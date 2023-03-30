Ирина Роднина: «Польша может что-то требовать у кого угодно, только не у России. Они свой поганый характер уже устали показывать»

Теги Фигурное катание

Ирина Роднина высказалась о том, что Польша потребует от российских спортсменов осудить боевые действия для допуска на турниры.

Ранее министр спорта Польши Камиль Бортничук заявил: «Россияне и белорусы могут быть приглашены при условии, что они подпишут определенное заявление – о том, что не поддерживают боевые действия». 

«Польша может что-то требовать у кого угодно, только не у России. Они свой поганый характер уже устали показывать.

Пускай сидят и требуют что-то сами у себя и у прибалтийских стран», – сказала трехкратная олимпийская чемпионка по фигурному катанию.

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Опубликовал Лина Лоцик

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6 комментариев

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Andreas Soffliggare
Роднина сбросила маску и открылось до боли знакомое имперское мурло. Поляков сотни лет гнобили, гнобили, беспощадно подавляли все восстания, и в Сибирь ссылали, и Катынь устраивали, а поляки, видите ли, все недовольны, и характер у них оказывается, поганый.
Что за лайно у человека в голове...
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JL JL
Шайтаны - возопила она.
И - пукнула.
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Viks
Всё началось с того, что у Польши потребовали допустить российских фехтовальщиков, не так ли?
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Мікалай Ланец
Роднина что-то повизгивает про характер) Из под американского флага.
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ДИАНА
Согласна на 100%
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Gepard_GRIN
"Куррррвы", добавила Роднина.
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