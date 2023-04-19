Александра Степанова: «Я очень мечтала о материнстве и знала, что вернусь»

Фигуристка Александра Степанова рассказала о возвращении к тренировкам после родов.

Степанова, выступающая в танцевальном дуэте с , в конце марта сообщила, что стала мамой.

– Сколько у вас сейчас тренировок в день?

– Эту неделю мы раскатывали ботинки, теперь будем ходить уже на две в день. Это будет несколько другая работа.

– Малышку с собой пока не берете?

– Я думаю, сейчас это не очень правильно, все-таки она еще очень маленькая. Так что сейчас уезжаю утром, а после тренировки мчусь обратно к ней. Слава богу, пока помогают бабушки.

– Когда фигуристка возвращается на лед, став мамой, меняется ли ее отношение к спорту и всему, что с ним связано?

– Я пока не могу сказать, что я вернулась в спорт, рано это утверждать. Хоть и с огромным желанием, но пока я все-таки именно пробую. О себе лично могу сказать, что я очень мечтала о материнстве и знала, что вернусь. Это была моя внутренняя установка. Мне кажется, что мои предвкушения меня не обманули.

Сейчас появилась и дополнительная ответственность, и дополнительная мотивация. И самое важное, наверное, – есть ради кого все это делать, – сказала .