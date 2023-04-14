Командный чемпионат мира. Миура и Кихара, Конти и Мачии, Книрим и Фрэйзер, Стеллато-Дудек и Дешам покажут короткие программы

Теги результаты сборная Канады сборная Франции сборная США сборная Японии сборная Южной Кореи сборная Италии пары командный чемпионат мира (World Team Trophy) Брендон Фрэйзер Алекса Книрим (Шимека) Рюичи Кихара Никколо Мачии Максим Дешам Павел Ковалев Деанна Стеллато-Дудек Рику Миура Камилла Ковалев Сара Конти Чо Хе Чжин Стивен Эдкок Фигурное катание

14 апреля на командном чемпионате мира пары представят короткие программы.

Командный чемпионат мира-2023 (World Team Trophy)

Токио, Япония

Пары

Короткая программа

Начало – 10.00 по московскому времени, прямая трансляция – Okko. 

Первая разминка

1. Чо Хе Чжин – Стивен Эдкок (Южная Корея)

2. Камилла Ковалев – Павел Ковалев (Франция)

3. Деанна Стеллато-Дудек – Максим Дешам (Канада)

Вторая разминка

4. Сара Конти – Никколо Мачии (Италия)

5. Рику Миура – Рюичи Кихара (Япония)

6. Алекса Книрим – Брендон Фрэйзер (США)

Расписание командного чемпионата мира-2023 по фигурному катанию в Токио

Последний старт фигурного сезона: с Малининым, Сакамото и 10 000 на трибунах, но без нас. Россия – действующий победитель

1 комментарий

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Elena Savanuk
Желаю японской и итальянской парам дать бой американцам !
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