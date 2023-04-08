Новым тренером Худайбердиевой и Базина может стать Наталья Линичук (Sport24)
Новым тренером Елизаветы Худайбердиевой и Егора Базина может стать Наталья Линичук
Об этом сообщает Sport24 со ссылкой на источник.
«Она приехала в Москву, где набирает фигуристов к себе в группу», – сказал источник.
Сегодня стало известно, что танцевальный дуэт покинул группу Дениса Самохина.
Но это уже проблемы Худайбердыевой, как сказал Самохин это её решение.
Видимо что-то пообещали этой попрыгушке...
Помнится, когда весной 2017 года в РФ вернулась Крылова, ей сразу отжали пять пар.
Три из них она успешно развалила в течение двух следующих сезонов.