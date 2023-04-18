Буцаева о восстановлении Яблокова после травмы: «С начала марта приступили к тренировкам. Работаем сейчас не на сто процентов»
Тренер Виктория Буцаева рассказала о восстановлении фигуриста Ильи Яблокова после травмы.
– Как себя чувствует Илья Яблоков?
– Пролечили колено, он пропустил больше месяца – с середины января до конца февраля. С начала марта мы приступили к тренировкам. Был большой перерыв, сейчас он восстанавливается, потихоньку начинаем прыгать.
– Можно сказать, что травма позади?
– Работаем сейчас не на сто процентов, акцент все же идет на восстановление, ОФП, СФП для того, чтобы восстановить колено и создать базу для следующего сезона, – сказала Буцаева.
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