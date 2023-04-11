Саппоро может перенести заявку на проведение Олимпиады на 2034 год из-за коррупционного скандала Токио-2020

Заявку Саппоро на проведение Олимпиады могут перенести из-за коррупционного скандала.

Сейчас японский город претендует на зимние Игры 2030 года. Однако президент Олимпийского комитета Японии Ясухиро Ямасита сообщил о возможном переносе заявки на 2034-й.

Как пишет агентство Kyodo, выборы мэра Саппоро проходили в условиях сильной конкуренции – победивший политик Кацухиро Акимото поддерживает проведение Игр в городе, но оба его соперника выступают против этой идеи. Отмечается, что коррупционный скандал, связанный с Олимпиадой-2020 в Токио, вызвал недоверие со стороны населения.

«Выборы мэра Саппоро дали понять, что многие местные жители обеспокоены и встревожены. Будет трудно двигаться вперед с нашей первоначальной заявкой, если мы не увидим понимания со стороны населения», – заявил Ямасита.

Ранее сообщалось, что Саппоро приостановит работу по продвижению заявки на Олимпиаду-2030.