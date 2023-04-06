Моторин о Валиевой: «Я считаю ее абсолютной богиней. Настолько гениального спортсмена, думаю, мы никогда больше не увидим»

Тренер по фигурному катанию Алексей Моторин считает Камилу Валиеву богиней

– Из девочек ты кого можешь привести в пример, как идеальную фигуристку в плане прыжков?

– Я могу назвать отдельные элементы. Я кайфую от тройного акселя Косторной, когда она его еще делала. Что касается четверных, конечно, мне очень нравится исполнение Саши Трусовой. Я считаю абсолютной богиней , но Трусова, на мой взгляд, лучше в плане исполнения прыжков.

В совокупности в катании мы больше никогда, думаю, настолько гениального спортсмена, как Валиеву, больше не увидим. Лучше может быть только одно – если у нее будет еще более крутой постановщик, и ей сделают потрясающую программу.

– У тебя есть объяснение, почему группа впереди планеты всей?

– – бриллиант, алмаз, она задала этот резкий старт молодежного фигурного катания, сделала его очень юношеским, что я не одобряю. Это же называется женское фигурное катание. Если вы хотите быть чемпионами мира, катайтесь до 19 лет по юниорам, тоже чемпионами мира будете, дайте возможность Туктамышевой.

– Возрастной ценз ты одобряешь? Или сделал бы его еще выше – не 17, а 19?

– У нас спорт и фигурное катание – это культ, а на западе это больше хобби, там им невозможно бороться. А так была бы возможность. Почему в юниорах можно кататься до 18 лет, а на Олимпиаде выступать в 14? Почему накладывается одно на другое?

Я бы еще в мужском катании ввел весовые категории. Мой рабочий вес в спорте был 78-80 кг. Ну как я могу бороться с азиатами? Это нереально, – сказал Моторин.

«Липницкая сделала женское катание юношеским – не одобряю это». Как поменять фигурку и почему квадов не существует?