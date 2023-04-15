Даниил Самсонов в апреле выступит на турнире в Москве. Он не соревновался с октября 2022 года

Теги сборная России травмы мужское катание Этери Тутберидзе Федерация фигурного катания Москвы Даниил Самсонов Фигурное катание

Ученик Этери Тутберидзе вернется к соревнованиям после полугодовой паузы из-за травмы.

17-летний фигурист Даниил Самсонов выступит на турнире на призы президента Федерации фигурного катания Москвы 21–23 апреля.

«Готовлюсь к турниру и выступлю, если ничего не помешает. Буду рад видеть вас с коллегами», – ответил Самсонов журналисту.

Спортсмен не участвовал в турнирах с октября 2022 года, когда занял 5-е место на этапе Гран-при России в Москве. Тутберидзе сообщала, что он восстановился после операции на правом колене, но после возвращения к соревнованиям его начало беспокоить второе.

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8 комментариев

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Додик Аксель
У Дани тяжёлая спортивная судьба. Дай бог ему здоровья, а всего остального он добьётся сам. Удачи Дане !
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Самая цитируемая и вообще недура
Какая хорошая новость с утра. Пусть ничего не помешает, ждём тебя, Даня!
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Olga.t
Очень надеюсь, что Даня восстановил здоровье. Удивительно талантливый парень, хочется увидеть его на соревах.
Удачи ему и здоровья!
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olvl
Только вчера Даню вспоминала, очень рада, если у него получится поучаствовать. И вообще, очень его жду. Когда-то же должно всё наладится с его коленями.
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StanislavaKhalina
Данька, жги! Не зря же ты через всё это проходил.
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olvl
На одном из колен?)
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Elena N.
Вот и славно!
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Ира Полубоярова
Дай Бог, чтобы у Даниила дальше все пошло в гору! Он прошел через такие трудности, чтобы и дальше сиять.
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