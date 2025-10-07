13

Коробейникова и Куница не смогли подтвердить разряд КМС на чемпионате Москвы

Куница в паре с Коробейниковой не смог подтвердить разряд КМС.

Сегодня Анастасия Коробейникова и Георгий Куница выступили с короткой программой на чемпионате Москвы. За прокат они получили 50,91 балла. 

Для подтверждения разряда КМС фигуристам-парникам в короткой программе нужно набрать не менее 27 баллов за технику. Помимо этого, оценка качества исполнения (GOE) за каждый элемент не должна быть ниже -2. 

Коробейникова и Куница получили за технику 27,24 балла, но партнерша упала на двойном акселе, элемент был оценен на -5

Опубликовала: Мария Величко
Источник: Спортс’‘
Анастасия Коробейникова
logoсборная России
пары
Георгий Куница
Чемпионат Москвы
