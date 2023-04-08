Медведева о турнире шоу-программ: «Я не поняла, что нужно сделать, чтобы получить хорошие оценки»

Евгения Медведева заявила, что не поняла критерии для оценок на турнире шоу-программ

18 марта в Москве проходил шоу-турнир «Русский вызов». Медведева заняла 14-е место, представив постановку на тему Олимпиады-2018.

– Что бы ты добавила в турнир по шоу-программам?

– Я не комментирую, а то мне потом прилетает.

– Ты не очень поняла оценки?

– Я не поняла, что нужно сделать, чтобы получить хорошие оценки.

– Быть Алексеем Ягудиным?

– Видимо, и праздновать день рождения.

– Где планируешь отдыхать этим летом?

– У меня большой список. 17-го я уезжаю на Мальдивы, – сказала двукратная чемпионка мира по фигурному катанию.

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Победа Ягудина в шоу-турнире справедлива? А кого из фигуристов обидели судьи?

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