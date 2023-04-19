Сергей Давыдов: «Фролова сказала, что возьмет паузу и кататься не будет. Она рвалась в бой, а потом пришла с цветами»

Фигуристка Анна Фролова намерена взять паузу в карьере.

Об этом сообщил тренер спортсменки Сергей Давыдов.

– Я обратил внимание, что сегодня на тренировке нет Анны Фроловой.

– Анна пришла к нам и сказала, что возьмет паузу и кататься не будет. Мы вроде восстановились, потихоньку встали на ноги, она рвалась в бой: «Я хочу четверные». А потом через два дня после финала Гран-при пришла с цветами.

Хотя после старта говорила: «У меня перестало все болеть, я готова к работе». Что произошло за два дня? Предпосылок к уходу никаких не было. Но это ее решение, она взрослый человек.

– Ане в этом году 18, что-то еще могло получиться?

– Могло. Вообще, всегда все можно, было бы желание, – рассказал Давыдов.

В этом сезоне Фролова занимала 10-е место в финале Гран-при России и 12-е на чемпионате страны.

Анна Фролова возвращается после года без стартов. Была сильна в юниорах, но ее выбила травма – как у Трусовой и Медведевой