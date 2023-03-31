Трусова представила номер под «Рапсодию на тему Паганини» Рахманинова на шоу Плющенко в Санкт-Петербурге
Александра Трусова представила новый показательный номер под музыку Сергея Рахманинова.
Фигуристка выступила под «Рапсодию на тему Паганини» на шоу Евгения Плющенко «Русские сезоны» в Санкт-Петербурге.
«Вчера состоялась премьера моего нового показательного номера. 🎻 Вам понравилось?» – написала Трусова.
Жаль,что рассматривала вариант только с Букиным(
Очень хорошая постановка, ещё несколько шоу и вкатает её полностью)
Саша, возвращайся на соревнования.....показалки-не твое