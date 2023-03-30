Бах о негативных реакциях на рекомендации МОК: «Прискорбно, что некоторые государства не хотят уважать большинство в олимпийском движении и автономию спорта»

высказался о негативных реакциях на рекомендации МОК по допуску россиян.

Ранее Международный олимпийский комитет (МОК) рекомендовал допустить россиян к международным соревнованиям в нейтральном статусе. Это не касается командных видов, представителей силовых ведомств и поддержавших боевые действия.

«Сегодня мы обсуждали реакцию, которая поступила на наши рекомендации, опубликованные во вторник. Мы видели ряд негативных реакций от определенных европейских государств.

Я могу только повторить то, что было четко отражено в заявлении олимпийского движения и других заинтересованных сторон, – прискорбно видеть, что некоторые государства не хотят уважать большинство в олимпийском движении и автономию спорта.

Прискорбно, что такие государства не поднимают вопрос о двойных стандартах, с которыми мы столкнулись во время наших консультаций.

Мы не видели от них ни одного комментария относительно их взглядов на участие спортсменов, чьи страны вовлечены в другие 70 войн и конфликтов, которые продолжаются в мире.

Но еще более прискорбно, что они грубо пренебрегают очень четким мнением спецпредставителей совета по правам человека», – сказал Бах.

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