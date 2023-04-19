Степанова и Букин планируют выступить на контрольных прокатах сборной России в сентябре

Александра Степанова заявила, что они с Иваном Букиным готовятся к контрольным прокатам.

Контрольные прокаты сборной России по фигурному катанию пройдут 16-17 сентября в Москве.

– А есть ли в планах участие в контрольных прокатах в сентябре?

– Да, мы настроены на участие в них. Посмотрим, успеем ли. Если говорить конкретно о катании, в последний раз перед перерывом я каталась в Сочи, – отметила .