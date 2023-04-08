Новым тренером Худайбердиевой и Базина может стать Наталья Линичук (Sport24)

Новым тренером Елизаветы Худайбердиевой и Егора Базина может стать Наталья Линичук

Об этом сообщает Sport24 со ссылкой на источник.

«Она приехала в Москву, где набирает фигуристов к себе в группу», – сказал источник.

Сегодня стало известно, что танцевальный дуэт покинул группу Дениса Самохина.