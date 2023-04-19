Степанова и Букин планируют выступить на контрольных прокатах сборной России в сентябре

Теги сборная России танцы на льду Александра Степанова Иван Букин контрольные прокаты Фигурное катание

Александра Степанова заявила, что они с Иваном Букиным готовятся к контрольным прокатам.

Контрольные прокаты сборной России по фигурному катанию пройдут 16-17 сентября в Москве.

А есть ли в планах участие в контрольных прокатах в сентябре?

– Да, мы настроены на участие в них. Посмотрим, успеем ли. Если говорить конкретно о катании, в последний раз перед перерывом я каталась в Сочи, – отметила Степанова.

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9 комментариев

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olvl
Буду очень рада, если всё у Саши с Ваней получится. Удачи им, впереди очень много работы. Пока не уверена, что им в новом штабе сделают интересные программы, но надеюсь на это.
+16
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+16
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Лучшее_враг_хорошего
Ответ Oleandra
А им можно будет участвовать в КП? они же сезон пропустили.. или опять это всё другое?
Видимо, рассчитывает или уверена, что будет спец.приглашение. Иногда Федра и не сборников приглашает. В принципе, были такие прецеденты.
+12
0
+12
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Лека-Лека
Поживем - увидим. В наших танцах вообще чудеса чудесатые. Хрен разберешься.
+7
0
+7
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Sivl
Ответ Oleandra
А им можно будет участвовать в КП? они же сезон пропустили.. или опять это всё другое?
Думаю не допустят самую титулованную из действующих фигуристов пару по формальному поводу? То ли дело на чемпионов Худу с Базиным смотреть.
+4
0
+4
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Евгения Гринева
Ответ Oleandra
почему-то, когда квадистку-трикселистку Петросян по формальному поводу допустили до ФГП, было много возмущений..
Ее допустили по правилам, просто регламент мало кто читает
+4
0
+4
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Sivl
Ответ Oleandra
почему-то, когда квадистку-трикселистку Петросян по формальному поводу допустили до ФГП, было много возмущений..
Почему по формальному? Там же вроде снимались кто-то по разным причинам, потому её и допустили. Ну и ФГП это все-таки официальный турнир с призовыми и отбором, а КП это просто смотрины перед сезоном. Зачем кого-то ограничивать?
+1
0
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Oleandra
А им можно будет участвовать в КП? они же сезон пропустили.. или опять это всё другое?
+4
-4
0
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Oleandra
Ответ Sivl
Думаю не допустят самую титулованную из действующих фигуристов пару по формальному поводу? То ли дело на чемпионов Худу с Базиным смотреть.
почему-то, когда квадистку-трикселистку Петросян по формальному поводу допустили до ФГП, было много возмущений..
+3
-3
0
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