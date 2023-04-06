Алена Леонова: «Перед Валиевой можно бесконечно преклоняться. После олимпийского сезона набрать такую форму — это дорогого стоит»

Теги Алена Леонова Этери Тутберидзе Евгений Рукавицын Спорт-Экспресс Камила Валиева Фигурное катание

Алена Леонова назвала лучших фигуристов сезона

— Кто для вас в этом сезоне стал открытием?

— Мне на ум приходит Дима Алиев. Но не потому, что он катается в группе Рукавицына. Он для меня в этом сезоне действительно очень крутой. Все старты, которые он провел, мне запомнились.

Из девочек отмечу Камилу Валиеву. После олимпийского сезона набрать такую форму — это дорогого стоит. Перед Камилой можно бесконечно преклоняться, – сказала Леонова. 

— Кого бы вы назвали самым перспективным фигуристом по итогам сезона?

— Выбор между Аделией Петросян и Софьей Акатьевой. Мне кажется, что все-таки Акатьева. Но у этих девочек будет очень интересная борьба друг с другом.

— Уже две Олимпиады подряд за золото боролись только ученицы Тутберидзе. Следующими будут Акатьева и Петросян?

— Видимо, да, Акатьева и Петросян, – цитирует Леонову «СЭ».

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14 комментариев

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Сайтама
Бюст Камилы у Алёны в доме, думаю, уже стоит?
Пусть преклоняется и преклоняется.
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Лакс
Ответ Ира Полубоярова
Если мы говорим про ОИ, то не стоит списывать со счетов Нику Жилину, Алису Двоеглазову. Возможно, Горбачеву. Хотя заранее развешивать медали - это дело неблагодарное..
Алиса минимум на 5 месяцев поздно родилась. Про родившуюся на пару недель позже Акатьевой Горбачеву пока говорить рановато без акселя и еще одного хотя бы квада.
Если ЭТ осенью не преувеличивала про все квады в арсенале Алисы, то она главная пострадавшая из-за ценза в плане ОИ.
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несахар
в фигурном катании не только фанаты неадекватные, но и дифирамбы от экспертов
одному "абсолютная богиня" чудится
этой не сидится на месте, преклоняться ей надобно, раболепство - наше всё
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Ира Полубоярова
Все ребята показали себя достойно, несмотря на такой сложный сезон. Но Камила действительно продолжает восхищать своей силой воли, любовью к фигурному катанию, желанием развиваться и становиться лучше: учит новые элементы, усложняет заходы на прыжки, пытается восстановить 4S, продолжает фигачить ультра-си, не бросает попытки прыгнуть 3А в программе на шоу. Кто бы что не говорил, но эта борьба с собой, своим новым телом, обстоятельствами, постоянным давлением и стрессом вызывает уважение.

Очень хочется, чтобы ее дело закончилось благополучно и чтобы она радовала себя и нас своим талантом. Эта девочка еще не все показала в ФК.
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-1
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Алексей Токарев
Ответ Ярик01
Точно неблизко, даже дата заседания не опубликована, значит конец лета или осень
До конца этого года будет, говорили.
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Ярик01
Ответ Маргарита Баринова
Да, прям пиар компания опять пошла. Может знают, что вердикт близок?
Точно неблизко, даже дата заседания не опубликована, значит конец лета или осень
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Алексей Токарев
Камила единственная из Олимпийской тройки, кто пока ещё в стою. На всех турнирах первые и вторые места.
+5
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Маргарита Баринова
Ответ Лёлик007
прям разнарядку спустили по восхвалению
Да, прям пиар компания опять пошла. Может знают, что вердикт близок?
+2
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Ира Полубоярова
Если мы говорим про ОИ, то не стоит списывать со счетов Нику Жилину, Алису Двоеглазову. Возможно, Горбачеву. Хотя заранее развешивать медали - это дело неблагодарное..
0
0
0
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Velirpa
допингнись, поймайся, профит на всю жизнь.
+5
-3
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Фира Фасхутдинова
Ответ Evgenia Sokolova
только чего ей это морально стоило... умница девчонка
Это морально очень хорошо поддержали материально
+9
-2
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Лёлик007
прям разнарядку спустили по восхвалению
+9
-3
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Девушка Безимени
прям по плану
гербольдт, леонова
кому интересно, что они думают..
+2
-2
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Evgenia Sokolova
только чего ей это морально стоило... умница девчонка
+6
-5
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