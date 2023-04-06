Моторин о Валиевой: «Я считаю ее абсолютной богиней. Настолько гениального спортсмена, думаю, мы никогда больше не увидим»
Тренер по фигурному катанию Алексей Моторин считает Камилу Валиеву богиней
– Из девочек ты кого можешь привести в пример, как идеальную фигуристку в плане прыжков?
– Я могу назвать отдельные элементы. Я кайфую от тройного акселя Косторной, когда она его еще делала. Что касается четверных, конечно, мне очень нравится исполнение Саши Трусовой. Я считаю абсолютной богиней Валиеву, но Трусова, на мой взгляд, лучше в плане исполнения прыжков.
В совокупности в катании мы больше никогда, думаю, настолько гениального спортсмена, как Валиеву, больше не увидим. Лучше может быть только одно – если у нее будет еще более крутой постановщик, и ей сделают потрясающую программу.
– У тебя есть объяснение, почему группа Этери Тутберидзе впереди планеты всей?
– Юля Липницкая – бриллиант, алмаз, она задала этот резкий старт молодежного фигурного катания, сделала его очень юношеским, что я не одобряю. Это же называется женское фигурное катание. Если вы хотите быть чемпионами мира, катайтесь до 19 лет по юниорам, тоже чемпионами мира будете, дайте возможность Туктамышевой.
– Возрастной ценз ты одобряешь? Или сделал бы его еще выше – не 17, а 19?
– У нас спорт и фигурное катание – это культ, а на западе это больше хобби, там им невозможно бороться. А так была бы возможность. Почему в юниорах можно кататься до 18 лет, а на Олимпиаде выступать в 14? Почему накладывается одно на другое?
Я бы еще в мужском катании ввел весовые категории. Мой рабочий вес в спорте был 78-80 кг. Ну как я могу бороться с азиатами? Это нереально, – сказал Моторин.
«Липницкая сделала женское катание юношеским – не одобряю это». Как поменять фигурку и почему квадов не существует?
может проще признать, что девочка действительно очень одаренная?
вам спортц предложил подкаст Чистый хвост с приглашенным тренером Моториным
https://www.sports.ru/tribuna/blogs/podcasts/3128371.html
откройте, послушайте,
все вопросы сами по себе отпадут.
подкаст получился интересным
Надеюсь, что она долго будет радовать нас своим катанием)
17 февраля - мой личный праздник Вселенской Спортивной Справедливости...