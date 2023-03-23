Ягудин о турнире шоу-программ: «Победа была неважна. Нужно было сделать так, чтобы это не было позором, чтобы не было фраз: «Куда поперся, старик»

рассказал, что не стремился к победе на турнире шоу-программ.

– Победа была неважна, от слова «совсем». Мне было абсолютно все равно, какое место я бы занял. Самым важным было прыгнуть тулуп.

Нужно было сделать так, чтобы это не было, условно, позором, чтобы не было фраз: «Сидел бы дальше комментировал», «Куда поперся, старик». И я рад, что получилось. Старый конь борозды не портит. Главное было прыгнуть тулуп, это моя основная задача. Остальное сложилось, как сложилось.

– Интересна сама психология решения. Вы давно всем все доказали, зачем что‑то доказывать заново?

– Для себя. Я соревновался только со своим тройным тулупом и я никогда не отказываюсь от самых разных мероприятий. Мне нравится участвовать в театре, кино, там, где есть адреналин. Этот турнир один из таких, адреналиновых.

– говорил, что подготовка к турниру была сложной...

– Меняли музыку, идеи. У него стояла задача, чтобы работа оказалась глубоко творческой, а мне нужно было прыгнуть тулуп. Ну и чтобы было вкусно и достойно. Всё получилось.

– Было тяжело готовиться? Старые травмы напоминали о себе?

– Прыгать больно, кататься тяжело, тренироваться без обезболивающих невозможно, бессонные ночи. Все как двадцать лет назад. Все как в спорте...

– Организаторы турнира говорили, что победителю дадут определенную денежную сумму. Вы уже получили? На что планируете потратить?

– Нет, пока ничего не получал. Не задавался этим вопросом, на первом месте у меня стоял тулуп, как бы непонятно и смешно это ни звучало, – сказал олимпийский чемпион.

Победа Ягудина в шоу-турнире справедлива? А кого из фигуристов обидели судьи?