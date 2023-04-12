Жулин о Степановой: «Видно, что она истосковалась по льду. Я представляю, что это такое – ходить 9 месяцев с животом»

Александр Жулин рассказал о тренировках фигуристки Александры Степановой после родов.

Спортсменка выступает в танцах на льду вместе с Иваном Букиным, но в сентябре дуэт объявлял о паузе в карьере. В марте стало известно, что у Степановой родился ребенок.

– Как самочувствие Саши Степановой, которая недавно стала мамой? Какой интенсивности тренировки?

– Саша работает с понедельника, они раскатывают новые ботинки сейчас. Пока работаем с ними в щадящем режиме. Проблем никаких нет. Как раскатают ботинки, начнем уже работать посильнее. Опыт работы с роженицами у меня есть, Татьяна Навка стала олимпийской чемпионкой.

Для самой Саши тоже не было проблемой вернуться в спорт после родов. Видно, что она истосковалась по льду. Я представляю, что это такое – ходить девять месяцев с животом. Я уверен, что Степанова еще не сказала своего последнего слова, – заявил тренер.

Также Жулин рассказал, когда его группа начнет подготовку к новому сезону.

«Сейчас мы катаемся до конца мая. Затем уходим в короткий отпуск, дней на двадцать. В середине июня выходим на наш каток, а в июле у нас полноценный месячный сбор в Сочи», – отметил он.