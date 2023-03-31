Трусова представила номер под «Рапсодию на тему Паганини» Рахманинова на шоу Плющенко в Санкт-Петербурге

Теги сборная России видео женское катание Александра Трусова ледовые шоу Фигурное катание

Александра Трусова представила новый показательный номер под музыку Сергея Рахманинова.

Фигуристка выступила под «Рапсодию на тему Паганини» на шоу Евгения Плющенко «Русские сезоны» в Санкт-Петербурге.

«Вчера состоялась премьера моего нового показательного номера. 🎻 Вам понравилось?» – написала Трусова.

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10 комментариев

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Molly
Номер очень понравился, поставлен действительно очень интересно. Саша понравилась только в тех местах, где была энергичная героическая музыка. Саша всё таки амазонка, а не фея. Впечатляют те места, где Саша прыгает, делает кантиливер, а изгибаться, делать красиво ручками и бровками она, увы, не умеет. В этом есть другие специалисты.
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Gilonjon862
Узнать бы ещё кто постановщик, хореография выглядит довольно свежо, ну и вишенка игра на скрипке в кантилевере. Ещё удивила неплохая форма Саши, каскад 3-3 с которым она безуспешно боролась весь сезон здесь был сделан без проблем и скольжение улучшилось. Хотелось бы увидеть что-то подобное на международном ГП в предстоящем сезоне
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Anna Morgan
турсова хоть и выросла и прибавила в весе, пусть тяжело на прыгает и даже каскады. И да, хотелось бы Александру видеть на соревнованиях
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G6u
Если бы выступила с этим показательным на турнире шоу-программ, то было бы очень круто!
Жаль,что рассматривала вариант только с Букиным(
Очень хорошая постановка, ещё несколько шоу и вкатает её полностью)
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Vladimir Rybakoff
Трусова - величина фигурного катания, все показательные которой меркнут по сравнению с ее программами и квадами (естественно, если она в более менее нормальной форме).

Саша, возвращайся на соревнования.....показалки-не твое
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Molly
Ответ Mary Ion
Комментарий удален пользователем
Палочка - это смычок. Сначала - смычок, потом скрипка, потом всё вместе.
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Акселек давай
Музыка Саньку немного мешает, но хорошо, что она хотябы на льду!
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Анна Беляева
Ответ Mary Ion
Комментарий удален пользователем
Это смычок от скрипки
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ВИван
Очень понравилось! Саша восхитительна в этом номере!
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Mary Ion
Комментарий удален пользователем
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Бу!
Это лучше, чем русалка. Но в спорте было б еще лучше.
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