кравчина исполнила четверной тулуп на тренировке

Теги Сергей Давыдов сборная России видео женское катание Варвара Кравчина Фигурное катание

12-летняя фигуристка Варвара Кравчина исполнила четверной тулуп на тренировке.

Видео опубликовано в инстаграме тренерской команды Сергея Давыдова.

В этом сезоне Кравчина побеждала на Всероссийских соревнованиях «Мордовские узоры» в Саранске. Также она занимала восьмое место на юниорском этапе Гран-при России в Перми.

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12 комментариев

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Лакс
Ответ Ягун Ягунини
Недокрут есть, но лиха беда начало. Тем более, Давыдов уже доказал, что может ставить квады.
"доказал, что может ставить квады" - разве это аргумент?
Мишин в этом с прошлого века и теоретик и практик, а девочки у него квады не запрыгали.
А у Федченко, которая всего на год старше Лизы, девочка запрыгала, а еще одна вроде перешла в другую школу.
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vanessa2021
Ответ galik55
За ТШ Давыдова рада. Тренир не ноет, работает , добивается результатов. Удачи
Скажите, пожалуйста, какие результаты у тренера Давыдова? Хоть одна его фигуристка хоть раз отобралась на взрослые ГП? Я уж не говорю про какието медали.

О результатах тренера судят в первую очередь по медалям его учеников.
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Ягун Ягунини
Недокрут есть, но лиха беда начало. Тем более, Давыдов уже доказал, что может ставить квады.
+3
-2
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Loliloo
Ответ Molly
Молодец, конечно, но, по моему там достаточно большой недокрут. Удачи спорсменке и трннеру!
Давыдов ставит такую технику, с недокрутами. Что у Самоделкиной, что у Гордеевой недокруты.
Исключение-Лазарев
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Mira Val
Недокрут на 130-140 градусов, а так Варя молодец, что пробует)
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Акселек давай
Молодцы, чо
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0
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Molly
Молодец, конечно, но, по моему там достаточно большой недокрут. Удачи спорсменке и трннеру!
+5
0
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Алина Митряшина
Ждём новость: "Пятилетний фигурист прыгнул пятерной аксель с заходом через сальто"
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Валерий Петров
Ответ kate_ko
никакой возрастной ценз не заставит отказаться от идеи прыгать квады. в рос ФК очень сильные тренеры, кто изучал 4е, так и продолжат их изучать и, когда наших юниоров допустят до соревнований, они будут укатывать под лёд всех
Но ведь многие раньше тут писали - надо срочно повысить возраст, чтобы детишек не ломали жестокие тренеры, и тогда детишкам незачем будет учить эти мерзкие ультраси, пусть катают лебедушками от борта до борта до 17ти лет.
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+2
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galik55
За ТШ Давыдова рада. Тренир не ноет, работает , добивается результатов. Удачи
+6
-8
-2
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Loliloo
Как любят писать, пусть попробует прыгнуть в прокате
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kate_ko
никакой возрастной ценз не заставит отказаться от идеи прыгать квады. в рос ФК очень сильные тренеры, кто изучал 4е, так и продолжат их изучать и, когда наших юниоров допустят до соревнований, они будут укатывать под лёд всех
+12
-6
+6
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