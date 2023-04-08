Новым тренером Худайбердиевой и Базина может стать Наталья Линичук (Sport24)

Теги Наталья Линичук сборная России танцы на льду Егор Базин переходы Елизавета Худайбердиева Фигурное катание

Новым тренером Елизаветы Худайбердиевой и Егора Базина может стать Наталья Линичук

Об этом сообщает Sport24 со ссылкой на источник.

«Она приехала в Москву, где набирает фигуристов к себе в группу», – сказал источник.

Сегодня стало известно, что танцевальный дуэт покинул группу Дениса Самохина.

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19 комментариев

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Olga.t
Ответ sabina_katarina
Это совсем ума не иметь - к Линичук идти. Техникой в группе у них Карпоносов занимался, а сейчас кто будет? Вроде команды у неё пока нет. Как постановщик она устарела ещё в начале века, топовых пар у неё давно нет, соответственно, новые веяния в танцах прошли мимо. Идти ради её дружбы с Шеховцовой - ну такое себе.
Действительно переход к Линичук кажется не самым хорошим решением, непонятен её уровень как тренера на сегодняшний день.
Но это уже проблемы Худайбердыевой, как сказал Самохин это её решение.
Видимо что-то пообещали этой попрыгушке...
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Marya Y
Ответ Viks
Бабушка заработала себе пенсию в США и теперь будет на неё жить в Москве. Ну, и с фигуристов что-нибудь срубит.
Почему "что-нибудь"? Думаете, будет мелочиться? Крылова с Поповой/Мозгова рубила на максимум, хотя они в сборную не входили. Бетина говорит, несмотря на три зарплаты Анжелики, они ей из своего кармана возмещали упущенную выгоду.
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Marya Y
Так вот, откуда ветер дул.
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Наталья Трофимова
Ответ Katerina Sunny
А где у неё лёд будет? Если будет лёд, то к ней ещё кто-нибудь перейдёт.
Предполагаю, дадут лёд на Коньке Чацковской. Вообще думаю, что этот переход ХБ чисто инициатива Чайковской.
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sabina_katarina
Ответ Ирина Похлебаева
Шеховцова уже отошла от дел,в таком глобальном масштабе, занимается собой и семьёй.
Отошла не отошла, но внутренние старты судила, значит, помочь сможет. Другое дело, что биться ради победы на ЧР - грустная перспектива. Но даже если наших куда-то допустят, за спиной у них уже не будет ни Шеховцовой, ни Лакерника, а наши нынешние танцоры в мировом масштабе, да без протекции, - грусть / печаль.
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Viks
Бабушка заработала себе пенсию в США и теперь будет на неё жить в Москве. Ну, и с фигуристов что-нибудь срубит.
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ЮИ
Ответ Светлана Менова
Чем интересный? Линичук уже 100 лет без нормальной тренерской практики. Впрочем, мне всё равно, пусть тренируются хоть у черта на куличках, лишь бы Худа не вздумала разбивать другие пары.
Вот этим и интересный. Все равно на них ставить смысла нет.
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Denis Travin
Линичук... а это не та тётка, что недавно , после 30 лет гужевания в США, вернулась на пмж в РФ?
Помнится, когда весной 2017 года в РФ вернулась Крылова, ей сразу отжали пять пар.
Три из них она успешно развалила в течение двух следующих сезонов.
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Ирина Похлебаева
Ответ sabina_katarina
Это совсем ума не иметь - к Линичук идти. Техникой в группе у них Карпоносов занимался, а сейчас кто будет? Вроде команды у неё пока нет. Как постановщик она устарела ещё в начале века, топовых пар у неё давно нет, соответственно, новые веяния в танцах прошли мимо. Идти ради её дружбы с Шеховцовой - ну такое себе.
Шеховцова уже отошла от дел,в таком глобальном масштабе, занимается собой и семьёй.
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Светлана Менова
Ответ ЮИ
Вот это вполне интересный вариант может получиться.
Чем интересный? Линичук уже 100 лет без нормальной тренерской практики. Впрочем, мне всё равно, пусть тренируются хоть у черта на куличках, лишь бы Худа не вздумала разбивать другие пары.
+4
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sabina_katarina
Это совсем ума не иметь - к Линичук идти. Техникой в группе у них Карпоносов занимался, а сейчас кто будет? Вроде команды у неё пока нет. Как постановщик она устарела ещё в начале века, топовых пар у неё давно нет, соответственно, новые веяния в танцах прошли мимо. Идти ради её дружбы с Шеховцовой - ну такое себе.
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Danila BGR
Похоже на правду. Линичук запустила таки свои руки в рос танцы.
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Дарья Виноградова
Вот это более адекватная история.
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Alla Belova
Это мб интересно, и что она покажет, и что они покажут)
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Валерий Петров
Может стать, а может и не стать
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Toba Door
Сказал лучшую пару забрала себе
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ЮИ
Вот это вполне интересный вариант может получиться.
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Лакс
А я же уже предположил это чисто гипотетически, но помня натуру Линичук,) в новости про Жулина.
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Katerina Sunny
А где у неё лёд будет? Если будет лёд, то к ней ещё кто-нибудь перейдёт.
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