Александра Трусова: «Русской ракетой» меня назвали, потому что я делаю много четверных прыжков. Мне нравятся все прозвища»

Фигуристка Александра Трусова рассказала, как относится к прозвищу «Русская ракета».

«Русская ракета»? Меня так прозвали болельщики. Наверное, из‑за того, что я делаю много четверных прыжков, и они так решили меня назвать. И высоко, и быстро кручусь. Мне нравятся все прозвища болельщиков.

Что касается выбора фигурного катания — меня отдали родители в 4 года, мне понравилось, и мы продолжили заниматься. Есть моменты, когда тяжело, но всегда находишь силы, идешь и продолжаешь заниматься, потому что хочешь добиться успеха», – сказала Трусова в эфире «Детского радио».