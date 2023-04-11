Ирина Роднина: «Командный чемпионат мира я вообще никогда не смотрела. Более надуманного турнира в фигурном катании страшно представить»

Теги Ирина Роднина командный чемпионат мира (World Team Trophy) синхронное катание Фигурное катание

Ирина Роднина назвала командный ЧМ по фигурному катанию «надуманным турниром».

Соревнования пройдут с 13 по 16 апреля в Токио.

«Командный чемпионат мира я вообще никогда не смотрела, даже когда наши участвовали. Более надуманного турнира в фигурном катании страшно представить. Ну да, медали разыгрываются, ребятам это очень удобно, потому что во многих видах на одном турнире ты можешь выиграть несколько медалей.

Мне кажется, куда интереснее этого турнира чемпионат мира по синхронному катанию, который прошел буквально на прошлой неделе. А у нас ни один журналист даже не поинтересовался этим соревнованием.

А потом мы будем говорить, что вводятся новые виды спорта в олимпийскую программу. Это недальнозоркость, недальновидность и непонимание того, что происходит, – сказала Роднина.

Расписание командного чемпионата мира-2023 по фигурному катанию в Токио

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5 комментариев

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Katerina Sunny
Синхронным катанием не особо интересовались даже когда там соревновались команды из России.
А соревнование в Японии прекрасное окончание сезона для лучших команд по результатам сезона.
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expertmer2020
Ира, Россия встала на путь организации турниров в новых форматах - думай, прежде чем говорить.
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Olga.t
Роднина как баба-яга всегда против.
Ничего удивительного..
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Iuasamotu
Ну и зря, КЧМ прекрасный турнир. Только количество участников нужно довести до восьми. Но, это уже будет актуально после возвращения сборной России.
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Rush
Ранее писали что это коммерческий турнир. С фондом 1млн $.
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