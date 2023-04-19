Александра Степанова: «Я очень мечтала о материнстве и знала, что вернусь»
Фигуристка Александра Степанова рассказала о возвращении к тренировкам после родов.
Степанова, выступающая в танцевальном дуэте с Иваном Букиным, в конце марта сообщила, что стала мамой.
– Сколько у вас сейчас тренировок в день?
– Эту неделю мы раскатывали ботинки, теперь будем ходить уже на две в день. Это будет несколько другая работа.
– Малышку с собой пока не берете?
– Я думаю, сейчас это не очень правильно, все-таки она еще очень маленькая. Так что сейчас уезжаю утром, а после тренировки мчусь обратно к ней. Слава богу, пока помогают бабушки.
– Когда фигуристка возвращается на лед, став мамой, меняется ли ее отношение к спорту и всему, что с ним связано?
– Я пока не могу сказать, что я вернулась в спорт, рано это утверждать. Хоть и с огромным желанием, но пока я все-таки именно пробую. О себе лично могу сказать, что я очень мечтала о материнстве и знала, что вернусь. Это была моя внутренняя установка. Мне кажется, что мои предвкушения меня не обманули.
Сейчас появилась и дополнительная ответственность, и дополнительная мотивация. И самое важное, наверное, – есть ради кого все это делать, – сказала Степанова.
Ну и можно сразу попросить список того что еще "настоящая женщина и мать" должна? Все что должна прописано в налоговом и семейном кодексе, все что не должна - в уголовном. Но кому-то чужая жизнь не дает покоя.
Есть разные дети и родители, разные обстоятельства и ситуации...
Кто сказал, что надо 24/7 торчать над ребенком и до маразма доводить опеку над малышом?
Во жара...
Этот сезон обе пары на одинаковых условиях были в сборной: Степанова родила, а не спину лечила, а Кацалапов в шоу катался. Оставаться в сборной у них нет причин, туда попадут те, кто в сезоне соревновался. Степанова должна быть в резерве, но Кацалапова с шоу второй сезон и там не должно быть.
Меня вот тоже растила бабушка, тк по разным причинам мама работала целыми днями - нужны были и деньги, и творчество.Связь была огромная, были поздние вечера, ночи, выходные и каникулы) я их совершенно одинаково любила( ещё и крестная была как вторая бабушка). Мама очень болела перед смертью, много лет была беспомощная, я никуда её не отдала, ухаживала сама и сиделки выручали.
У многих сверстников так же работали родители. Все их обожали и обожают, у кого живы. И сами выросли самостоятельными, мыслящими, не инфантильными
Работает мать или нет - это на любовь точно не влияет.
Можно и за километры быть близкими, и в соседних комнатах не разговаривать.
Сообразит , наверное, Степанова, как ей с собственным ребенком управиться.
Понятно, что речь не идет о том, что государство принудило, но государство сначало из каждого утюга вещает, ка коно будет этому радо, а потом устави отдельного чиновника говорит, что в белых тапках вашу инициативу видело.
Это, простите, как на работе: начальник мечется, потому что ему надо срочно решить задачу, а когда вы ее решаете, отмахивается, говоря, что вы же сами вызвались, так что он вам ничем не обязан. Лично вас не просил.
Но тоже я бы не перекладывала Вашу историю на всеобщие законы. И Саша - то никуда не уезжает, каждый день с ребёнком, просто не целый день
И меня когда мама родила в СССР, отпуск был 2 месяца) правда, это было довольно давно)