Бах о негативных реакциях на рекомендации МОК: «Прискорбно, что некоторые государства не хотят уважать большинство в олимпийском движении и автономию спорта»

Теги МОК Олимпийская сборная России Томас Бах ООН Париж-2024 Политика ТАСС Легкая атлетика

Томас Бах высказался о негативных реакциях на рекомендации МОК по допуску россиян.

Ранее Международный олимпийский комитет (МОК) рекомендовал допустить россиян к международным соревнованиям в нейтральном статусе. Это не касается командных видов, представителей силовых ведомств и поддержавших боевые действия.

«Сегодня мы обсуждали реакцию, которая поступила на наши рекомендации, опубликованные во вторник. Мы видели ряд негативных реакций от определенных европейских государств.

Я могу только повторить то, что было четко отражено в заявлении олимпийского движения и других заинтересованных сторон, – прискорбно видеть, что некоторые государства не хотят уважать большинство в олимпийском движении и автономию спорта.

Прискорбно, что такие государства не поднимают вопрос о двойных стандартах, с которыми мы столкнулись во время наших консультаций.

Мы не видели от них ни одного комментария относительно их взглядов на участие спортсменов, чьи страны вовлечены в другие 70 войн и конфликтов, которые продолжаются в мире.

Но еще более прискорбно, что они грубо пренебрегают очень четким мнением спецпредставителей ООН совета по правам человека», – сказал Бах.

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32 комментария

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Yan D
Ответ Go-go-love
Прискорбно, что ты - лицемер.
Это правда. Другой бы выгнал взашей НОК страны, нарушевшей второй раз Олимпийское перемирие, и на порог бы не пускал, а этот, вишь, миндальничает!
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NRNG
Нацистский лицемер.
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timohin
Бах иди на х
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Usssr23
он ч о 150 накатил или таблеток для храбрости принял? 😎
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Роман Смирнов
чтоб вас черти в аду.......
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Rundatgame
Бах говорит это, а про себя думает: " Ну тупые кретины, я же всё сделал, чтобы на Олимпиаду от РФ и РБ могли поехать только лица с отсутствием хоть какой-либо национальной гордости, с повесточно-правильными соцсетями, с запретом даже на произношение в интервью названий своих стран и готовые в любой момент покричать про сало героям. Да таких нужно всячески холить, лелеять и показывать по центральному английскому тв.
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dimitrii36
Ответ Sportsfan
Так, записываем, сегодня Бах встал с кровати с правой ноги…
вряд ли оный читал Маяковского
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Sportsfan
Так, записываем, сегодня Бах встал с кровати с правой ноги…
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мяу
Это все, конечно, хорошо, но так что же мешает распространить ограничения на жителей стран оставшихся 69 конфликтов?
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Чёрная акула
Ответ Олег Кузнецов
Очень важная тема про автономию спорта, двойные стандарты и другие 70 войн...Где были последние 50 лет европейские государства пока шли эти 70 войн, презренные лицемеры.
Как где? воевали ))
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filippa
Ответ Анна Беляева
Кто дал Томасу храборсти? Кто это вероломный Гудвин? У него даже внезапно зрение прорезалось и память восстановилась!
ща быстро зрение закроют и отвагу засыпят. нельзя так с ними , а уж тем более с экспертами спортса
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Кавабунга Шреддоголовый
Лицемер высказался про лицемерие
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dimitrii36
Ответ Алексей Токарев
Не переживай. Он чемпион по переобуванию. Скоро все свои слова опровергнит.
хочешь сказать, что под сывороткой такие откровения
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Алексей Токарев
Ответ Анна Беляева
Кто дал Томасу храборсти? Кто это вероломный Гудвин? У него даже внезапно зрение прорезалось и память восстановилась!
Не переживай. Он чемпион по переобуванию. Скоро все свои слова опровергнит.
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Зойч
Прискорбно, что во главе МОК, такой конченый...
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dimitrii36
Ответ Олег Кузнецов
Очень важная тема про автономию спорта, двойные стандарты и другие 70 войн...Где были последние 50 лет европейские государства пока шли эти 70 войн, презренные лицемеры.
надеюсь люди,не совсем выжившие из ума, оценят слова данного лицимера, оный даже походу не понимает, сколько всего забавного наговорил
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Песчанка
пшеки хохлы трибалты самые вонючий народец
никаких ОИ у России не будет пока с ними не разберутся
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Олег Кузнецов
Ответ Анна Беляева
Кто дал Томасу храборсти? Кто это вероломный Гудвин? У него даже внезапно зрение прорезалось и память восстановилась!
Очень важная тема про автономию спорта, двойные стандарты и другие 70 войн...Где были последние 50 лет европейские государства пока шли эти 70 войн, презренные лицемеры.
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Blaumerc
🤮 от этой полити... то есть спорта
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Football family Gdansk
О как завернул...
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Criptonit
Сколько же Баху бабла отвалили...
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dimitrii36
матрасы завалили вассалов оружием и военной помощью, прискорбно, что путь к миру долог и тернист
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Serge Vendino
Бах походу комменты на спортсе изучил
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Ебздрогыч
Вспоминается классика.

М: Расскажи, как всё было.
П: Разбил чужую машину, стекло, завёл машину и поехал. Всё, врезался и перевернулся несколько раз, врезался в железобетонную плиту, разбил её…
М: А зачем?
П: Завёл чужую машину, разбил стекло!..
М: Зачем завёл чужую машину-то?
П: Молодой…
М: Покататься хотел?
П: Получается, так.
М: Ты же уже катался, да, по-моему, не так давно?
П: Так.
М: На два года условно, по-моему, откатался, да?
П: Да. «Тойота-Королла».
М: Да-да-да, в седьмом микрорайоне. Ну и чё, мысли какие по этому поводу?
П: Уверен, минимум как на пять лет.
М: Это грустно? Или весело?
П: Это? Это печально.
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Viks
некоторые государства не хотят уважать большинство в олимпийском движении" --- Не надо лепить. В МОКе решает исполком, несколько человек, а не большинство членов МОК
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