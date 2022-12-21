Саппоро приостановит заявку на проведение Олимпиады-2030 из-за коррупционного скандала Токио-2020

Япония временно приостановит заявку на проведение зимних Олимпийских игр 2030 года в Саппоро.

Об этом сообщили мэр города Кацухиро Акимото и Олимпийский комитет Японии. Причиной стал коррупционный скандал, связанный с летними Играми-2020 в Токио.

Ранее бывший член оргкомитета Токио-2020 Харуюки Такахаси был арестован по делу о крупной взятке, полученной от компании-спонсора соревнований. Позже по этому делу были задержаны еще несколько человек, причастных к проведению Олимпиады.

«Мы понимаем, что не сможем двигаться вперед, пока не пересмотрим нашу деятельность, готовясь к Играм-2030, и не покажем это миру», – приводит слова Акимото Associated Press, отмечая, что на данный момент речь об отмене заявки не идет.

«С учетом дела, связанного с Токио, было решено, что мы должны провести «чистые Игры».

Вместо того, чтобы просто нестись к цели и закрыть глаза на ситуацию вокруг нас, мы пришли к выводу, что нашим приоритетом должно быть устранение любых опасений или сомнений со стороны общественности», – цитирует представителя администрации Саппоро Акифуми Кудо агентство France Press.

Зимняя Олимпиада уже проводилась в Саппоро в 1972 году.