Акатьева о главном событии года: «Победа на чемпионате России, конечно же. MVP сезона? Лиза Туктамышева или Этери Георгиевна»
Софья Акатьева назвала главные итоги сезона в фигурном катании
– Соревновательный сезон окончен, какие планы дальше?
– В этом году у меня ОГЭ, сейчас активно готовлюсь. Довольно сложно, стараюсь уделять внимание каждому предмету. На отдых поеду, конечно же. Пока не знаю куда.
– Какой предмет самый сложный?
– Наверное, биология. Там много заданий. Вообще, каждый предмет по-своему сложный, нужно поработать.
– Какой был самый сложный момент сезона?
– Каждое соревнование по-своему сложное. После неудачи в короткой сложно собираться на произвольную, как было в финале Гран-при. А так я привыкла ко всем соревновательным волнениям. Всегда есть мандраж.
– Главный итог или событие сезона в фигурном катании?
– Победа на чемпионате России, конечно же. И победа «Красных» на Кубке Первого канала. Я ни разу там не выступала, плюс закрывала соревнования. Очень приятно и радостно.
– Если бы в России вручался ледовый «Оскар», кого бы назвала MVP сезона?
– Лиза Туктамышева. Или Этери Георгиевна [Тутберидзе], – сказала Акатьева.
Комментарии