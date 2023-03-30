Комиссия по этике МОК рассмотрит вопрос, как новые рекомендации должны повлиять на статус членов МОК из России

Теги Шамиль Тарпищев Елена Исинбаева МОК Олимпийская сборная России Томас Бах Легкая атлетика

Комиссия по этике рассмотрит вопрос, как рекомендации по участию россиян должны повлиять на статус членов МОК из России.

Об этом сообщил глава Международного олимпийского комитета Томас Бах.

Действующими членами МОК являются Елена Исинбаева и Шамиль Тарпищев. Исинбаева имеет звание майор.

28 марта МОК рекомендовал допустить россиян к международным соревнованиям в нейтральном статусе, однако это не касается представителей силовых ведомств и поддержавших боевые действия.

«Исполком рассмотрел этот вопрос. Мы его направили в комиссию МОК по этике оценить, как наши рекомендации по участию российских и белорусских спортсменов должны повлиять на статус членов МОК из России», – сказал Бах.

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4 комментария

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Лукерья
А там в МОКе от РОКа - ещё члены Лисин, Плетухин, Давыдова, Попов, Родионов.Чё с их статусом делать?
Надо бы ещё раз собрать исполком и в комиссию мок по этике.))..
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СладкаЯгода
Для российского спорта это будет пожалуй самая незаметная потеря.
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Viks
Подполковника Позднякова не забудьте - он деньги получает от минобороны и как офицер просто обязан поддерживать действия своей армии.
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Viks
В МОКе числится действующий майор Исинбаева, получающая деньги за звание от минобороны - начните исполнение своих рекомендаций с МОК.
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