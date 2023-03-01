12-летняя фигуристка Варвара Кравчина исполнила четверной тулуп на тренировке
12-летняя фигуристка Варвара Кравчина исполнила четверной тулуп на тренировке.
Видео опубликовано в инстаграме тренерской команды Сергея Давыдова.
В этом сезоне Кравчина побеждала на Всероссийских соревнованиях «Мордовские узоры» в Саранске. Также она занимала восьмое место на юниорском этапе Гран-при России в Перми.
Мишин в этом с прошлого века и теоретик и практик, а девочки у него квады не запрыгали.
А у Федченко, которая всего на год старше Лизы, девочка запрыгала, а еще одна вроде перешла в другую школу.
О результатах тренера судят в первую очередь по медалям его учеников.
Исключение-Лазарев