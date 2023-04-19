Сергей Давыдов: «Фролова сказала, что возьмет паузу и кататься не будет. Она рвалась в бой, а потом пришла с цветами»
Фигуристка Анна Фролова намерена взять паузу в карьере.
Об этом сообщил тренер спортсменки Сергей Давыдов.
– Я обратил внимание, что сегодня на тренировке нет Анны Фроловой.
– Анна пришла к нам и сказала, что возьмет паузу и кататься не будет. Мы вроде восстановились, потихоньку встали на ноги, она рвалась в бой: «Я хочу четверные». А потом через два дня после финала Гран-при пришла с цветами.
Хотя после старта говорила: «У меня перестало все болеть, я готова к работе». Что произошло за два дня? Предпосылок к уходу никаких не было. Но это ее решение, она взрослый человек.
– Ане в этом году 18, что-то еще могло получиться?
– Могло. Вообще, всегда все можно, было бы желание, – рассказал Давыдов.
В этом сезоне Фролова занимала 10-е место в финале Гран-при России и 12-е на чемпионате страны.
Анна Фролова возвращается после года без стартов. Была сильна в юниорах, но ее выбила травма – как у Трусовой и Медведевой
Зреложенское, осознанное, красивое катание
Все же восторгались и радовались. Нашему российскому ФК не хватало таких фигуристок
Что опять случилось( Опять бросают Давыдова
Казалось тандем идеальный и успешный
Давыдоских в шоу не берут почему то
Может уйдет к Плющенко? там хотя бы какой никакой заработок есть
И смотрю Навка стала раскручивать свою школу, берет тренеров
Жаль, но, наверное, так для нее будет лучше. Это ее решение.
Удачи Ане во всех делах. Пусть будет счастлива.
А можно сейчас сосредоточиться на образовании (и здоровье), оставив фигурное катание как часть будущей профессиональной жизни, или кардинально сменить направление.
Удачи Анне в любом ее решении.
Если 17-19 лет минуло, то продолжения карьеры не получается. Только одно исключение