Авербух о турнире шоу-программ: «Если ISU возьмет на вооружение эту идею, то от этого все только выиграют. Турнир пользовался бы колоссальным интересом»

считает, что ISU стоит взять на вооружение идею турнира шоу-программ.

– Про турнир шоу-программ многое было сказано, давайте так развернем – а сама идея жизнеспособна? Реально ли нам помечтать о чемпионате мира по шоу-программам в будущем?

– Прекрасная идея, и думаю, в нынешних условиях это было очень нужно и это еще сильнее обогащает ребят. Он должен стоять особняком, это не любительские соревнования, скорее профессиональные.

Такие профессиональные турниры проводились, как мы знаем, много раз в США, Канаде, и в них ISU запрещает принимать участие любителям.

Сейчас такой турнир вроде чемпионата мира, конечно, возможен. Как только мы вернемся под эгиду ISU – надеюсь, в скором времени, – то пойдет долгое согласование, потому что любителям не разрешается выступать в таких турнирах, где выставляются оценки не по системе ISU.

Я с этой идеей носился достаточно давно, но возможности совмещения любителей и профессионалов не было. Поэтому вполне возможно, что сыграла просто уникальность этого сезона.

Если ISU возьмет на вооружение эту идею, то думаю, от этого все только выиграют. Это был бы уникальный турнир, который пользовался бы колоссальным интересом.

И у нас были бы очень высокие шансы. И он бы продлевал карьеру любимым фигуристам, которые завершили выступления на соревнованиях.

Поэтому сама идея замечательная, воплощение ее, на мой взгляд, на очень высоком уровне. Это первый турнир, и он будет дорабатываться, но есть успех, есть интерес.

И здесь правда стоит поблагодарить федерацию и Первый канал. И, конечно, членов жюри – большая честь показывать свою работу каждому из них, – сказал Авербух.

Шоу-турнир фигуристов – лучшая идея сезона, но хаос в судействе помешал ему стать соревнованием

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