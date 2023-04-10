Хореограф Трусовой по стрип-пластике: «Ей просто понравился стиль, потому она и пришла. За время занятий у нее большой прогресс»

Хореограф Юрасова рассказала, почему Трусова решила заняться стрип-пластикой.

Анастасия Юрасова является создателем стиля фрейм-ап, которым сейчас занимается фигуристка.

— У Саши Трусовой, когда она к вам пришла, не было задачи раскрепощения, как можно было бы предположить?

— Ей просто понравился стиль, потому она и пришла. Она милая, добрая и стеснительная девочка. Никак не могу ее отучить мне «выкать». За время занятий у нее большой прогресс.

Она говорила: «Я не умею танцевать, я деревянная». Я ей предложила снять видео.

Говорю, давай покажем всем, как ты уже красиво научилась двигаться. Ты получишь обратную связь. Да, кто-то скажет, что ты стриптизерша, зачем ты обула эти стрипы и почему так вызывающе двигаешься. Но на этих людей не нужно обращать внимание, они просто не понимают. Главное, что ты сама увидишь, как круто выглядишь, – сказала Юрасова.

«Говорят, я самая неумелая в танцах». Трусова пробует стрип-пластику – выбрала особый стиль и получила похвалу от Тарасовой