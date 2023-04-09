Акатьева о главном событии года: «Победа на чемпионате России, конечно же. MVP сезона? Лиза Туктамышева или Этери Георгиевна»

Теги чемпионат России Елизавета Туктамышева женское катание Этери Тутберидзе Софья Акатьева Кубок Первого канала по фигурному катанию Фигурное катание

Софья Акатьева назвала главные итоги сезона в фигурном катании

– Соревновательный сезон окончен, какие планы дальше?

– В этом году у меня ОГЭ, сейчас активно готовлюсь. Довольно сложно, стараюсь уделять внимание каждому предмету. На отдых поеду, конечно же. Пока не знаю куда.

– Какой предмет самый сложный?

– Наверное, биология. Там много заданий. Вообще, каждый предмет по-своему сложный, нужно поработать.

– Какой был самый сложный момент сезона?

– Каждое соревнование по-своему сложное. После неудачи в короткой сложно собираться на произвольную, как было в финале Гран-при. А так я привыкла ко всем соревновательным волнениям. Всегда есть мандраж.

– Главный итог или событие сезона в фигурном катании?

– Победа на чемпионате России, конечно же. И победа «Красных» на Кубке Первого канала. Я ни разу там не выступала, плюс закрывала соревнования. Очень приятно и радостно.

– Если бы в России вручался ледовый «Оскар», кого бы назвала MVP сезона?

– Лиза Туктамышева. Или Этери Георгиевна [Тутберидзе], – сказала Акатьева.

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