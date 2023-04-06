Моторин о Валиевой: «Я считаю ее абсолютной богиней. Настолько гениального спортсмена, думаю, мы никогда больше не увидим»

Теги сборная России женское катание Этери Тутберидзе Юлия Липницкая Александра Трусова Камила Валиева Алексей Моторин Фигурное катание

Тренер по фигурному катанию Алексей Моторин считает Камилу Валиеву богиней

– Из девочек ты кого можешь привести в пример, как идеальную фигуристку в плане прыжков?

– Я могу назвать отдельные элементы. Я кайфую от тройного акселя Косторной, когда она его еще делала. Что касается четверных, конечно, мне очень нравится исполнение Саши Трусовой. Я считаю абсолютной богиней Валиеву, но Трусова, на мой взгляд, лучше в плане исполнения прыжков.

В совокупности в катании мы больше никогда, думаю, настолько гениального спортсмена, как Валиеву, больше не увидим. Лучше может быть только одно – если у нее будет еще более крутой постановщик, и ей сделают потрясающую программу.

– У тебя есть объяснение, почему группа Этери Тутберидзе впереди планеты всей?

Юля Липницкая – бриллиант, алмаз, она задала этот резкий старт молодежного фигурного катания, сделала его очень юношеским, что я не одобряю. Это же называется женское фигурное катание. Если вы хотите быть чемпионами мира, катайтесь до 19 лет по юниорам, тоже чемпионами мира будете, дайте возможность Туктамышевой.

– Возрастной ценз ты одобряешь? Или сделал бы его еще выше – не 17, а 19?

– У нас спорт и фигурное катание – это культ, а на западе это больше хобби, там им невозможно бороться. А так была бы возможность. Почему в юниорах можно кататься до 18 лет, а на Олимпиаде выступать в 14? Почему накладывается одно на другое?

Я бы еще в мужском катании ввел весовые категории. Мой рабочий вес в спорте был 78-80 кг. Ну как я могу бороться с азиатами? Это нереально, – сказал Моторин.

«Липницкая сделала женское катание юношеским – не одобряю это». Как поменять фигурку и почему квадов не существует?

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39 комментариев

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<vella>
Ответ oleg
За последние два дня, кто только не восхвалял Валиеву.... Это наводит на мысль. Эти все якобы авторитеты, точно от себя говорят, или заказ выполняют?
да-да, Риппон выполняет чей-то заказ, восхваляя Валиеву)
может проще признать, что девочка действительно очень одаренная?
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private dancer
Ответ ezhik38
Еще один идолопоклонник...)) Спасибо, Аннушка, за олимпиаду! ) 17 февраля - мой личный праздник Вселенской Спортивной Справедливости...
Абсолютно согласна !
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nina1212
Ответ Неволяшка
Пубертат Камилы только начинается) Вы маму видели? Камила еще активно растет во все стороны, не спешите.
это уже 2 года говорят) Да, Камила растет, и при этом улучшается
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<vella>
Ответ Неволяшка
А где тренирует этот тренер Моторин и чего добились его ученики? Судя по тому, что я нашла, он специализируется на подткатках по 2500 руб./час. Кто же догадался у него взять интервью с нужными выводами?
а вам специально ничего не надо было искать,
вам спортц предложил подкаст Чистый хвост с приглашенным тренером Моториным
https://www.sports.ru/tribuna/blogs/podcasts/3128371.html
откройте, послушайте,
все вопросы сами по себе отпадут.
подкаст получился интересным
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Irina Kistler
А почему вы тыкаете не зная элементарных правил этикета русской речи? для корректоров другие сайты.
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Тайга86
Ками восхитительна. Даже сейчас, в самый свой сложный период, она подтверждает свои уникальность и талант и показывает что в будущем может быть еще лучше. Про Сашу и Алёну с ним тоже согласна. Если говорят квады - сразу вспоминается Саша, как исключительная многоквадовая исполнительница. А если речь про триксель - сразу Аленкин эталонный.
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Ответ margo98
С МоторинОм? С ним точно не согласны))
глупая описка, которую вовремя не заметила)
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oleg
То есть в ФК, юных спортсменов (девушек) не должно быть, а в спортивной гимнастике, где девочки становятся Чемпионками Мира в 13 лет можно? И все только потому что называется женское ФК??? Бред.
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margo98
Ответ <vella>
фаны одной самой-пресамой ижевской девочки в корне не согласны с Моторином в отношении Камилы)
С МоторинОм? С ним точно не согласны))
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oleg
За последние два дня, кто только не восхвалял Валиеву.... Это наводит на мысль. Эти все якобы авторитеты, точно от себя говорят, или заказ выполняют?
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Тайга86
Ответ Неволяшка
А где тренирует этот тренер Моторин и чего добились его ученики? Судя по тому, что я нашла, он специализируется на подткатках по 2500 руб./час. Кто же догадался у него взять интервью с нужными выводами?
А это смотря какое интервью и похвала, разве не так?) Сейчас бы назвал нужную вам имя-фамилию, и Моторин бы сразу превратился на этой ветке в главного профессионала всея Руси..нет, Вселенной...И ученикам бы его нажелали всяческих успехов...Впрочем, как всегда у вас)
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Ира Полубоярова
Камила действительно уникальная фигуристка. Пластичность, растяжка, артистизм, умение проживать программу каждой клеточкой тела, неплохой конек (не лучший), красивые прыжки (ее 4Т - эталон, 3А - шикарный) в сочетании с трудолюбием дают такой классный результат. Это исключительно мое мнение.

Надеюсь, что она долго будет радовать нас своим катанием)
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Алексей Токарев
Ответ Mi Vi
А почему ты здесь пишешь, не зная элементарных правил русского языка?
Потому что могу.
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Sat397
Ответ На Пекин
Ну вот, Камиле можно быть богиней, а Ханю надо помнить, что он с планеты Земля...
Ну Чен как минимум не хуже Ханю. Сколько богов может быть?
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pulpfiction
Ответ Неволяшка
Пубертат Камилы только начинается) Вы маму видели? Камила еще активно растет во все стороны, не спешите.
а мама у Валиевой, между прочим, красотка!
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Sat397
Ответ ezhik38
Еще один идолопоклонник...)) Спасибо, Аннушка, за олимпиаду! ) 17 февраля - мой личный праздник Вселенской Спортивной Справедливости...
Празднуйте, а нам это знать неинтересно, если признаться честно.
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На Пекин
Ну вот, Камиле можно быть богиней, а Ханю надо помнить, что он с планеты Земля...
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Марина Синельникова
Ответ Ridl
Для хейтеров он у неё уже год как начинается🤣 Этот пубертат у неё давно начался, возможно и в следующем году её будет пубертатить. У всех по разному , у некоторых он год длиться, а у некоторых 2. Если вернуться к оп, то Камила с течением сезона очень похудела, на фгп заметно похудела. Я не отрицаю, что она выросла . Она человек, а не робот. Естественно её тело измениться. А что не так с мамой? Для женщины ее возраста, она выглядит прекрасно. +не всё зависит от матери.
Я тоже не понимаю что не так с мамой Камилы. А у Туктамышевой вообще мама пухленькая и что?
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Блинчик
Ответ Ridl
С тобой всё хорошо?
Всё отлично. Спасибо за беспокойство.) У вас как дела?
+1
-2
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Mi Vi
Ответ Алексей Токарев
У Трусовой все квады кривые. И Костарная с каждого второго 3А падала. Повышать возрастной ценз чтоб дать шанс Туктамышевой, это какой то бред. Почему этого человека здесь публикуют, кто он такой?
А почему ты здесь пишешь, не зная элементарных правил русского языка?
+2
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pulpfiction
Такой не было и не будет. Валиева - восьмое чудо света!
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Ridl
Ответ Блинчик
В общем, Валя лучше того 4-го, Малинян лучше того 4-го. А совсем недавно все талдычили: "Четвёртый - бох! Четвёртый - бох! Четвёртый - гений! Никогда такого не было и никогда не будет!" Обманывали, выходит.(((
С тобой всё хорошо?
+3
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Неволяшка
А где тренирует этот тренер Моторин и чего добились его ученики? Судя по тому, что я нашла, он специализируется на подткатках по 2500 руб./час. Кто же догадался у него взять интервью с нужными выводами?
+7
-6
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ezhik38
Еще один идолопоклонник...)) Спасибо, Аннушка, за олимпиаду! )
17 февраля - мой личный праздник Вселенской Спортивной Справедливости...
+5
-4
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Алексей Токарев
У Трусовой все квады кривые. И Костарная с каждого второго 3А падала. Повышать возрастной ценз чтоб дать шанс Туктамышевой, это какой то бред. Почему этого человека здесь публикуют, кто он такой?
+13
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