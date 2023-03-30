Ирина Роднина: «Польша может что-то требовать у кого угодно, только не у России. Они свой поганый характер уже устали показывать»

Ирина Роднина высказалась о том, что Польша потребует от российских спортсменов осудить боевые действия для допуска на турниры.

Ранее министр спорта Польши Камиль Бортничук заявил: «Россияне и белорусы могут быть приглашены при условии, что они подпишут определенное заявление – о том, что не поддерживают боевые действия».

«Польша может что-то требовать у кого угодно, только не у России. Они свой поганый характер уже устали показывать.

Пускай сидят и требуют что-то сами у себя и у прибалтийских стран», – сказала трехкратная олимпийская чемпионка по фигурному катанию.

МОК все-таки возвращает Россию! Но условия допуска – беспощадные

Звезды нашего спорта, которые, видимо, не пройдут по критериям МОК

В России уверены, что за отказ от условий МОК нам грозят 8 лет санкций. Так ли это?