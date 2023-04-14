Командный чемпионат мира. Миура и Кихара, Конти и Мачии, Книрим и Фрэйзер, Стеллато-Дудек и Дешам покажут короткие программы
14 апреля на командном чемпионате мира пары представят короткие программы.
Командный чемпионат мира-2023 (World Team Trophy)
Токио, Япония
Пары
Короткая программа
Начало – 10.00 по московскому времени, прямая трансляция – Okko.
Первая разминка
1. Чо Хе Чжин – Стивен Эдкок (Южная Корея)
2. Камилла Ковалев – Павел Ковалев (Франция)
3. Деанна Стеллато-Дудек – Максим Дешам (Канада)
Вторая разминка
4. Сара Конти – Никколо Мачии (Италия)
5. Рику Миура – Рюичи Кихара (Япония)
6. Алекса Книрим – Брендон Фрэйзер (США)
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