Жулин о Степановой: «Видно, что она истосковалась по льду. Я представляю, что это такое – ходить 9 месяцев с животом»

Теги сборная России танцы на льду Александр Жулин Александра Степанова Иван Букин Фигурное катание

Александр Жулин рассказал о тренировках фигуристки Александры Степановой после родов.

Спортсменка выступает в танцах на льду вместе с Иваном Букиным, но в сентябре дуэт объявлял о паузе в карьере. В марте стало известно, что у Степановой родился ребенок.

– Как самочувствие Саши Степановой, которая недавно стала мамой? Какой интенсивности тренировки?

– Саша работает с понедельника, они раскатывают новые ботинки сейчас. Пока работаем с ними в щадящем режиме. Проблем никаких нет. Как раскатают ботинки, начнем уже работать посильнее. Опыт работы с роженицами у меня есть, Татьяна Навка стала олимпийской чемпионкой.

Для самой Саши тоже не было проблемой вернуться в спорт после родов. Видно, что она истосковалась по льду. Я представляю, что это такое – ходить девять месяцев с животом. Я уверен, что Степанова еще не сказала своего последнего слова, – заявил тренер.

Также Жулин рассказал, когда его группа начнет подготовку к новому сезону.

«Сейчас мы катаемся до конца мая. Затем уходим в короткий отпуск, дней на двадцать. В середине июня выходим на наш каток, а в июле у нас полноценный месячный сбор в Сочи», – отметил он.

29 комментариев

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Sincere
Ну уж кому, как не главному специалисту по зреложенскому, знать такие вещи😁
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Melnikov1968
Представлять и ходить с животом,это две большие разницы:)
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Залина Малина
Ответ rainy88
Следующий сезон в танцах обещает быть интересным
Да он и в этом сезоне порадовал😏
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Charliz
Представляет он?))) мы что то о нем не знаем?)))
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Павел Мельников
Ответ Anfitan
ага....а потом 3 года ныла как ей все это с трудом далось с пачкой ТИ....такой себе пример.
Вопрос карьерной воли - если Степанова не захочет себя пичкать, ее тоже никто не осудит :)
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Anfitan
Ответ Павел Мельников
Ничего страшного, и Серена побеждала после родов.
ага....а потом 3 года ныла как ей все это с трудом далось с пачкой ТИ....такой себе пример.
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Anfitan
Жулин жжет, ходить с животом и с ребенком в животе, прям сильно большая разница))))
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Анна Беляева
Ответ Анна Лисина
Да нет с этим проблем, если роды здоровые. Ждем Сашу с Ваней, интересно посмотреть, что Жулин с ними накатает.
Ну, в смысле большого спорта месяцев 7-9 могут быть неиллюзорные проблемы из-за повышенной эластичности мышечно-связочного аппрата. Чтобы вернутсья в дородовое состояние после подготовки к родам, телу все же нужно время. Для обычного человека в обычной жизни это происходит незаметно, а спортсменка может начать получать на пустом мете вывихи, например. Так что работать надо аккуратно.
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Anfitan
Ответ Кошка Матраскина
Роженица- это та которая рожает вот прям сейчас, в данный момент, та что родила- родильница. И вряд ли Саша все 9 мес носила живот)))) Ну да, я прикопалась к словам)))
с языка сняли))))
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Павел Мельников
Ничего страшного, и Серена побеждала после родов.
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Anneta28
Жулин последние лет 10 с животом ходит, ему ли не знать.😂
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Евгения Гринева
Ответ ccc6srcv2n
Если Жулин научить Сашу скользить и работать коленом, то я сниму перед ним шляпу.
И пожмете все что можно пожать
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ccc6srcv2n
Если Жулин научить Сашу скользить и работать коленом, то я сниму перед ним шляпу.
+4
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Ирина Иванова
Специалист широкого профиля, который знает всё про то, что мешает докручивать прыжки, включая живот)
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tim55555
"Я представляю, что это такое – ходить девять месяцев с животом" ))) Жулин жжёт.
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Allbee
Ответ Кошка Матраскина
Роженица- это та которая рожает вот прям сейчас, в данный момент, та что родила- родильница. И вряд ли Саша все 9 мес носила живот)))) Ну да, я прикопалась к словам)))
Та, которая родила - мать) или рожавшая, но лучше мама
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KMR
Ещё пару ночнушек она точно оставила на потом
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Katerina Sunny
Пока Саша ещё никуда не вернулась, а раскатывает ботинки, но Жулин уже с уверенностью говорит про спорт.
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Кошка Матраскина
Роженица- это та которая рожает вот прям сейчас, в данный момент, та что родила- родильница. И вряд ли Саша все 9 мес носила живот))))
Ну да, я прикопалась к словам)))
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Додик Аксель
Если прошедший сезон был сезоном уходов и распадов пар, будем надеяться, что новый будет сезоном возвращения и созидания в танцах.
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Lotte Fischbach
Ответ Анна Лисина
А что там знать то.. в том смысле, что роды прошли и забылось. Работай, как ни в чем не бывало. Или ты думаешь, что женщины постоянно флешбеки девяти месяцев ловят? Да. может первые полгода будет некомфортность из за гормональных изменений. Но через сезон Саша точно наберет соответствующую форму.
Я вобще ничего про женские флешбеки недумаю. Просто помойму с роженицами работают акушеры а фраза про живот 9ти месяцев от мужика звучит ржачно.😆
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Hiro Nakamura
Сашок, вперёд!
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Toba Door
Они в Ваней никак не могут своего первого показать
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Анна Лисина
Ответ Lotte Fischbach
Что нибудь накатает. Он ведь умеет работать с роженицами а главное знает как это ходить 9ть месяцев с животом.😂
А что там знать то.. в том смысле, что роды прошли и забылось. Работай, как ни в чем не бывало. Или ты думаешь, что женщины постоянно флешбеки девяти месяцев ловят? Да. может первые полгода будет некомфортность из за гормональных изменений. Но через сезон Саша точно наберет соответствующую форму.
+1
-4
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Ekaterina Urubkova
Болею за пару Вани и Саши. Пусть все получится у ребят! Их всегда смотреть оочень приятно, настоящая красота. Саше здоровья и сил!
+9
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