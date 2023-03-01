12-летняя фигуристка Варвара Кравчина исполнила четверной тулуп на тренировке.

Видео опубликовано в инстаграме тренерской команды Сергея Давыдова.

В этом сезоне Кравчина побеждала на Всероссийских соревнованиях «Мордовские узоры» в Саранске. Также она занимала восьмое место на юниорском этапе Гран-при России в Перми.