Ветлугин о жестоком обращении тренеров с фигуристами: «Какие достижения в спорте стоят испорченной психики ребенка, разрушенных навсегда взаимоотношений? У меня нет ответа»
Матвей Ветлугин высказался о ситуациях жестокого обращения тренеров с фигуристами.
– Сейчас в России набирает обороты история с детским насилием. Я тебя не прошу называть фамилий. Просто – это существует, ты слышал, видел?
– Да.
– Это нормально?
– Нет.
– Тогда почему это существует?
– Я не знаю, как тебе ответить. Я бы спросил по-другому – не почему это происходит, а почему родители об этом молчат, не трезвонят?
– Многие и сами бьют.
– Этого я вообще не понимаю. Какие достижения в спорте стоят испорченной психики ребенка, разрушенных навсегда взаимоотношений? У меня нет ответа. Что ты думаешь?
– Ни у тебя, ни у меня нет детей, может, после их рождения что-то меняется. Но вообще, думаю, потому что это дает результат. Ты ломаешь ребенка через колено, зато можешь удовлетворить свои амбиции и говорить: «Я воспитал чемпионку».
– Просто про такие истории с условно «хорошим концом» больше говорят. А сколько случаев с теми, кто с таким подходом заканчивал печально? Про них ничего не знают.
– Тогда что делать? Создавать комиссию спортсменов какую-нибудь?
– Я не знаю, что делать, не знаю, почему это происходит. Полное непонимание. Я честно пытаюсь в своей голове хоть какое-то объяснение придумать, но не получается.
Искренне не понимаю и не поддерживаю физического способа воздействия на ребенка для достижения результата. Я не был на этом месте.
– Может, это из-за советского менталитета? Просто накидываю версии.
– Да нет, новое поколение уже давно родилось, 30 лет прошло!
– Ты бы своих детей отдал в фигурное катание?
– Да. Потому что я понял его красоту. Фигурное катание может делать тебя счастливым.
– Отдал – это тоже абьюзом пахнет.
– В трех-четырехлетнем возрасте дети вряд ли способны на самостоятельные решения, – сказал Ветлугин в интервью «Спорт-Экспрессу».
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Но за интервью спасибо - оно дало возможность Матвею проявить себя с наилучшей стороны. Такой юный парень, а уже такой здравомыслящий. На нелепые провокации не поддался.