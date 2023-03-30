Бах о негативных реакциях на рекомендации МОК: «Прискорбно, что некоторые государства не хотят уважать большинство в олимпийском движении и автономию спорта»
Томас Бах высказался о негативных реакциях на рекомендации МОК по допуску россиян.
Ранее Международный олимпийский комитет (МОК) рекомендовал допустить россиян к международным соревнованиям в нейтральном статусе. Это не касается командных видов, представителей силовых ведомств и поддержавших боевые действия.
«Сегодня мы обсуждали реакцию, которая поступила на наши рекомендации, опубликованные во вторник. Мы видели ряд негативных реакций от определенных европейских государств.
Я могу только повторить то, что было четко отражено в заявлении олимпийского движения и других заинтересованных сторон, – прискорбно видеть, что некоторые государства не хотят уважать большинство в олимпийском движении и автономию спорта.
Прискорбно, что такие государства не поднимают вопрос о двойных стандартах, с которыми мы столкнулись во время наших консультаций.
Мы не видели от них ни одного комментария относительно их взглядов на участие спортсменов, чьи страны вовлечены в другие 70 войн и конфликтов, которые продолжаются в мире.
Но еще более прискорбно, что они грубо пренебрегают очень четким мнением спецпредставителей ООН совета по правам человека», – сказал Бах.
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М: Расскажи, как всё было.
П: Разбил чужую машину, стекло, завёл машину и поехал. Всё, врезался и перевернулся несколько раз, врезался в железобетонную плиту, разбил её…
М: А зачем?
П: Завёл чужую машину, разбил стекло!..
М: Зачем завёл чужую машину-то?
П: Молодой…
М: Покататься хотел?
П: Получается, так.
М: Ты же уже катался, да, по-моему, не так давно?
П: Так.
М: На два года условно, по-моему, откатался, да?
П: Да. «Тойота-Королла».
М: Да-да-да, в седьмом микрорайоне. Ну и чё, мысли какие по этому поводу?
П: Уверен, минимум как на пять лет.
М: Это грустно? Или весело?
П: Это? Это печально.