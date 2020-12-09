Елена Вайцеховская: «Медведева лежала в больнице из-за микрооперации. А в день выписки стало известно, что ее тест на коронавирус дал положительный результат»

Журналист Елена Вайцеховская прокомментировала отказ от участия в чемпионате России в Челябинске.

«К Тутберидзе она переходила, уже имея обострившиеся проблемы со спиной, а после того, как начала тренироваться с удвоенным рвением, старая травма стала напоминать о себе до такой степени, что тренировки пришлось приостановить и лечь в больницу на микрооперацию.

А в день выписки стало известно, что проведенный накануне тест на коронавирус дал положительный результат.

Была слабая надежда на то, что заболевание пройдет у Медведевой бессимптомно, но эта иллюзия быстро развеялась: состояние фигуристки начало ухудшаться, поднялась температура, и Женя была вынуждена снова лечь в больницу, откуда вышла только через восемь дней.

Понятно, что уже не могло быть и речи о том, чтобы должным образом подготовиться к дебютному соревнованию сезона.

Ясно одно: Медведева по-прежнему отчаянно хочет продолжать кататься, несмотря на то что столкнулась в послеолимпийской реальности с таким количеством всевозможных испытаний, с которым не сталкивался никто из выдающихся чемпионок последних лет. Причем это желание совершенно не сиюминутно. Скорее, оно, наоборот, выстраданное и неоднократно обдуманное.

Очень похоже, что Тутберидзе, приняв решение возобновить работу с экс-ученицей, меньше всего руководствовалась эмоциями. Вполне возможно, что во внезапно открывшейся перспективе тренер увидела новый для себя вызов, ведь у нее еще не было возможности сделать выдающийся результат со взрослой спортсменкой, одержимой желанием кататься и становиться лучше и сильнее», – написала Вайцеховская.

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