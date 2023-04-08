Медведева о турнире шоу-программ: «Я не поняла, что нужно сделать, чтобы получить хорошие оценки»

Теги Алексей Ягудин сборная России женское катание Евгения Медведева Открытый турнир по шоу-программам Фигурное катание

Евгения Медведева заявила, что не поняла критерии для оценок на турнире шоу-программ

18 марта в Москве проходил шоу-турнир «Русский вызов». Медведева заняла 14-е место, представив постановку на тему Олимпиады-2018.

– Что бы ты добавила в турнир по шоу-программам?

– Я не комментирую, а то мне потом прилетает.

– Ты не очень поняла оценки?

– Я не поняла, что нужно сделать, чтобы получить хорошие оценки.

– Быть Алексеем Ягудиным?

– Видимо, и праздновать день рождения.

– Где планируешь отдыхать этим летом?

– У меня большой список. 17-го я уезжаю на Мальдивы, – сказала двукратная чемпионка мира по фигурному катанию.

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26 комментариев

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Лилибет
Ответ Marya Y
Она сказала, что номер на тему ОИ-18 - идея Авербуха. Зря повелась.)
Если так,то очень жаль, спекулировать на эту тему спустя 5 лет—ну такое себе. Мне кажется,она способна на бо́льшее ,да и вообще ставить себя в позицию жертвы—дело неблагодарное.
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garovatat
ой ой, Медведева!! Когда говоришь, надо все-таки стараться думать головой, а не ###. Такая взрослая девушка уже должна это уметь. "Чтобы победить надо быть Алексеем Ягудиным и праздновать день рождения" - максимально не комильфо, очень дурной тон. Даже если ты внутри себя так и не смогла научиться принимать поражения и искать в первую очередь недочеты в себе, то хотя бы не демонстрировать это в эфире научиться надо было.
ЗЫ. Кстати Женя как-то быстро забыла (вот память девичья, короткая) что сама планировала схитрить)) прорваться, выехать не на мастерстве, не на интересной идее, а на простейшей голимой эксплуатации своей "олимпийской трагедии". Да так, что даже этот ужасный спич Тарасовой запилила себе вместо музла!! это вообще рука/лицо много раз... Думаю что ТАТ было крайне не приятно это слышать... Вообще это смотрелось конечно ужасно. просто ужасно. Как Авер допустил (или предложил?) такой шлак - не знаю.
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Elena Polkina
фигня. Валиева в прокате 3A приземлила
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Девушка Безимени
))
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Зямлянин
Ходить на званые обеды )
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Варлампий Варлампий
Кому это интересно , ей-богу? 5 лет уже не соревнуется, а в топовых новостях, как будто только что ЧМ взяла
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Бильм@н
Ответ Бу!
Ха-ха! Молодец, Женя! Быть Ягудиным и праздновать день рождения, да :-)
Интересно, в следующем году будет такой турнир? И в какие даты, а то Ягудин ради приза готов снова поучаствовать 🤣
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Marya Y
Странно. Целый стадион встал после проката Ягудина - а кто-то не понял?
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Бильм@н
Ответ Artemon1302
Женя, ну как минимум нужно было не косячить на элементах, и желательно показать наличие хоть какого-то актерского мастерства. А ещё хватает наглости намекать, что Ягудину подарили победу на ДР🤦‍♀️
А что тут намекать, итак все знают, что Ягудину сделали подарок.
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Kon Shem
В первую очередь, не кататься для оценок, а для зрителей. Во-вторых, придумать что-то креативное и веселое. В третьих, прекратить мусолить тему Олимпиады, думая, что с тобой поступили несправедливо. Если думать о справедливости, то её нигде нет, даже тогда когда на ЧМ должна была поехать Туктамышева, а не ты (Медведева).
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Алеся Ткаченко
Как минимум не ныть опять про ОИ
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lepestok
Скопипастить программу Валиевой не самая лучшая идея
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Queen Mimi
Ответ Artemon1302
Женя, ну как минимум нужно было не косячить на элементах, и желательно показать наличие хоть какого-то актерского мастерства. А ещё хватает наглости намекать, что Ягудину подарили победу на ДР🤦‍♀️
А разве не так ли это?
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Marya Y
Ответ Лилибет
Жень,просто было уже не к месту было,ну ты же не жертва,а спортсменка,добившаяся всех высот,это большое достоинство,так покажи себя!На ледниковом была крутая,а здесь-то чего снова про Олимпиаду (
Она сказала, что номер на тему ОИ-18 - идея Авербуха. Зря повелась.)
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Tell true
Я всю жизнь, не являясь фанатом Медведевой, была против её хейта. Но тут очень некрасиво, конечно, сказала…
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FS.Nika1
Ответ Нурсултан Хамзаев
просто по таймингу не попала) опаздала с этим номером на 4 года назад))
🤣👏
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Бу!
Ха-ха! Молодец, Женя! Быть Ягудиным и праздновать день рождения, да :-)
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Лилибет
Жень,просто было уже не к месту было,ну ты же не жертва,а спортсменка,добившаяся всех высот,это большое достоинство,так покажи себя!На ледниковом была крутая,а здесь-то чего снова про Олимпиаду (
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Kareglazaya
Судя по комментариям участников турнира, все, кроме Ягудина не поняли)
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Аврора Крейсер
А что непонятного? Надо было не события столетней давности в тысячный раз пережёвывать, а делать ШОУ! Та же Мерилин кому-то зашла, кому-то нет, но это было ШОУ. Поиск, эксперимент, команда и фигуристка проявили уважение к публике, постаравшись чем-то удивить, выйти из зоны комфорта в конце концов. Чего ты, Женя ,мне делаешь уже много-много лет.
+17
-2
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Artemon1302
Женя, ну как минимум нужно было не косячить на элементах, и желательно показать наличие хоть какого-то актерского мастерства. А ещё хватает наглости намекать, что Ягудину подарили победу на ДР🤦‍♀️
+21
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Ирина Иванова
Не могу определить, кто чаще обещает "не комментировать": Женя или Яна? Да и отношение к Ягудину, и любовь к Мальдивам их объединяет)
+13
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Кокич
Ей прилетает, а она улетает.
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Лучшее_враг_хорошего
Ответ Нурсултан Хамзаев
просто по таймингу не попала) опаздала с этим номером на 4 года назад))
Ну или хотя бы в начале сезона надо было делать, до Валиевой
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блОК
Да никто не понял
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