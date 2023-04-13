Матвей Ветлугин: «Не собираюсь постоянно ставить комические программы. Это уже не превращение в заложника образа, а его эксплуатация»

Матвей Ветлугин заявил, что не собирается эксплуатировать в программах один и тот же образ.

– Твоя большая известность рванула после юморного номера на турнире шоу-программ. Не боишься, что ты станешь заложником этого амплуа?

– Нет, не рассматриваю такой вариант, так как не осознаю, что для этого нужно делать – постоянно шутить в интервью или ставить комические программы, что ли? Это уже не превращение в заложника образа, а его эксплуатация. Я этого делать не собираюсь.

– Ждать ли тебя в шоу после такого успеха твоего номера?

– 17 июня в Краснодаре у Алексея Николаевича Мишина. Есть и другие предложения, но пока стопроцентной ясности по ним нет.

– Ты звездой себя после этого турнира почувствовал?

– Нет. Один раз только узнали на улице, на Чистых прудах, – сказал Ветлугин.

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