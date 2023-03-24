Татьяна Тотьмянина: «Фигурное катание – один из самых популярных видов спорта в нашей стране. И нам повезло, что есть возможность этим заниматься»

и рассказали о своем номере для турнира шоу-программ.

Фигуристы катались под Прелюдию до-диез минор Сергея Рахманинова.

Маринин: Кому могла прийти идея нашего номера? Только нашему идейному вдохновителю – . Он предложил очень известную музыку Сергея Рахманинова. Хотя поначалу мы рассматривали много и других вариантов, например, взять какую-то песню, что-то такое. Но тогда программа больше напоминала бы простой показательный номер. А музыка Рахманинова настолько глубока и многогранна, что дает пространство для художественного решения и воплощения образов.

В этой программе я предстаю в образе судьбы, Таня – человек, к которому я прихожу. И она просит у меня еще немного времени, чтобы не покидать этот мир. И я не остаюсь глух к ее мольбам, и оставляю ее жить и творить... Это если кратно пересказать сюжет.

Тотьмянина: Сама музыка действительно помогает раскрыть и образы, и идею. Она очень глубокая, выразительная. Думаю, под нее довольно сложно было бы поставить что-то иное. Это должна быть история со смыслом. Другой вопрос, как нужно было это скатать на льду?

Маринин: На профессионализме.

Тотьмянина: Да, на опыте «Ледникового периода».

Маринин: Конечно, это было больше на опыте, не связанном со спортом, поскольку спортивную карьеру мы с Таней завершили довольно давно – 17 лет назад.

Тотьмянина: К счастью, правила шоу-турнира позволяют креативить. Не было такого как на соревнованиях: быстрее, выше, сильнее. Цель и сама суть этого мероприятия заключалась, прежде всего, в том, чтобы показать хорошую шоу-программу, а в нашем случае объяснить, что после Олимпиады жизнь не заканчивается.

Фигурное катание, наверное, единственный вид спорта, который благодаря шоу имеет продолжение. На протяжении 17 лет после завершения спортивной карьеры мы до сих пор занимаемся любимым делом. Какой еще вид спорта может себе это позволить?

Маринин: К этому можно относиться по-разному. Понятно, ничто не стоит на месте, все растет, развивается. Но попробуйте держать себя в форме столько лет!

Тотьмянина: Иногда нам задают вопросы, мол, сколько можно кататься, не надоело вам? В свое время мы также думали о наших предшественниках и считали, что после Олимпиады надо переключаться на что-то другое.

Маринин: Но говоря откровенно, денег за «другое» больше не платят.

Фигурное катание – это то, чему ты учился с четырех лет, что умеешь делать максимально хорошо. И если есть возможность продолжать, зачем от этого отказываться, если это приносит удовольствие и деньги?

Тотьмянина: Фигурное катание – один из самых популярных видов спорта в нашей стране, начиная с советских времен. И нам повезло, что есть возможность этим заниматься. Но если честно, когда мы начали ставить номер для шоу-турнира, пришли на следующий день на каток, посмотрели с Максом друг другу в глаза, то там читалось: зачем мы на это согласились? Это какая-то авантюра. На соревнованиях будут выступать дети, которые еще не родились, когда мы выиграли Олимпиаду...

Маринин: Но мы рады, что докатались до такого момента, когда непонятно, что появилось раньше: яйцо или курица? Возможно, « » способствовал развитию фигурного катания в стране, Первый канал, который стал транслировать шоу, а затем все соревнования фигуристов. Так что непонятно, что явилось первичным толчком.

Но сейчас мы имеем огромную популярность этого вида спорта в России, чему мы очень рады по той простой причине, что оказались востребованными в своей стране. И турнир получился классным, потому свои программы показали фигуристы разных поколений, и это было интересно.