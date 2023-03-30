Комиссия по этике МОК рассмотрит вопрос, как новые рекомендации должны повлиять на статус членов МОК из России
Комиссия по этике рассмотрит вопрос, как рекомендации по участию россиян должны повлиять на статус членов МОК из России.
Об этом сообщил глава Международного олимпийского комитета Томас Бах.
Действующими членами МОК являются Елена Исинбаева и Шамиль Тарпищев. Исинбаева имеет звание майор.
28 марта МОК рекомендовал допустить россиян к международным соревнованиям в нейтральном статусе, однако это не касается представителей силовых ведомств и поддержавших боевые действия.
«Исполком рассмотрел этот вопрос. Мы его направили в комиссию МОК по этике оценить, как наши рекомендации по участию российских и белорусских спортсменов должны повлиять на статус членов МОК из России», – сказал Бах.
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Надо бы ещё раз собрать исполком и в комиссию мок по этике.))..