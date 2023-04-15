Даниил Самсонов в апреле выступит на турнире в Москве. Он не соревновался с октября 2022 года

Ученик Этери Тутберидзе вернется к соревнованиям после полугодовой паузы из-за травмы.

17-летний фигурист Даниил Самсонов выступит на турнире на призы президента Федерации фигурного катания Москвы 21–23 апреля.

«Готовлюсь к турниру и выступлю, если ничего не помешает. Буду рад видеть вас с коллегами», – ответил Самсонов журналисту.

Спортсмен не участвовал в турнирах с октября 2022 года, когда занял 5-е место на этапе Гран-при России в Москве. Тутберидзе сообщала, что он восстановился после операции на правом колене, но после возвращения к соревнованиям его начало беспокоить второе.