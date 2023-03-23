Ягудин о турнире шоу-программ: «Победа была неважна. Нужно было сделать так, чтобы это не было позором, чтобы не было фраз: «Куда поперся, старик»

Теги Алексей Ягудин Илья Авербух мужское катание Открытый турнир по шоу-программам Фигурное катание

Алексей Ягудин рассказал, что не стремился к победе на турнире шоу-программ.

– Победа была неважна, от слова «совсем». Мне было абсолютно все равно, какое место я бы занял. Самым важным было прыгнуть тулуп.

Нужно было сделать так, чтобы это не было, условно, позором, чтобы не было фраз: «Сидел бы дальше комментировал», «Куда поперся, старик». И я рад, что получилось. Старый конь борозды не портит. Главное было прыгнуть тулуп, это моя основная задача. Остальное сложилось, как сложилось.

– Интересна сама психология решения. Вы давно всем все доказали, зачем что‑то доказывать заново?

– Для себя. Я соревновался только со своим тройным тулупом и я никогда не отказываюсь от самых разных мероприятий. Мне нравится участвовать в театре, кино, там, где есть адреналин. Этот турнир один из таких, адреналиновых.

Илья Авербух говорил, что подготовка к турниру была сложной...

– Меняли музыку, идеи. У него стояла задача, чтобы работа оказалась глубоко творческой, а мне нужно было прыгнуть тулуп. Ну и чтобы было вкусно и достойно. Всё получилось.

– Было тяжело готовиться? Старые травмы напоминали о себе?

– Прыгать больно, кататься тяжело, тренироваться без обезболивающих невозможно, бессонные ночи. Все как двадцать лет назад. Все как в спорте...

– Организаторы турнира говорили, что победителю дадут определенную денежную сумму. Вы уже получили? На что планируете потратить?

– Нет, пока ничего не получал. Не задавался этим вопросом, на первом месте у меня стоял тулуп, как бы непонятно и смешно это ни звучало, – сказал олимпийский чемпион.

Победа Ягудина в шоу-турнире справедлива? А кого из фигуристов обидели судьи?

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23 комментария

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Toba Door
Старый номер которому сто лет, поменяли чуть музон, про то что надо катать новые программы все относительно, те кто сделал именно номер под эти критерии остались в дураках, а те кто схитрил, вышел и сделал то же самое что всю карьеру катал, под старческий музон выиграли призы, Матвей лучший, Дима, Макар, Андрей, Пётр, евгений
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Kareglazaya
Как же тошнит от этих "вкусно", " на разрыв аорты" и пр.
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Toba Door
Блат всегда правит в фк
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Светлана Романова
А вот и наш "герой"Леша с тройным тулупом опять интервью дает.А тем временем где то в Японии на ЧМ 40 летняя Диана Стелато Дудек со своим партнером завоевала высокое 4 место.У них в программе и 3 тулуп в каскаде с другими прыжками,и 3 выбросы и много других сложных элементов,выполненных на высокой скорости.Леша смотри,учись и не ной,что ты больной!
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Molly
Ответ Jessi
Отдай призовые парню, который это заслужил ! Матвею! Хотя… ага, деньги ему не важны, смешно
Конечно важны. На номер он практически не потратился, кроме оплаты хореографа и самого простецкого клоунского костюма. Уже здесь была большая экономия. Далее после проката он педалировал тему дня рождения и операции на колено. Хотя признаю, что артистически номер отыгран сильно, но, видимо, его человеческие качества мешают воспринимать его выступления положительно. Кстати, он у себя на странице в соц сетях выставил фото с образами Ветлугина. Вместо Плющенко вставил голову собаки. Ну как можно так себя унижать постоянно, Леша! Ну ё моё!
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ezhik38
Удивительно...но Леша стал Чемпионом России впервые в 43 года...)) Только ради этого стоило...
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Jessi
Отдай призовые парню, который это заслужил ! Матвею! Хотя… ага, деньги ему не важны, смешно
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Delirium
Ответ Vasily Ivanov
Еще не старый , но уже лжец. А про колено забыл . которое собрать менялся ? Неважно ему...
Где тут ложь то? Выиграл денег- может без отрыва от семьи себе позволить. Не выиграл бы, не оперировал бы, судя по всему оно его не сильно беспокоило, если не пытаться активно кататься и прыгать.
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zadonbasss
Леша- ты поставил меня на ноги своим горением 20 лет назад и я пришла посмотреть на тебя опять. У меня есть вера в Бога, я могу причащаться и из старика возвращаться к жизни! спасибо
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Свет19
Ответ Анна Беляева
У них крайне изношенные организмы. Вы пошлтора десятка лет попадайте на одну ногу по несоклько дестяков раз за день, потаскайте вес в 40-45 кг над головой ежедневно по два-три часа. У Ягудина вообще протезированне бедро. Он инвалид по сути, как и Плющенко. У всех и каждого фигуриста грыжи в позвоночнике. Здоровых там нет.
Я в курсе, но например Плющенко 40, Роману 46. Но они не пишут постоянно, что они старые больные люди. Хотя травм так же много.
Ягудина люблю, номер понравился, но вот эти оправдания мне непонятны.
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oleg
Если призовые не важны, то отправь их на Донбасс, напуганный патриот!
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oleg
Ягудин в шоу, это был такой же позор как и тогда, когда Ягудин узнал об СВО, обделался и судорожно схватился за черный квадрат. Так сказать, напуганный патриот.
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Анна Беляева
Ответ Свет19
Что Траньков, что Ягудин прям напрашиваются на комплименты :) В 43 какой старик то? Ну если только организм не изношен излишествами там всякими.
У них крайне изношенные организмы. Вы пошлтора десятка лет попадайте на одну ногу по несоклько дестяков раз за день, потаскайте вес в 40-45 кг над головой ежедневно по два-три часа. У Ягудина вообще протезированне бедро. Он инвалид по сути, как и Плющенко. У всех и каждого фигуриста грыжи в позвоночнике. Здоровых там нет.
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vmn
Не смешите мои подковы
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Danila BGR
Как это всё неприятно. Алексей думает, что вокруг дураки и ничего не понимают.
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ccc6srcv2n
Комментировать мы бы вас не отправляли, Алексей, даже если бы вы плохо выступили, потому что комментируете вы хуже всех. А вот номер вы исполнили выдающимся образом. До слез и до мурашек, настоящий артист! Под впечатлением пересмотрела опять прокаты Ягудина и еще раз восхитилась.
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Vasily Ivanov
Еще не старый , но уже лжец. А про колено забыл . которое собрать менялся ? Неважно ему...
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Екатерина Ивановская
Ответ Rush
Попёрся? Стоял. Ходил по кругу. Тройной махнул. Упал. Не двигался. .
Я вот абсолютно не люблю Ягудина как человека, но номер исполнил действительно на 20.00. Он уже 20 лет не катается, а прыгает лучше тех, кто с недавнего времени не выступает.
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galik55
Ответ Molly
Если призовые не важны, поделись с Ветлугиным, который заморочился с номером в 100 раз больше. Нытье про возраст и болячки, честно говоря, бесят.
Вот на 100% согласна, если по фиг на победу отдай призовые Матвею.
+10
-6
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Molly
Если призовые не важны, поделись с Ветлугиным, который заморочился с номером в 100 раз больше. Нытье про возраст и болячки, честно говоря, бесят.
+18
-9
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galik55
Сейчас цену себе набивать будет. Лицемер Ягудин. Не верю .
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Свет19
Что Траньков, что Ягудин прям напрашиваются на комплименты :) В 43 какой старик то? Ну если только организм не изношен излишествами там всякими.
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Rush
Попёрся?
Стоял. Ходил по кругу.
Тройной махнул. Упал. Не двигался.
.
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