Ирина Роднина: «Командный чемпионат мира я вообще никогда не смотрела. Более надуманного турнира в фигурном катании страшно представить»

Ирина Роднина назвала командный ЧМ по фигурному катанию «надуманным турниром».

Соревнования пройдут с 13 по 16 апреля в Токио.

«Командный чемпионат мира я вообще никогда не смотрела, даже когда наши участвовали. Более надуманного турнира в фигурном катании страшно представить. Ну да, медали разыгрываются, ребятам это очень удобно, потому что во многих видах на одном турнире ты можешь выиграть несколько медалей.

Мне кажется, куда интереснее этого турнира чемпионат мира по синхронному катанию, который прошел буквально на прошлой неделе. А у нас ни один журналист даже не поинтересовался этим соревнованием.

А потом мы будем говорить, что вводятся новые виды спорта в олимпийскую программу. Это недальнозоркость, недальновидность и непонимание того, что происходит, – сказала Роднина.

Расписание командного чемпионата мира-2023 по фигурному катанию в Токио