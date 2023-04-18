Буцаева о восстановлении Яблокова после травмы: «С начала марта приступили к тренировкам. Работаем сейчас не на сто процентов»

Теги сборная России травмы мужское катание Виктория Буцаева (Волчкова) Илья Яблоков Фигурное катание

Тренер Виктория Буцаева рассказала о восстановлении фигуриста Ильи Яблокова после травмы.

– Как себя чувствует Илья Яблоков?

– Пролечили колено, он пропустил больше месяца – с середины января до конца февраля. С начала марта мы приступили к тренировкам. Был большой перерыв, сейчас он восстанавливается, потихоньку начинаем прыгать.

– Можно сказать, что травма позади?

– Работаем сейчас не на сто процентов, акцент все же идет на восстановление, ОФП, СФП для того, чтобы восстановить колено и создать базу для следующего сезона, – сказала Буцаева.

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8 комментариев

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Александр Шульгин
Вот что бывает когда раньше времени на соревнование с травмой выходишь
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Евгения Гринева
Не надо было форсировать, а то: " Фигня травма, через 2 недели будет в строю", и так целый год
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Oleandra
Ответ egrina
Это вам Даша Усачёва шепнула?
почему шепнула? тут ТШТ с Дашей костерят только так, на все лады..
+1
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Додик Аксель
Высокий травматизм в фигурном катании это аксиома. Илье успешной реабилитации и удачи в новом сезоне !
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olvl
Илье здоровья и полностью восстановиться.
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Oleandra
Не может быть.. травмы только в ТШТ бывают.
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олегРР
Илья держим за тебя кулачки!!!
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