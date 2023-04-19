Сергей Давыдов: «Фролова сказала, что возьмет паузу и кататься не будет. Она рвалась в бой, а потом пришла с цветами»

Теги Сергей Давыдов сборная России женское катание Анна Фролова Фигурное катание

Фигуристка Анна Фролова намерена взять паузу в карьере.

Об этом сообщил тренер спортсменки Сергей Давыдов.

– Я обратил внимание, что сегодня на тренировке нет Анны Фроловой.

– Анна пришла к нам и сказала, что возьмет паузу и кататься не будет. Мы вроде восстановились, потихоньку встали на ноги, она рвалась в бой: «Я хочу четверные». А потом через два дня после финала Гран-при пришла с цветами.

Хотя после старта говорила: «У меня перестало все болеть, я готова к работе». Что произошло за два дня? Предпосылок к уходу никаких не было. Но это ее решение, она взрослый человек.

– Ане в этом году 18, что-то еще могло получиться?

– Могло. Вообще, всегда все можно, было бы желание, – рассказал Давыдов.

В этом сезоне Фролова занимала 10-е место в финале Гран-при России и 12-е на чемпионате страны.

Анна Фролова возвращается после года без стартов. Была сильна в юниорах, но ее выбила травма – как у Трусовой и Медведевой

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32 комментария

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MyCA
Анне успехов во всех начинаниях. С точки зрения здоровья правильное решение. С точки зрения эгоистичного зрителя, жаль что ушла.
+32
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Katerina Sunny
Если Аня выбрала здоровье при такой конкуренции и только с внутренними соревнованиями, то и правильно.
+22
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+22
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Mariaku
Надеюсь, это правда только пауза. Так радовалась её возвращению! На Аню и без четверных приятно смотреть: осмысленная подача программ, тонкая интерпретация музыки, самое стильное платье к танго в пп. Спасибо за прекрасные программы этого сезона!
+18
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+17
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Нурсултан Хамзаев
Были рады ее появлению программы понравились, фигура шикарная одно наслаждение на льду.
+14
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+14
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olvl
Как же жаль, что Ани не будет в сезоне, она прекрасна на льду и у неё свой стиль есть. Но всё равно будем надеяться и ждать. Но понятно, что здоровье дороже, да и учиться нужно.
+10
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nina1212
Аня такая классная стала, такие проги шикарные, платья.
Зреложенское, осознанное, красивое катание
Все же восторгались и радовались. Нашему российскому ФК не хватало таких фигуристок
Что опять случилось( Опять бросают Давыдова
Казалось тандем идеальный и успешный
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nina1212
Мне кажется главная причина ухода фигуристок из ФК - это нехватка финансов. Если ты не в сборной, нет призовых, не берут в шоу, то надо где то искать средства, а это 200-300 тыс в мес. Если родители не миллионеры, где их взять? И родители наверно устают платить, если результатов нет
Давыдоских в шоу не берут почему то
Может уйдет к Плющенко? там хотя бы какой никакой заработок есть
И смотрю Навка стала раскручивать свою школу, берет тренеров
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Ягун Ягунини
Будет жаль, если Аня уйдет. Да, без ультра си, и вряд ли смогла бы пробиться на пьедестал на ЧР, но очень самобытная фигуристка, на прокаты которой всегда было интересно смотреть. В этом сезоне её ПП под Танго Мгзавреби, была одной из самых интересных вообще в женском одиночном.
+7
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Oleandra
Ответ Anneta28
Странно, что это сейчас стало для вас открытием. Об этом говорили еще в прошлом году, когда от него Самоделкина ушла.
для меня открытие, что и у Соколовской с девочками не получается от слова совсем)
+12
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Лека-Лека
Очень нравилась Анечка Фролова.
Жаль, но, наверное, так для нее будет лучше. Это ее решение.
Удачи Ане во всех делах. Пусть будет счастлива.
+8
-3
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Леди Брэкнелл
Аня могла бы перейти за Израиль, там мама подходящая. А вообще очень хорошо ее понимаю — денег нет, шоу нет, а на задворках болтаться такой красотке и умнице не охота.
+5
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Elenavasilevna
Ответ Mariaku
Надеюсь, это правда только пауза. Так радовалась её возвращению! На Аню и без четверных приятно смотреть: осмысленная подача программ, тонкая интерпретация музыки, самое стильное платье к танго в пп. Спасибо за прекрасные программы этого сезона!
Смотреть на Аню действительно приятно. Музыкальная, мягкая, утонченная, пластичная. Но , видимо, сама решила, что на сборную не потянет, а кататься ради катания- дорогое удовольствие. 18 лет, наверняка задумалась о дальнейшей карьере.
+5
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Anneta28
Ответ Oleandra
Это ж только Тутберидзе не умеет с постпубертатными 18-летними работать, говорили.. оказывается и Давыдов не "шмог")
Странно, что это сейчас стало для вас открытием. Об этом говорили еще в прошлом году, когда от него Самоделкина ушла.
+9
-5
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Lina T.
Да жизнь-то одна. Думаю, Аня прекрасно понимает, что к российскому пьедесталу ей не подступиться, а других и вовсе нет нынче. А все это дорого, время-затратно и здоровье-разрушительно. Чтобы в итоге что???
А можно сейчас сосредоточиться на образовании (и здоровье), оставив фигурное катание как часть будущей профессиональной жизни, или кардинально сменить направление.
Удачи Анне в любом ее решении.
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Sonyas
Насколько я понимаю, в сборную при такой конкуренции не попасть. В призах она не была, денег не заработала. Скорее всего, сосредоточится на учебе и подработке. Переходить к другому тренеру бессмысленно.
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Адриана
Ответ Евгения Гринева
Интересно, к кому перешла. Может вообще в другую Федерацию
Надеюсь не к Соколовской.
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Anatiana
Жаль. Она украшала турниры
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Бу!
Жаль, но у Ани не было шансов. Хотя она очень красива на льду. Даже будь у нее четверной, ее бы все равно запихивали под других. Она молодец. поработала над своими ребрами на лутцах, заметно исправила. Успехов Ане в дальнейшем, в любой сфере.
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Евгения Гринева
Ответ Morveena Bum
"Наш мем [про цветы] вошел максимально глубоко".©ТБВ
Почитайте старые вью Москвиной, так принято в ФК мире
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Defender64
Сценарии у всех разные, но результат один.
Если 17-19 лет минуло, то продолжения карьеры не получается. Только одно исключение
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Артем Кольцов
Ответ Евгения Гринева
Интересно, к кому перешла. Может вообще в другую Федерацию
Пока сменила только город
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Валерий Петров
Ответ Defender64
Сценарии у всех разные, но результат один. Если 17-19 лет минуло, то продолжения карьеры не получается. Только одно исключение
Исключение - благодаря подходящей комплекции, наличию трикселя, тудолюбия и желанию дальше соревноваться.
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Morveena Bum
Ответ Евгения Гринева
Почитайте старые вью Москвиной, так принято в ФК мире
А, то есть в фк мире принято и мужчинам-тренерам цветы дарить?... Интересно, а Чен не задолжал Рафаэлю букетик...
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egrina
Ответ Адриана
Надеюсь не к Соколовской.
🙏🙏🙏
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Евгения Гринева
Интересно, к кому перешла. Может вообще в другую Федерацию
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