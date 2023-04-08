Медведева о турнире шоу-программ: «Я не поняла, что нужно сделать, чтобы получить хорошие оценки»
Евгения Медведева заявила, что не поняла критерии для оценок на турнире шоу-программ
18 марта в Москве проходил шоу-турнир «Русский вызов». Медведева заняла 14-е место, представив постановку на тему Олимпиады-2018.
– Что бы ты добавила в турнир по шоу-программам?
– Я не комментирую, а то мне потом прилетает.
– Ты не очень поняла оценки?
– Я не поняла, что нужно сделать, чтобы получить хорошие оценки.
– Быть Алексеем Ягудиным?
– Видимо, и праздновать день рождения.
– Где планируешь отдыхать этим летом?
– У меня большой список. 17-го я уезжаю на Мальдивы, – сказала двукратная чемпионка мира по фигурному катанию.
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ЗЫ. Кстати Женя как-то быстро забыла (вот память девичья, короткая) что сама планировала схитрить)) прорваться, выехать не на мастерстве, не на интересной идее, а на простейшей голимой эксплуатации своей "олимпийской трагедии". Да так, что даже этот ужасный спич Тарасовой запилила себе вместо музла!! это вообще рука/лицо много раз... Думаю что ТАТ было крайне не приятно это слышать... Вообще это смотрелось конечно ужасно. просто ужасно. Как Авер допустил (или предложил?) такой шлак - не знаю.