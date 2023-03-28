Александра Трусова: «Русской ракетой» меня назвали, потому что я делаю много четверных прыжков. Мне нравятся все прозвища»

Теги сборная России женское катание Александра Трусова Фигурное катание

Фигуристка Александра Трусова рассказала, как относится к прозвищу «Русская ракета».

«Русская ракета»? Меня так прозвали болельщики. Наверное, из‑за того, что я делаю много четверных прыжков, и они так решили меня назвать. И высоко, и быстро кручусь. Мне нравятся все прозвища болельщиков.

Что касается выбора фигурного катания — меня отдали родители в 4 года, мне понравилось, и мы продолжили заниматься. Есть моменты, когда тяжело, но всегда находишь силы, идешь и продолжаешь заниматься, потому что хочешь добиться успеха», – сказала Трусова в эфире «Детского радио».

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4 комментария

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Маргарита В Сафронова
Саща заслужила это легендарное звание своими космическими прыжками.
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Бедоносец
Не в обиду будет сказано, а летающая табуретка тоже нравится? 🤣
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altre
Делаю? Это вью какой давности?
+6
-3
+3
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закрыт по беспределу
А какие ещë были прозвища?..
+3
-1
+2
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