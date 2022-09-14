Глава японского холдинга арестован по делу о взятках за спонсорские контракты Токио-2020

Глава холдинга Kadokawa Corporation Цугухико Кадокава арестован по делу о коррупции, связанному с Олимпиадой-2020 в Токио.

Кадокава подозревается в даче взяток консалтинговой компании, которую возглавлял бывший членом оргкомитета Токио-2020 Харуюки Такахаси. Речь идет о сумме 69 млн иен (около 481 тысячи долларов США).

Предполагается, что с сентября 2019 по январь 2021 года Кадокава переводил средства, рассчитывая получить спонсорские контракты на Олимпиаду. В 2019-м было объявлено, что компания стала спонсором Игр в издательской сфере – по выпуску книг и журналов.

Ранее по делу о коррупции были арестованы сам Такахаси, а также Хиронори Аоки – глава компании мужской и офисной одежды AOKI, которая также являлась спонсором летних Игр.

Олимпиада в Токио проходила с 23 июля по 8 августа 2021 года.

Бывший член оргкомитета Токио-2020 Харуюки Такахаси арестован по делу о крупной взятке