Роман Костомаров начал делать восстановительные упражнения (ТАСС)

Теги Роман Костомаров Фигурное катание

Роман Костомаров начал делать восстановительные упражнения под контролем врачей

Олимпийского чемпиона Турина-2006 госпитализировали в январе с пневмонией. Позже Костомаров перенес частичную ампутацию конечностей.

Накануне стало известно, что фигурист пробудет в реанимации еще минимум 2-3 месяца, его готовят к протезированию.

«Роман продолжает постепенное восстановление. Показатели в норме. Под контролем врачей начал делать восстановительные упражнения», – заявил источник ТАСС. 

Роман Костомаров уже три месяца в реанимации. Есть улучшения!

Материалы по теме

5 комментариев

Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
olvl
Сколько же силы и воли в этом человеке. Здоровья Роману и поскорее восстановиться.
+4
0
+4
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
76yjgh98tr675dyt45
Ответ Анна Минакова
прямой эфир скоро устроят 🙈
Почему бы и нет. Это даст надежду и поддержку многим людям в тяжёлой ситуации.
+2
-1
+1
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Анна Минакова
прямой эфир скоро устроят 🙈
+2
0
+2
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Асенька Юсупова
Здоровья крепкого!
+3
-1
+2
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
vanessa2021
Здоровья Роману и успешного восстановления!
+4
-2
+2
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Укажите причину бана
  • Оскорбление
  • Мат
  • Спам
  • Расизм
  • Провокации
  • Угрозы
  • Систематический оффтоп
  • Мульти-аккаунтинг
  • Прочее
Пожаловаться
  • Спам
  • Оскорбления
  • Расизм
  • Мат
  • Угрозы
Комментарий отправлен, но без доната
При попытке оплаты произошла ошибка
  • Повторить попытку оплаты
  • Оставить комментарий без доната
  • Изменить комментарий
  • Удалить комментарий