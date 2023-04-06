Алена Леонова: «Перед Валиевой можно бесконечно преклоняться. После олимпийского сезона набрать такую форму — это дорогого стоит»
Алена Леонова назвала лучших фигуристов сезона
— Кто для вас в этом сезоне стал открытием?
— Мне на ум приходит Дима Алиев. Но не потому, что он катается в группе Рукавицына. Он для меня в этом сезоне действительно очень крутой. Все старты, которые он провел, мне запомнились.
Из девочек отмечу Камилу Валиеву. После олимпийского сезона набрать такую форму — это дорогого стоит. Перед Камилой можно бесконечно преклоняться, – сказала Леонова.
— Кого бы вы назвали самым перспективным фигуристом по итогам сезона?
— Выбор между Аделией Петросян и Софьей Акатьевой. Мне кажется, что все-таки Акатьева. Но у этих девочек будет очень интересная борьба друг с другом.
— Уже две Олимпиады подряд за золото боролись только ученицы Тутберидзе. Следующими будут Акатьева и Петросян?
— Видимо, да, Акатьева и Петросян, – цитирует Леонову «СЭ».
Пусть преклоняется и преклоняется.
Если ЭТ осенью не преувеличивала про все квады в арсенале Алисы, то она главная пострадавшая из-за ценза в плане ОИ.
одному "абсолютная богиня" чудится
этой не сидится на месте, преклоняться ей надобно, раболепство - наше всё
Очень хочется, чтобы ее дело закончилось благополучно и чтобы она радовала себя и нас своим талантом. Эта девочка еще не все показала в ФК.
гербольдт, леонова
кому интересно, что они думают..