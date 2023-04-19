Александра Степанова: «Я очень мечтала о материнстве и знала, что вернусь»

Теги сборная России танцы на льду Александра Степанова Иван Букин Фигурное катание

Фигуристка Александра Степанова рассказала о возвращении к тренировкам после родов.

Степанова, выступающая в танцевальном дуэте с Иваном Букиным, в конце марта сообщила, что стала мамой.

Сколько у вас сейчас тренировок в день?

– Эту неделю мы раскатывали ботинки, теперь будем ходить уже на две в день. Это будет несколько другая работа.

Малышку с собой пока не берете?

– Я думаю, сейчас это не очень правильно, все-таки она еще очень маленькая. Так что сейчас уезжаю утром, а после тренировки мчусь обратно к ней. Слава богу, пока помогают бабушки.

Когда фигуристка возвращается на лед, став мамой, меняется ли ее отношение к спорту и всему, что с ним связано?

– Я пока не могу сказать, что я вернулась в спорт, рано это утверждать. Хоть и с огромным желанием, но пока я все-таки именно пробую. О себе лично могу сказать, что я очень мечтала о материнстве и знала, что вернусь. Это была моя внутренняя установка. Мне кажется, что мои предвкушения меня не обманули.

Сейчас появилась и дополнительная ответственность, и дополнительная мотивация. И самое важное, наверное, – есть ради кого все это делать, – сказала Степанова.

Материалы по теме

108 комментариев

Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Мармотик
Ответ Светлана Дрягилева
Дочка сможет оценить ее успехи в спорте, она же малышка? Все-таки быть с мамой в первые годы жизни ребенка - это очень важно и бесценно.
Во многих странах вообще нет декретного отпуска и все в порядке с детьми.
+52
-7
+45
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
elzakun
Ответ Лека-Лека
Материнство - это когда ты воспитываешь своего ребенка, находишься с ним рядом постоянно, видишь как он растет. А материнство спортсменок, на мой взгляд, не совсем материнство. Ребенок есть, но он постоянно с чужими людьми. И девушки теряют столько ежеминутной радости и гордости. И ребенок не в контакте с мамой.
то есть все женщины во всем мире, которые не могут себе позволить сидеть дома с ребенком и быть с ним ежеминутно, а должны работать, они по вашему не матери?
+48
-3
+45
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
tanya_1111
Ответ Светлана Дрягилева
Дочка сможет оценить ее успехи в спорте, она же малышка? Все-таки быть с мамой в первые годы жизни ребенка - это очень важно и бесценно.
Она же не на Север уехала работать, вообще ничего странного не вижу сразу после рождения выходить на работу, женщины в современном мире вполне могут позволить себе такое если есть желание. У меня есть знакомые которые вышли на полный день после родов так как есть бабушки. Если Саше важно реализовать себя и как мама и как фигуристка я думаю её можно только поддержать в этом она молодец.
+31
-3
+28
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Katerina Sunny
Ответ ccc6srcv2n
Я не знаю как это можно родить и сразу на лед. Я от своей ляли боялась в другую комнату уйти в первые три месяца. Но все спортсмены вообще инопланетяне какие-то, тем более такого уровня, они все могут. Хочу пожелать Саше удачи, пусть все получится.
Дочка, пока Саша на тренировках, находится с близкими для неё людьми. И нет ничего плохого в том, что мама не зациклена на ребёнке 24 часа в сутки. Тем более и сама Саша не знает, как будет дальше. Сейчас ребёнок готов оставаться надолго без мамы.
+34
-9
+25
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Светлана Менова
Ответ Rael
Даже не знаю на что больше похожи комментарии - на пастбище личных тараканов комментаторов или на филиал условного вуман.ру. Ну и можно сразу попросить список того что еще "настоящая женщина и мать" должна? Все что должна прописано в налоговом и семейном кодексе, все что не должна - в уголовном. Но кому-то чужая жизнь не дает покоя.
Шейминг матерей - это национальная русская забава. С одной стороны, требуют рожать быстрее (генофонд!!!вымираем!!), с другой - ты потом будешь во всём виновата, и что бы ни сделала, всегда плохой матерью, которая всем всё должна и всем мешает (в транспорте, в очереди, в самолёте, в кафе).
+25
-1
+24
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Rael
Даже не знаю на что больше похожи комментарии - на пастбище личных тараканов комментаторов или на филиал условного вуман.ру.
Ну и можно сразу попросить список того что еще "настоящая женщина и мать" должна? Все что должна прописано в налоговом и семейном кодексе, все что не должна - в уголовном. Но кому-то чужая жизнь не дает покоя.
+23
-2
+21
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
gift...!
Сюр какой-то ....
Есть разные дети и родители, разные обстоятельства и ситуации...
Кто сказал, что надо 24/7 торчать над ребенком и до маразма доводить опеку над малышом?
Во жара...
+15
-1
+14
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Katerina Sunny
Ответ Неволяшка
Вот и у меня есть сомнения именно из-за Жулина, еще и Синицина с Кацалаповым намекают на возвращение, ведь оставаться в сборной удобно. А Саша - умничка, уверена, что продолжение карьеры не помешает ей быть замечательной мамой и женой.
Никуда они не вернутся, Навка их в очередное шоу пристроит. Да и не хотят они соревноваться на внутренних соревнованиях, а соревнования международные в новом сезоне вряд ли будут. А на ОИ и далеко и по условиям не пройдут.
Этот сезон обе пары на одинаковых условиях были в сборной: Степанова родила, а не спину лечила, а Кацалапов в шоу катался. Оставаться в сборной у них нет причин, туда попадут те, кто в сезоне соревновался. Степанова должна быть в резерве, но Кацалапова с шоу второй сезон и там не должно быть.
+16
-3
+13
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Katerina Sunny
Ответ Самасебезвезда
Странно читать комментарии, в которых пишут о том, что мать после рождения не должна быть зациклена на ребенке и вообще ребенка могут воспитывать не родители. По-моему, это лицемерие чистой воды. Хочешь карьеру, не рожай. Смысл был рожать ребенка, для бабушек? Так-то, у Сашиной мамы у самой есть маленький ребенок, о котором надо заботиться.
Нередко такие зацикленные на ребенке всю жизнь, забывая про себя, предъявляют претензии своим детям, которые захотели самостоятельности и несколько иначе представляют свою жизнь.
+13
-1
+12
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Alla Belova
Ответ Лека-Лека
Вы абсолютно правы. К сожалению, в современном мире женщины считают, что карьера важнее ребенка. Понимание ошибки приходит слишком поздно, когда дети вырастают и не имеют потребности в общении с пожилыми родителями. Ставить на весы карьеру и ребенка - преступление. Ребенок важнее на порядки. Ты его родила не как игрушку для себя, а для него самого. И обязана дать ему себя, особенно в самом начале его жизни.
Это всё очень индивидуально.
Меня вот тоже растила бабушка, тк по разным причинам мама работала целыми днями - нужны были и деньги, и творчество.Связь была огромная, были поздние вечера, ночи, выходные и каникулы) я их совершенно одинаково любила( ещё и крестная была как вторая бабушка). Мама очень болела перед смертью, много лет была беспомощная, я никуда её не отдала, ухаживала сама и сиделки выручали.
У многих сверстников так же работали родители. Все их обожали и обожают, у кого живы. И сами выросли самостоятельными, мыслящими, не инфантильными
+11
-1
+10
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Rael
Ответ Светлана Менова
Шейминг матерей - это национальная русская забава. С одной стороны, требуют рожать быстрее (генофонд!!!вымираем!!), с другой - ты потом будешь во всём виновата, и что бы ни сделала, всегда плохой матерью, которая всем всё должна и всем мешает (в транспорте, в очереди, в самолёте, в кафе).
Ну да, пропаганда рождаемости из каждого утюга сейчас. А потом чиновницы такие "Государство не просило вас рожать". Круг замкнулся.
+11
-1
+10
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Неволяшка
Ответ Katerina Sunny
Саша после рождения дочки, Иван после ЛП захотели каких-то перемен и в спорте. Какая вероятность добиться с болтливым Жулиным того, чего не добились раньше? И Саша более приземлённо рассуждает.
Вот и у меня есть сомнения именно из-за Жулина, еще и Синицина с Кацалаповым намекают на возвращение, ведь оставаться в сборной удобно. А Саша - умничка, уверена, что продолжение карьеры не помешает ей быть замечательной мамой и женой.
+12
-3
+9
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Мария Тихонова
Ответ Лека-Лека
Как раз очень плохо, что мама вообще не зациклена на ребенке. Она видит его несколько часов в день. Остальное время связь нарушена.
С отцами значит почти у всех детей связь нарушена?
+10
-2
+8
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Светлана Дрягилева
Ответ Katerina Sunny
Саша после рождения дочки, Иван после ЛП захотели каких-то перемен и в спорте. Какая вероятность добиться с болтливым Жулиным того, чего не добились раньше? И Саша более приземлённо рассуждает.
Жулин был болтливым всегда и даже перед самыми ОИ что--то не то болтал, это не помешало СК выигрывать старты и занимать призовые места.
+7
0
+7
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Мурка Мурлыковна
Не пойму, что все так озаботились. Семьи все разные. Кто хочет - над ребенком сидит безвылазно, кто хочет - реализуется плюсом.
Работает мать или нет - это на любовь точно не влияет.
Можно и за километры быть близкими, и в соседних комнатах не разговаривать.
Сообразит , наверное, Степанова, как ей с собственным ребенком управиться.
+8
-1
+7
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Анна Беляева
Ответ Самасебезвезда
Так вы для дяди рожали?
При чем тут это? Но вот лично я рожала по большой просьбе отца ребенка, да. Я была не против родить, но тот факт, что меня об этом просили, вообще-то, ситуацию хорошо сподвиг. Так бы я могла и еще пару-тройку лет подождать (и родить от кого-то другого, кто был бы в этом более заинтересован). Не настолько оно мне горело.

Понятно, что речь не идет о том, что государство принудило, но государство сначало из каждого утюга вещает, ка коно будет этому радо, а потом устави отдельного чиновника говорит, что в белых тапках вашу инициативу видело.

Это, простите, как на работе: начальник мечется, потому что ему надо срочно решить задачу, а когда вы ее решаете, отмахивается, говоря, что вы же сами вызвались, так что он вам ничем не обязан. Лично вас не просил.
+6
0
+6
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Мария Тихонова
Ответ Самасебезвезда
Мама должна быть рядом с ребенком после рождения, а не сбагривать его каким-то близким людям. Так хотела стать матерью, что бросила своего новорожденного ребенка на других людей.
А папа что не должен?
+7
-1
+6
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Alla Belova
Ответ Iuliia Timofeyeva
У меня ровно противороложная история. Мать уехала работать на вахту, когда мне был год. Ее родная сестра с мужем тоже бросили своих сыновей и уехали с моей мамой. Я и кузены всю жизнь с бабушкой. Что я, что они всю жизнь в жесточайших ссорах со своими родителями, просто в адских. Моя мать на смертном одре со мной ругалась, брат не приехал хоронить своего отца, а до эттго они 3 года не общались, я с тетей не общаюсь уже 5 лет. Так вот, они хотя бы признавали, что их семьи разрушила работа, что психику своих детей они отправили в утиль своей работой. Так что не надо ля-ля, снимите розовые очки. Ваша мать была с вами в одном городе хотя бы, приходила ночевать домой, а нас оставляли на 2-3 месяца, и, поверьте, это совсем другие расклады.
Очень Вам сочувствую.
Но тоже я бы не перекладывала Вашу историю на всеобщие законы. И Саша - то никуда не уезжает, каждый день с ребёнком, просто не целый день
+6
-1
+5
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Iuliia Timofeyeva
Ответ Alla Belova
Это всё очень индивидуально. Меня вот тоже растила бабушка, тк по разным причинам мама работала целыми днями - нужны были и деньги, и творчество.Связь была огромная, были поздние вечера, ночи, выходные и каникулы) я их совершенно одинаково любила( ещё и крестная была как вторая бабушка). Мама очень болела перед смертью, много лет была беспомощная, я никуда её не отдала, ухаживала сама и сиделки выручали. У многих сверстников так же работали родители. Все их обожали и обожают, у кого живы. И сами выросли самостоятельными, мыслящими, не инфантильными
У меня ровно противороложная история. Мать уехала работать на вахту, когда мне был год. Ее родная сестра с мужем тоже бросили своих сыновей и уехали с моей мамой. Я и кузены всю жизнь с бабушкой. Что я, что они всю жизнь в жесточайших ссорах со своими родителями, просто в адских. Моя мать на смертном одре со мной ругалась, брат не приехал хоронить своего отца, а до эттго они 3 года не общались, я с тетей не общаюсь уже 5 лет. Так вот, они хотя бы признавали, что их семьи разрушила работа, что психику своих детей они отправили в утиль своей работой. Так что не надо ля-ля, снимите розовые очки. Ваша мать была с вами в одном городе хотя бы, приходила ночевать домой, а нас оставляли на 2-3 месяца, и, поверьте, это совсем другие расклады.
+6
-1
+5
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
блОК
Интересно, как назвали дочку
+5
0
+5
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Alla Belova
Ответ Самасебезвезда
В каких, например?
Не знаю как сейчас, но в начале 2000х подруга родила в США и ровно через две недели была на работе, мама привозила к ней кормить ребёнка.
И меня когда мама родила в СССР, отпуск был 2 месяца) правда, это было довольно давно)
+7
-2
+5
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
ccc6srcv2n
Я не знаю как это можно родить и сразу на лед. Я от своей ляли боялась в другую комнату уйти в первые три месяца. Но все спортсмены вообще инопланетяне какие-то, тем более такого уровня, они все могут. Хочу пожелать Саше удачи, пусть все получится.
+17
-12
+5
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Анна Беляева
Ответ ccc6srcv2n
Я не знаю как это можно родить и сразу на лед. Я от своей ляли боялась в другую комнату уйти в первые три месяца. Но все спортсмены вообще инопланетяне какие-то, тем более такого уровня, они все могут. Хочу пожелать Саше удачи, пусть все получится.
Ну, у вас очень свое что-то было. Я вот оставила недельного ребенка на несколько часов, мне надо было в больницу. не поверите, никто не умер. Никто, кроме меня, даже не заметил, что меня не было. С тем, кому доверяешь - с отцом, со своими родителями - почему не оставить? Зачем крутить всю жизнь вокруг младенца,у которого пока два интереса в жизин: поесть и поспать?
+5
0
+5
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Анна Беляева
Ответ Самасебезвезда
Что за дичь? Вы рожаете по требованию государства?
Ну, если уж государство из каждого утюга ожидает от женщин приплода, то фраза "вас рожать не просили" - такая себе.
+5
0
+5
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
tanya_1111
Саша - молодец, если у нее получится и дальше реализовываться как фигуристка я думаю в будущем её дочка сможет ей только гордиться. Я считаю не обязательно после рождения ребенка не отходить от него ни на час, если есть возможность реализовываться, то надо как минимум пробовать, что бы потом не жалеть об упущенных возможностях.
+9
-5
+4
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Укажите причину бана
  • Оскорбление
  • Мат
  • Спам
  • Расизм
  • Провокации
  • Угрозы
  • Систематический оффтоп
  • Мульти-аккаунтинг
  • Прочее
Пожаловаться
  • Спам
  • Оскорбления
  • Расизм
  • Мат
  • Угрозы
  • Прочее
  • Мультиаккаунтинг
  • Систематический оффтоп
  • Провокации
Комментарий отправлен, но без доната
При попытке оплаты произошла ошибка
  • Повторить попытку оплаты
  • Оставить комментарий без доната
  • Изменить комментарий
  • Удалить комментарий