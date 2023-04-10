Роман Костомаров начал делать восстановительные упражнения под контролем врачей

Олимпийского чемпиона Турина-2006 госпитализировали в январе с пневмонией. Позже Костомаров перенес частичную ампутацию конечностей.

Накануне стало известно, что фигурист пробудет в реанимации еще минимум 2-3 месяца, его готовят к протезированию.

«Роман продолжает постепенное восстановление. Показатели в норме. Под контролем врачей начал делать восстановительные упражнения», – заявил источник ТАСС.

Роман Костомаров уже три месяца в реанимации. Есть улучшения!