Алена Леонова назвала лучших фигуристов сезона

— Кто для вас в этом сезоне стал открытием?

— Мне на ум приходит Дима Алиев. Но не потому, что он катается в группе Рукавицына. Он для меня в этом сезоне действительно очень крутой. Все старты, которые он провел, мне запомнились.

Из девочек отмечу . После олимпийского сезона набрать такую форму — это дорогого стоит. Перед Камилой можно бесконечно преклоняться, – сказала Леонова.

— Кого бы вы назвали самым перспективным фигуристом по итогам сезона?

— Выбор между Аделией Петросян и Софьей Акатьевой. Мне кажется, что все-таки Акатьева. Но у этих девочек будет очень интересная борьба друг с другом.

— Уже две Олимпиады подряд за золото боролись только ученицы Тутберидзе. Следующими будут Акатьева и Петросян?

— Видимо, да, Акатьева и Петросян, – цитирует Леонову «СЭ».