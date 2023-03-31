Трусова представила номер под «Рапсодию на тему Паганини» Рахманинова на шоу Плющенко в Санкт-Петербурге

Александра Трусова представила новый показательный номер под музыку Сергея Рахманинова.

Фигуристка выступила под «Рапсодию на тему Паганини» на шоу Евгения Плющенко «Русские сезоны» в Санкт-Петербурге.

«Вчера состоялась премьера моего нового показательного номера. 🎻 Вам понравилось?» – написала Трусова.