Саппоро может перенести заявку на проведение Олимпиады на 2034 год из-за коррупционного скандала Токио-2020

Теги НОК Японии Олимпиада-2030 Олимпиада-2034 Фигурное катание

Заявку Саппоро на проведение Олимпиады могут перенести из-за коррупционного скандала.

Сейчас японский город претендует на зимние Игры 2030 года. Однако президент Олимпийского комитета Японии Ясухиро Ямасита сообщил о возможном переносе заявки на 2034-й.

Как пишет агентство Kyodo, выборы мэра Саппоро проходили в условиях сильной конкуренции – победивший политик Кацухиро Акимото поддерживает проведение Игр в городе, но оба его соперника выступают против этой идеи. Отмечается, что коррупционный скандал, связанный с Олимпиадой-2020 в Токио, вызвал недоверие со стороны населения.

«Выборы мэра Саппоро дали понять, что многие местные жители обеспокоены и встревожены. Будет трудно двигаться вперед с нашей первоначальной заявкой, если мы не увидим понимания со стороны населения», – заявил Ямасита.

Ранее сообщалось, что Саппоро приостановит работу по продвижению заявки на Олимпиаду-2030.

7 комментариев

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Жизненная
коррупционеров в М.О. К любят, чтут, уважают и ценят)))
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Йенс Мустерманн
2018, 2021, 2022, 2030.
Не слишком ли жирно для Азии получить три зимних олимпиады и одну летнюю за 12 лет?
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R_RB
Организаторы такие - "не, щас нельзя подавать, это позор и харакири, давайте в 34-м году подаваться, ведь у этих гайдзинов память что у рыбок фугу, они всё позабывают, и тут мы такие, все в белом ... кимоно!" И правительство такое: "Согласовано!"
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Putin Teams
Бедные либерахи и лгбт страждущие в шоке, оказывается и у них воруют🤭
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Dikki Shelton
Все будет в порядке.
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Валерий Петров
Шта, коррупция в Японии? Не верю, не может быть, там же все чиновники святые, не то что в РФ
С-сарказм, если что
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Алексей Токарев
Акимото, должен быть наказан.
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