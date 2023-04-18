Тренер Виктория Буцаева рассказала о восстановлении фигуриста Ильи Яблокова после травмы.

– Как себя чувствует ?

– Пролечили колено, он пропустил больше месяца – с середины января до конца февраля. С начала марта мы приступили к тренировкам. Был большой перерыв, сейчас он восстанавливается, потихоньку начинаем прыгать.

– Можно сказать, что травма позади?

– Работаем сейчас не на сто процентов, акцент все же идет на восстановление, ОФП, СФП для того, чтобы восстановить колено и создать базу для следующего сезона, – сказала .